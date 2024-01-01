替代項 - Publift
beehiiv
beehiiv.com
存取電子郵件中可用的最佳工具，幫助您的新聞通訊以前所未有的方式擴大規模並實現盈利。
EX.CO
ex.co
EX.CO 是一個屢獲殊榮、發行商優先的視訊技術平台，使發行商能夠擁有自己的視訊內容和貨幣化策略，以實現最大收益。
MaxBounty
maxbounty.com
MaxBounty - 業界領先的績效行銷網絡。
Flashtalking
flashtalking.com
Flashtalking 是針對成熟廣告主的領先獨立廣告伺服器。我們使用數據即時個人化廣告，獨立分析其有效性並進行最佳化，以提高全球品牌的參與度和支出回報。
Foundry
foundryco.com
Foundry 的帳戶為基礎的行銷 (ABM) 平台在購買過程的每個階段協調行銷和銷售活動。在單一平台中，Foundry ABM 結合了基於帳戶的廣告、網路個人化和銷售啟動功能，以跨多個管道編排行銷活動。這些活動工具和分析在專有的人工智慧驅動的購買意圖引擎上運行，該引擎可在購買過程中評估帳戶興趣。 Foundry ABM 可以精心策劃 ABM 活動，以提高目標客戶的認知度、參與度和管道。要了解更多信息，請訪問 https://foundryco.com/our-solutions/software/。注意：許多評論都是針對 Triblio 平台，即現在的 Foundry ABM。
Performcb
performcb.com
Perform[cb] 使品牌能夠透過增量數位管道以按結果付費的模式獲取新客戶。我們的專有技術和精心策劃的合作夥伴市場使「成本單位」定價與客戶終身價值保持一致。無論您是尋求增加流量的企業家，還是需要全面績效行銷策略的財富 500 強品牌，Perform[cb] 都是在線績效行銷領域公認的領導者，擁有全球排名第一的市場。我們專注於垂直特定的績效行銷策略，以便您吸引您想要的客戶 - 並且只需為您獲得的客戶付費。
Adapex
adapex.io
我們與世界頂級發行商合作，在保護用戶體驗的同時最大限度地提高他們的收入。我們的統一專有工具和服務平台可協助發布商增加廣告收入。
ClickAdilla
clickadilla.com
ClickAdilla 是一個高科技自助廣告網路平台，透過反詐騙和反垃圾郵件系統提供優質流量。該網絡向廣告商和出版商提供服務。建立廣告活動只需點擊幾下 - 用戶友好的介面非常直觀，活動審核最多需要 10 分鐘，支援團隊 24/7 全天候工作以解決任何問題。 ClickAdilla 每天為其用戶帶來超過 4.5 BLN 的展示次數，涵蓋 240 多個地理區域（包括第 1 級）。 Traffic DSP是一項允許廣告主整合第三方流量來源並透過ClickAdilla的介面管理其廣告帳號的服務。 ClickAdilla 的使用者友善介面可讓您查看透明的統計資料、最佳化並接收有關行銷活動績效的所有資訊。...
AdPushup
adpushup.com
AdPushup 是一個收入優化平台，透過結合尖端技術、優質需求合作夥伴關係和經過驗證的廣告營運專業知識，幫助網路發布商可持續增加廣告收入。 AdPushup 是 Google 認證的發布合作夥伴和 IAB 成員。
Viztrade
viztrade.com
Viztrade 讓複雜的數位廣告變得簡單。我們完全可自訂的白標自助廣告平台使銷售廣告庫存變得容易。我們與世界各地的媒體所有者合作，簡化廣告銷售流程。我們在媒體所有者的廣告伺服器中自動建立廣告訂單，使廣告主能夠建立自己的創意資產，為每個活動提供詳細的分析，並減少廣告營運所需的資源量。 Viztrade 消除了與創建數位行銷活動相關的所有繁瑣任務，因此媒體所有者可以專注於創造收入。
ADxAD.COM
adxad.com
ADxAD 是亞洲和全球流量排名第一的廣告網路。 Pops、Native、Display、Push 正在透過靈活的定位提供高度轉換的流量。大規模的性能和精度。現在就開始享受免費的全方位服務：做廣告以獲取利潤。 ADxAD 致力於提高您的線上成功率。透過易於使用的直覺式平台即時啟動。由行業頂級專家提供的免費全方位服務和24/7 支援將幫助您從每一美元投資中獲得最大收益。的線上形象。靈活的定位為您的企業提供最大規模的精確度：在正確的時間、正確的地點接觸您的客戶。當涉及業務需求時，快速擴展至關重要。透過多種定位來促進您的行銷活動，從而受益匪淺。地理位置、語言、裝置類型、作業系統等等 - 一切都可以透...
PubScale
pubscale.com
PubScale 是一個統一的儀表板，專為行動發行商擴展其應用程式或遊戲而設計。它可以幫助行動發布商為其應用程式或遊戲獲取用戶，並透過這些用戶獲利以增加廣告收入。 PubScale 包含五種功能強大的產品： 1. PubScale 沉浸式廣告：將原生廣告無縫整合到手機遊戲中，打造引人入勝的非侵入式廣告。 2. PubScale Offerwall：透過完成任務來取得應用程式內貨幣來使應用程式貨幣化，從而提高收入和用戶參與度。 3. PubScale AdX：透過 Google AdMob 或 AdSense 獲利，並由 PubScale 作為 Google 認證發布合作夥伴的專業知識提供支援。...