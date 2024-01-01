替代項 - Pusher

Cyclr

cyclr.com

Cyclr 是一個嵌入式整合工具包 (iPaaS)，使 SaaS 應用程式能夠快速擴展其應用內整合功能。使用我們的低程式碼工具包創建強大的整合工作流程和自動化，包括用於在您的平台和數百個第三方應用程式之間建立整合的拖放介面。 - 從您的平台內部為您的用戶提供自助服務整合。 - 根據需要在任意數量的雲端應用程式（或本地）之間建立整合。 - 白標整合平台。 - 使用進階腳本功能在傳輸過程中編排資料。 - 為您的用戶建立和部署自訂整合。 - 快速創建您自己的整合市場並將其嵌入到您的 SaaS 應用程式中。 Cyclr 是完全白標的，可讓您立即啟動自己的整合服務和商店。