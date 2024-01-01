替代項 - Qodex.ai

Postman Web

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postman.com

Postman 讓 API 開發變得簡單。我們的平台提供的工具可簡化 API 建置流程的每個步驟並簡化協作，以便您可以更快地建立更好的 API。

Stoplight

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stoplight.io

使用 Stoplight，您可以比其他 API 工具更快地建立 OpenAPI 描述、文件、模擬伺服器，而無需在一個集中式平台上具備專業知識。

SwaggerHub

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加入成千上萬使用 SwaggerHub 的開發人員來建立和設計出色的 API。立即註冊或登入。

Backendless

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可視化應用程式開發平台，使應用程式建置直觀且易於管理，無需任何程式碼。

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konghq.com

Kong 是一家提供 API 和微服務管理的雲端連線公司。我們的平台將 API 閘道、Ingress 和 Service Mesh 統一到一個開發人員解決方案。

Informatica

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Informatica（NYSE：INFA）是企業雲端資料管理領導者，透過幫助企業實現其最關鍵資產的變革力量，將資料和人工智慧帶入生活。我們創建了一個新的軟體類別，即 Informatica 智慧數據管理雲™ (IDMC)，它由人工智慧和端到端數據管理平台提供支持，可跨幾乎所有多雲、混合系統連接、管理和統一數據，實現數據民主化並幫助企業實現業務策略現代化。大約 100 個國家的客戶以及財富 100 強企業中的 86 家客戶依靠 Informatica 來推動數據主導的數位轉型。資訊學。數據和人工智慧誕生的地方。

Boomi

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Boomi iPaaS 解決方案透過智慧整合和自動化幫助您推動業務的未來。使用 Boomi 連接一切、無所不在。

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