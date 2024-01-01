替代項 - PubNub
Cisco
cisco.com
Cisco Spaces 是一個雲端平台，可將人和物與空間連接起來，將建築轉變為智慧空間。該平台利用思科設備作為感測器（Catalyst、Meraki、Webex）和 Spaces 生態系統的強大功能，旨在使建築物安全、智慧、永續和無縫。 Cisco Spaces 利用思科硬體和感測器（Catalyst、Meraki、Webex）的強大功能，讓建築物安全、智慧且永續，並提供無縫的人員體驗。
Progress
progress.com
Progress（納斯達克股票代碼：PRGS）提供的軟體使組織能夠開發和部署其關鍵任務應用程式和體驗，以及有效管理其資料平台、雲端和 IT 基礎設施。作為經驗豐富、值得信賴的提供者，我們讓技術專業人員的生活變得更加輕鬆。數十萬家企業超過 400 萬開發人員和技術人員依賴 Progress。 如需了解更多信息，請訪問 www.progress.com，並在 LinkedIn、YouTube、Twitter、Facebook 和 Instagram 上關注我們。
Apptimized
apptimized.com
Workspace 是一款應用程式打包工具，可讓您在瀏覽器中發現（建立安裝文件）、打包和測試應用程序，無論 VPN 或特定技能如何。該工具將您的工作流程與打包環境以及適用於 MSI、MSIX、App-V 和 Intunewin 格式的工具集整合。您只需單擊一個按鈕即可編輯、部署和重新打包它們。我們的解決方案允許您同時使用多個應用程序，並使用一個打包工作區，無需數千個設置，也無需用戶友好的介面。 Apptimized 提供對乾淨虛擬機器的訪問，您可以在其中跨不同作業系統打包和測試應用程式包，並確保其符合您的軟體環境。包括來自應用程式打包專家的免費 24/5 支援聊天。
Ably
ably.com
Ably 解決了即時工程中最複雜和要求最高的方面，使開發人員可以輕鬆支援和擴展即時應用程序，例如聊天、多人遊戲、即時 GPS 位置更新、物聯網設備控制等。為此，我們提供雲端基礎設施和 API，幫助開發人員在設備之間即時傳輸資料。 Ably 的 API 透過標準化程式介面公開整個 Ably 基礎設施，並包括可擴展的 Pub/Sub 通道。我們的 API 包括內建的使用者狀態和訊息歷史記錄，以及透過 WebSockets、MQTT 和 SSE 等開放協定進行串流傳輸。此外，我們的 API 將資料推送到 Ably 網路外部的雲端或環境，以便您可以觸發現有業務邏輯和事件，並使用 APNS 和 GCM ...