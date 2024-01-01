PseudoEditor - 線上偽代碼編輯器是一款免費的基於 Web 的工具，旨在幫助用戶快速輕鬆地編寫和調試偽代碼。它包括語法突出顯示、程式碼保存和錯誤突出顯示等功能，使用戶可以更輕鬆地編寫和調試程式碼。 該工具還具有偽代碼編譯器功能，允許用戶只需單擊即可測試其程式碼。該編輯器完全免費，並且使用它沒有隱藏的成本或費用，因為其運營和託管成本由廣告支援。 該工具可透過任何網路瀏覽器訪問，並且可以在任何裝置上使用，這意味著用戶無需任何設定即可立即開始編碼。使用者介面易於導航，該工具具有兩種不同的樣式選項：淺色模式和深色模式。 該編輯器提供了更好的編寫環境，編寫偽代碼的速度比其他程式（例如記事本）快 5 倍。線上偽代碼編輯器具有進階設定和個人化同意選項，供使用者控制其在網站上的隱私。 總的來說，對於任何需要快速輕鬆地編寫偽代碼的人來說，這個工具都是一個有用且實用的解決方案。

網站： pseudoeditor.com

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