替代項 - QRPlus
QR Code Scanner
qrcodescan.in
QR 碼掃描器是最快、最用戶友好的網路應用程式。
Bitly
bitly.com
Bitly 是一個 URL 縮短服務和連結管理平台。 Bitly, Inc. 公司成立於 2008 年。它是一家私人控股公司，總部位於紐約市。 Bitly 每月縮短 6 億個鏈接，用於社交網路、簡訊和電子郵件。 Bitly 透過對由於許多人使用縮短的 URL 而創建的聚合資料的存取收費來賺錢。 2017年，Spectrum Equity以6,400萬美元收購了Bitly的多數股權。截至2018年8月，Bitly已縮短了超過375億個URL。
QR.io
qr.io
產生完全客製化的 QR 碼，包含顏色和形狀、徽標，並追蹤有多少人掃描您的 QR 碼、掃描地點和日期。
BL.INK
bl.ink
企業連結管理。為全球團隊提供協作、合規性和創造力，以改善每次參與、保護您的資料並在每次點擊中建立信心。
Flowcode
flowcode.com
Flowcode 是排名第一的 QR 碼製作工具。徽標、顏色和設計，以及隱私和數據支持，全部免費。立即下載高品質的列印文件。
UTM.io
web.utm.io
UTM.io 是與您的團隊建立、共享和同步 UTM 的最佳方式。停止使用混亂的電子表格並在分析中獲得良好的行銷活動數據。
QR Code AI
qrcode-ai.com
獨特且藝術的二維碼在線生成器 將您的二維碼變成人工智慧傑作 轉變您的品牌行銷
Barcode.so
barcode.so
常規的二維碼很無聊。 美麗的 AI 生成的 QR 碼讓您的觀眾渴望掃描它們。 超過 25 種風格可供選擇或僅使用您自己的風格
QRfy
qrfy.com
創建您自己的二維碼並促進您的業務或想法。 輕鬆產生、管理和統計追蹤您的 QR 碼。
Veshort
veshort.com
Veshort 是一款使用強大的行銷工具建立的 URL 縮短工具，可協助您有效吸引客戶。透過我們的一體化平台，您將擁有開始行銷活動所需的一切。
Tapbiolink
tapbiolink.com
Tapbiolink is a link in bio maker to create smart bio link pages. Build smart bio pages for your social media links. Tapbiolink help you to create link in bio pages to combine all your important links and stuff into a single place. Tapbiolink comes with 20+ addons to create beautiful landing pages. ...
QR Code Dynamic
qrcodedynamic.com
QR Code Dynamic 是一款易於使用且可追蹤的 QR 程式碼產生器，提供進階自訂功能。使用此工具，創建完全個人化的二維碼就像掃描程式碼一樣簡單。動態 QR 碼提供了僅透過掃描即可交換資訊的機會，這要歸功於針對不同用例創建的 13 種不同的程式碼類型。選擇您想要的二維碼類型，輕鬆調整它，然後在任何您喜歡的地方開始使用它。現在是開始免費試用的時候了！立即開始免費建立您的二維碼！
ME-QR
me-qr.com
ME-QR is a free QR code generator that allows you to create and customize QR codes for various purposes. Here's what makes us stand out: • Free & Customizable: Generate QR codes for websites, text, vCards, emails, and more. Personalize them with a wide selection of free frames to match your brand or...
L2QR
l2qr.com
L2QR bridges the gap between offline and online experiences. By scanning the QR codes, customers' target audience can seamlessly access digital content, websites, social media profiles, product information, promotions, or any other online resources. This integration helps businesses leverage the pow...
Keyri
keyri.com
Keyri is a leading authentication company, providing customers with a simple and secure form of passwordless MFA. Our platform transforms every login into a one-step biometrics-based process that provides a seamless user experience while strengthening account security. Users simply scan a QR code on...
Digital Link
digital-link.com
Digital Link 是大規模創建和管理 GS1 數位連結 QR 碼的平台。只需使用 GTIN 即可將您的產品上線，簡化智慧頁面的合規性，並在購買前後更好地吸引購物者。
Ringpin
ringpin.com
Ringpin 是最簡單的遠端銷售工具。它是一個帶有前端小部件的全通路聯絡中心，可快速啟用您的網站或企業的所有通訊管道。
QRStuff
qrstuff.com
免費 QR 碼產生器和線上 QR 碼創建器。無需註冊。為網站 URL PDF、圖像、出勤追蹤、YouTube 影片、Google 地圖位置、Facebook、聯絡方式或 27 種 QR 碼類型中的任何一種創建無限量且不會過期的免費 QR 碼。
QR Code KIT
qrcodekit.com
QR Code KIT 以前稱為 uQR.me，是歷史最悠久的動態 QR 碼產生器，也是滿足所有 QR 需求的一體化解決方案。
Digiphy
digiphy.it
Digiphy 正在重新定義情境行銷。透過將品牌直接與客戶聯繫起來，Digiphy 在任何實體產品和客戶接觸點的上下文相關時刻構建並提供動態數位體驗。我們靈活的自助式解決方案提升了品牌故事敘述能力，並創建了一個新的互動式數位行銷管道，提高透明度、加速銷售並加深品牌參與度，同時允許公司捕獲有價值的客戶數據。 Digiphy 的創辦人是Sarah Ellenbogen，她在Google 工作了15 年，致力於數位廣告領域的前沿；Chris Scott 擁有二十年在快速發展的科技新創公司中領導高績效產品和創意團隊的經驗；Heida Helgadotir是一位科技和食品企業家，奧利佛·盧克特 (Oli...
JoyQR
joyqr.com
我們的平台徹底改變了您與受眾的聯繫方式，提供自訂二維碼生成和迷人的生物連結頁面。透過我們廣泛的分析深入了解洞察世界，專為增強您的行銷策略而量身定制。體驗無縫互動的樂趣，並透過 JoyQR 觀察您的品牌影響力不斷增長 - 每次掃描都會帶來新的機會。少展示以增強您的行銷策略。體驗無縫互動的樂趣，並透過 JoyQR 觀察您的品牌影響力不斷增長 - 每次掃描都會帶來新的機會。
Blinq.me
blinq.me
Blinq 是一個創新平台，徹底改變了專業人士聯繫和分享聯絡資訊的方式。作為全球排名第一的數位名片提供商，Blinq 提供傳統紙質名片的無縫且環保的替代方案。借助 Blinq，用戶可以創建客製化的數位卡，其中不僅包含他們的聯絡方式，還包含更豐富的個人資料，包括社交媒體、專業網站和其他數位平台的連結。這些卡片可以透過智慧型手機或其他數位裝置隨時與任何人輕鬆共享，從而促進在任何網路情況下的即時連接。 Blinq 因其易用性而脫穎而出，提供直覺的設計和用戶友好的介面，使其成為熱衷於以環保方式建立和維護業務網路的現代專業人士的必備工具。
AIQrArt
aiqrart.co
探索 AIQrArt 的變革世界，藝術與科技無縫融合。透過人工智慧生成的令人驚嘆的二維碼藝術來提升您的品牌形象，確保它不僅被看到，而且被記住。 AIQrArt 讓您製作獨特的、充滿藝術氣息的互動式二維碼，增強使用者互動和品牌記憶。超越通用的黑白二維碼，探索一個領域，每個二維碼都是傑作，專為體現您品牌的獨特身份而量身定制。在一個平台上享受個人化的自由、整合的便利性以及二維碼分析的能力。透過 AIQrArt，讓您的觀眾每次掃描都成為愉悅的體驗，同時獲得對您的品牌有價值的見解。您重新定義 QR 碼的旅程從 AIQrArt.co 開始，這裡每個代碼都是畫布。
GoCodes
gocodes.com
不再缺少工具！使用我們易於使用的解決方案追蹤您的設備，該解決方案包括堅固耐用的標籤、雲端軟體、掃描器應用程式和 GPS 追蹤。我們的整體解決方案專為行業客戶設計，意味著您可以在旅途中使用智慧型手機管理監管鏈。此外，透過使用任何電腦或行動裝置簽入和簽出工具來轉移責任，並記錄保固、服務記錄和維護任務等關鍵資訊。使用 GoCodes 追蹤您的工具。
CampaignTrackly
campaigntrackly.com
我們正在解決的問題 不準確的行銷報告每年給美國行銷預算造成 500 億美元的損失。 Campaigntrackly 可以比以往更輕鬆地標準化行銷活動元數據和追蹤鏈接，從而推動準確的見解和數據驅動的決策，從而幫助企業縮小這一差距。我們的工作速度快了 36 倍。 10 倍輕鬆。 100% 準確。面向行銷人員的簡單、全自動的行銷活動元資料和URL 產生器應用程式我們的獨特之處我們不會打斷您的工作流程，也不會強迫您訪問我們的網站，而是來找您-您的Excel、瀏覽器、電子郵件/社交平台。無縫的。簡單的。快速地。對於行銷人員，當您使用我們簡單、靈活的 UTM 連結建立器建立準確的報告時，可以節省時間、最大...
MENU TIGER
menu.qrcode-tiger.com
MENU TIGER 是一款無程式碼線上選單軟體。其二維碼菜單解決方案旨在改善您企業的日常營運。您的客人所要做的就是掃描二維碼、下訂單並使用行動裝置付款。設計針對行動裝置最佳化的線上菜單、餐廳網站和特定於餐桌的二維碼菜單。在一個帳戶中管理多個商店，輕鬆追蹤銷售、客人和成本。開始接受免佣金堂食訂單，並整合非接觸式支付選項 PayPal 和 Stripe（Google Pay 和 Apple Pay）。在您的線上選單上進行促銷活動以增加您的賓客收入。透過在社群媒體上分享您的自訂網站來擴大您的線上形象。收集客戶回饋和訂單歷史記錄以改善您的服務。 MENU TIGER 由QRTIGER 為您提供，QR...
Scanova
scanova.io
Scanova 是一款領先的線上 SaaS 工具，可協助企業建立、設計、管理和追蹤用於促銷和營運用例的 QR 碼。各行業和公司規模的行銷人員和企業都使用 Scanova 來運行端到端的高效能 QR 碼行銷活動。透過 Scanova，行銷人員可以透過多媒體內容吸引客戶，透過印刷媒體產生銷售線索，衡量印刷媒體投資報酬率，並減少印刷足跡和成本。 Scanova 符合 ISO 27001:2013、SOC2 和 GDPR，並被 100 多個國家的最佳全球品牌和機構所使用。
QRCodeChimp
qrcodechimp.com
被評為商業和行銷領域排名第一的二維碼產生器。使用徽標、高級分析、批量上傳、API 和形狀創建和管理 QR 碼，適用於網站、社交、應用程式、數位名片、表單、URL、vCard、Facebook、Instagram、YouTube 等。在線免費提供，具有數百種自訂選項。
QR TIGER
qrcode-tiger.com
QR TIGER 是全球最先進的線上二維碼產生器，榮獲 ProductHunt 最具創新產品獎。它受到 147 個國家超過 850,000 個品牌的信賴。其中：Lululemon、Uber、迪士尼、索迪斯、百事可樂、歐舒丹、三星、TikTok、環球影城、希爾頓酒店等。該公司為企業和個人品牌提供廣泛的二維碼解決方案。自 2018 年推出以來，QR TIGER 已為數千名關鍵意見領袖、個人品牌、中小企業和財富 500 強公司提供了物理到數位的存取。隨著近年來非接觸式系統在全球的普及，QR TIGER作為最簡單、直接且全面的二維碼生成軟體為更多的客戶服務。 QR TIGER 的解決方案包括： ✓ 適...
Uniqode
uniqode.com
Uniqode（以前稱為 Beaconstac）總部位於紐約州紐約市，協助超過 25,000 個全球品牌將其 QR 碼計畫整合到一個可擴展的平台中。這使他們能夠將二維碼洞察與更廣泛的行動行銷策略聯繫起來。我們為 40 多個國家的客戶提供服務。我們是唯一符合 SOC2 和 GDPR 的 QR 碼解決方案。我們的一體化二維碼平台和生成器可協助您提高客戶參與度、衡量實體行銷管道的投資回報率、減少摩擦並簡化營運、節省成本並變得更加永續和環保。
y.gy
app.y.gy
創建簡短且令人難忘的連結以提高轉換率 將長而複雜的鏈接變成短而令人難忘的鏈接，您可以在電子郵件、社交媒體等中使用它們。 * 使用 y.gy 或您自己的自訂網域。我們提供使用您自己的自訂短連結或 y.gy 短連結的選項。 * 使用自訂結尾自訂您的連結 可以使用自訂後綴自訂鏈接，例如 y.gy/your-ending 或 your-short-link/your-ending。 * 使用 y.gy API 透過 y.gy 簡單 API 以程式設計方式建立連結。
Bitelink
bitelink.co
歡迎來到 Bitelink – 連結管理領域的創新與便利的結合。告別繁瑣的 URL，迎接充滿活力的時尚、可分享資源！ 為什麼選擇比特聯？ * 輕鬆將長而複雜的 URL 轉換為簡潔、強大的連結。 * 創建可自訂的二維碼，以時尚的方式彌合線上和離線狀態之間的差距。 * 透過強大的分析深入了解您的連結效能，獲得寶貴的見解來完善您的策略。 * 透過我們創新的 Link-in-Bio 解決方案，讓您的重要連結在一個動態中心中井井有條並可訪問。 Bitelink 旨在提升您的線上形象、簡化您的分享並釋放新的可能性。
URL180
url180.com
釋放您的數位化存在的力量。 重新吸引您的受眾，產生有價值的潛在客戶並透過內容獲利。縮短 URL、建立生物連結頁面、自訂 QR 代碼、電子名片連結、文件連結等。
OpenMyLink
openmylink.io
OpenMyLink 是一個提供一系列工具的平台，使數位行銷人員能夠充分利用他們的工作。該平台提供了實際有效的不同類型的數位行銷工具。 透過這款數位行銷軟體，您可以存取無限的二維碼、精美的個人資料頁面、關鍵字和 URL 縮短器。這還不是全部。該平台還提供像素管理和多種行銷技術等功能，幫助您將行銷從低於平均提升到優秀。 該產品的創始人認識到需要擁有合適的工具來在線行銷您的業務，因為它提供了各種強大的數位行銷工具來幫助您取得成功。
Uplifter
uplifter.ai
建立防彈 UTM 連結來追蹤您的所有行銷活動。 將可靠的資料傳送到 Google Analytics 和 Adobe Analytics 中。 將這些數據轉化為可行的見解。 Uplifter 減輕了分析工作的負擔，幫助行銷人員更快採取行動。 Uplifter 由英國最大的獨立數位分析顧問公司 Mezzo Labs 開發。
TLinky
tlinky.com
歡迎使用 TLinky - 終極連結管理解決方案！ 在 TLinky，他們幫助個人、行銷人員和企業優化其線上形象並簡化其行銷活動。借助這些一體化平台，您可以無縫管理、追蹤和共享鏈接，確保您的受眾獲得最佳體驗。 * 短連結：創建易於記憶和共享的品牌和自訂短連結。告別又長又亂的網址，讓您的連結脫穎而出。 * 二維碼：產生動態二維碼，以提高參與度並增強客戶體驗。無論是您的網站、產品或宣傳資料，二維碼都開啟了一個充滿可能性的世界。 * 生物連結：策劃一個令人驚嘆的互動式生物頁面，在一個地方展示您的所有重要連結。優化您的社群媒體資料，讓您的受眾更輕鬆地探索您的內容。 * 分析與見解：獲得有價值...
Yohn.io
yohn.io
Yohn.io 是一款具有內建分析功能的新型自訂 URL 縮短器。您完全應該考慮切換到它，因為它： * 快如閃電， * 隨附額外的工具，如動態二維碼產生器、虛擬名片管理器等， * 保護您的資料隱私， * 具有精細的數據分析功能， * 每月僅需 10 歐元。
Delivr
delivr.com
自 2008 年以來，這是一款值得信賴、隱私至上的動態二維碼產生器，適用於互聯包裝、智慧標籤、印刷和廣播媒體以及 DOOH 廣告。動態二維碼具有超能力和幾乎無限的可能性。在單一儀表板中建立、管理和追蹤動態 QR 碼和連結所需的一切。美好的事情從這裡開始。 Delivr 是一家以人為本的軟體和服務公司，幫助品牌將周圍世界的受眾與數位和空間體驗聯繫起來。我們的觸發無關平台簡化了與媒體、物件、事物和地點的互動。我們的平台利用我們的產品套件、超級簡單序列化、GS1 數位連結和智慧連結路由來匯集體驗，鼓勵品牌與其受眾之間建立更深層的情感聯繫。
ConnectQR
connectqr.ai
ConnectQR 是一種創新的 B2B 自助 SaaS 解決方案，旨在幫助企業產生具有追蹤功能的可自訂、靜態和動態 QR 程式碼。我們的解決方案滿足了行銷、零售和營運流程中對無縫數位整合日益增長的需求。
Openscreen
openscreen.com
Openscreen 是互聯網的非接觸式數位支援層。 Openscreen 支援透過跨供應鏈、商業和客戶參與的廣泛 API、SDK 和解決方案來建立基於 QR 碼的互動式應用程式。 Openscreen 讓企業隨時隨地與客戶和資源會面、互動和交易，將實體和手動互動轉變為數位流程。 Openscreen 為基於二維碼的應用程式提供支持，以簡化營運、吸引客戶並推動洞察。
ViralQR
viralqr.com
最好的二維碼產生器🔥。使用自訂設計和徽標為連結、PDF 文件、vCard 等創建 QR 碼。 ⚡ 立即取得免費的二維碼！
ElkQR
elkqr.com
使用 ElkQR 創建品牌二維碼並提高品牌知名度。追蹤活動績效並透過詳細分析獲得見解。
Autonix
autonix.io
QR 碼無處不在，對於 Autonix 來說，它們非常有價值。 Autonix 是一款強大的二維碼追蹤解決方案，面向機構、市場、零售、醫療保健、政府等，適合大大小小的組織。
Hovercode
hovercode.com
您品牌的動態二維碼 為您的品牌創建、追蹤和管理動態二維碼