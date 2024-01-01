QA Touch 是一款先進的測試管理工具，適用於世界各地的 QA 團隊。我們致力於讓您的工作變得輕鬆，並在一個平台上提供您所需的一切。透過我們包羅萬象的測試案例管理工具，加快測試和專案將變得輕而易舉。 QA Touch 提供了一種自然直覺的執行方法。我們知道適應新流程很煩人，因此我們精心設計了一款適合您的系統和工作方式的工具。分配和追蹤問題是一項內建功能，可讓您在執行測試案例時發布問題，從而無需在軟體之間傳輸。將測試案例從一個項目複製並移動到另一個項目，或者在專案內的模組之間複製和移動從未如此簡單。該工具旨在幫助創造公平的競爭環境，並為公司提供一種真正與行業巨頭競爭的手段，而無需掏腰包。透過 QA Touch，您可以享受： 1. 所有測試資產的單一通用儲存庫。 2. 企業功能包括專案生產力和審核日誌，以追蹤您的工作進度和專案。 3. 透過與 JIRA 的無縫雙向集成，輕鬆管理問題。 5. 借助我們直覺的功能，例如直接從儀表板固定項目、狀態更新、幫助、日誌和報告的選項，使測試管理變得輕而易舉。 6. 一點是與 Jenkin 集成以執行所有 CI/CD 活動 7. 方便的 QA Touch-Cypress 報告器集成，可將 cypress.io 自動化測試結果同步到 QA Touch。 8.易於使用的Reporter，用於端到端免費開源自動化工具Test Cafe。 9. 利用 QA Touch Board 讓敏捷專案管理變得更輕鬆。看板組織、客製化、視覺化和追蹤您的工作軌跡。 QA Touch 提供經濟實惠的測試解決方案，具有簡單的功能，可用於創建測試用例、捆綁測試套件、執行測試運行、第三方工具整合以及產生完美的測試報告、需求、內建錯誤追蹤、思維導圖、看板、性能人們可以從單一介面（儀表板）管理他們的測試操作。用戶會喜歡大量可用的用戶友好功能，其中包括從映射和開發測試案例到追蹤團隊的操作。 QA Touch 促進高品質專案的卓越交付。

網站： qatouch.com

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