QA Touch

QA Touch

還沒安裝 WebCatalog Desktop 嗎？請下載 WebCatalog Desktop

使用 Web 應用程式

網站： qatouch.com

使用 WebCatalog Desktop 上「QA Touch」的 Mac、Windows、Linux 版傳統型應用程式來改善您的體驗。

在擁有多種強化功能的視窗中不受干擾地執行應用程式。

無需切換瀏覽器，即可輕鬆管理與切換多個帳戶和應用程式。

QA Touch 是一款先進的測試管理工具，適用於世界各地的 QA 團隊。我們致力於讓您的工作變得輕鬆，並在一個平台上提供您所需的一切。透過我們包羅萬象的測試案例管理工具，加快測試和專案將變得輕而易舉。 QA Touch 提供了一種自然直覺的執行方法。我們知道適應新流程很煩人，因此我們精心設計了一款適合您的系統和工作方式的工具。分配和追蹤問題是一項內建功能，可讓您在執行測試案例時發布問題，從而無需在軟體之間傳輸。將測試案例從一個項目複製並移動到另一個項目，或者在專案內的模組之間複製和移動從未如此簡單。該工具旨在幫助創造公平的競爭環境，並為公司提供一種真正與行業巨頭競爭的手段，而無需掏腰包。透過 QA Touch，您可以享受： 1. 所有測試資產的單一通用儲存庫。 2. 企業功能包括專案生產力和審核日誌，以追蹤您的工作進度和專案。 3. 透過與 JIRA 的無縫雙向集成，輕鬆管理問題。 5. 借助我們直覺的功能，例如直接從儀表板固定項目、狀態更新、幫助、日誌和報告的選項，使測試管理變得輕而易舉。 6. 一點是與 Jenkin 集成以執行所有 CI/CD 活動 7. 方便的 QA Touch-Cypress 報告器集成，可將 cypress.io 自動化測試結果同步到 QA Touch。 8.易於使用的Reporter，用於端到端免費開源自動化工具Test Cafe。 9. 利用 QA Touch Board 讓敏捷專案管理變得更輕鬆。看板組織、客製化、視覺化和追蹤您的工作軌跡。 QA Touch 提供經濟實惠的測試解決方案，具有簡單的功能，可用於創建測試用例、捆綁測試套件、執行測試運行、第三方工具整合以及產生完美的測試報告、需求、內建錯誤追蹤、思維導圖、看板、性能人們可以從單一介面（儀表板）管理他們的測試操作。用戶會喜歡大量可用的用戶友好功能，其中包括從映射和開發測試案例到追蹤團隊的操作。 QA Touch 促進高品質專案的卓越交付。
目錄:
Software Development
軟體測試工具

網站： qatouch.com

免責聲明：WebCatalog 與 QA Touch 並無任何相互隸屬、關聯、授權或認可之關係，亦非彼此的正式合作夥伴。所有產品名稱、標誌及品牌均為各自所有者的財產。

替代項

Postman Web

Postman Web

postman.com

UserTesting

UserTesting

usertesting.com

BrowserStack

BrowserStack

browserstack.com

Hotjar

Hotjar

hotjar.com

Qase

Qase

qase.io

Userfeel

Userfeel

userfeel.com

Sauce Labs

Sauce Labs

saucelabs.com

Browserling

Browserling

browserling.com

TestProject

TestProject

testproject.io

GetWhy

GetWhy

getwhy.io

UserZoom

UserZoom

userzoom.com

Rainforest QA

Rainforest QA

rainforestqa.com

您可能也會喜歡

TestLodge

TestLodge

testlodge.com

TestQuality

TestQuality

testquality.com

Qase

Qase

qase.io

Kualitee

Kualitee

kualitee.com

camelQA

camelQA

camelqa.com

Backlog

Backlog

backlog.com

awork

awork

awork.io

Testomat.io

Testomat.io

testomat.io

Testpad

Testpad

testpad.com

Tuskr

Tuskr

tuskr.app

ActiveCollab

ActiveCollab

activecollab.com

Chatter

Chatter

trychatter.ai

探索

產品

下載

技術支援

公司

法律資訊

© 2024 WebCatalog, Inc.

我們使用 Cookie 來提供並改善網站的功能。使用我們的網站，即表示您同意使用 Cookie。

隱私權政策