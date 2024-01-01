替代項 - Prowly
Meltwater
meltwater.com
了解 Meltwater 如何幫助公關和行銷團隊監控新聞和社群媒體的媒體報導並增強品牌管理。
Cision
cision.com
Cision Ltd. 是一家公共關係和贏得媒體軟體公司和服務提供者。該公司在開曼群島註冊成立，總部位於伊利諾州芝加哥；與世界各地的客戶一起。該公司於 2017 年 6 月透過反向併購上市。除了基於網路的公關和贏得媒體軟體即服務 (SaaS) 套件 Cision Communications Cloud 之外，該公司還擁有線上宣傳和媒體服務 PRNewswire、PRWeb、Bulletin Intelligence、 L'Argus de la presse、Help a Reporter Out (HARO)、CEDROM-SNI、Prime Research 和加拿大新聞專線。該公司在美...
Critical Mention
criticalmention.com
一流的電視、廣播、新聞、播客和社群媒體監控服務，以及業界最準確的媒體聯絡資料庫。
BuzzStream
buzzstream.com
BuzzStream 是一款以網路為基礎的軟體，可協助世界上最優秀的行銷人員推廣他們的產品、服務和內容，以建立連結、口碑和品牌。
BuzzSumo
buzzsumo.com
找到效果最好的內容。與重要的影響者合作。 利用我們的內容洞察來產生想法、創建高效能內容、監控您的表現並識別影響者。 BuzzSumo 提供 8b 篇文章、4,200 萬個網站、300t 參與度、50 萬名記者和 4.92 億個問題的內容行銷數據，為超過 50 萬行銷人員的策略提供支援。
Business Wire
businesswire.com
新聞稿發布和監管披露領域的全球領導者。公共關係和投資者關係專業人士依靠美國商業資訊來實現廣泛且有針對性的市場覆蓋範圍。
Agility PR Solutions
agilitypr.com
Agility PR Solutions（以前稱為 MediaMiser ）是一家為公共關係和行銷專業人士提供媒體監控和分析軟體以及專業服務的供應商。 Agility PR Solutions 使用專有技術來監控、匯總、分析和分享來自社交、傳統和數位媒體的200,000 多個來源的內容，向客戶提供詳細的分析報告和每日簡報，其中包括多家財富500 強公司和加拿大政府機構，例如2014 年 7 月，提供業務流程、技術和諮詢服務的美國公司 Innodata Inc.（納斯達克股票代碼：INOD）收購了 Agility（當時的 MediaMiser）。 2014 年 12 月，MediaMiser ...
Prezly
prezly.com
Prezly 是一個講故事的平台，幫助組織發布、分發和擁有他們的故事，以吸引粉絲。
PR Newswire
prnewswire.com
美通社的新聞發布、定位、監控和行銷解決方案可協助您與全球目標受眾建立聯繫並互動。
Muck Rack
muckrack.com
使用 Muck Rack 尋找記者、為您的故事獲取媒體報導、監控新聞並報告您的公關影響。記者可以建立作品集並加速他們的職業生涯。
Skeepers
octoly.com
領先的影響者行銷平台 Octoly 透過大規模連結經過審查的微影響者和消費者，幫助品牌提高知名度、建立信任並促進銷售。品牌利用我們精心策劃的社群創建社交媒體貼文和電子商務評論，以換取優質產品。
Newsworthy.ai
newswriter.ai
Newswriter.ai 由 Newsworthy.ai 團隊創建，是一款由 GPT-3 OpenAI 驅動的生成式 AI 新聞稿撰寫工具，可協助您在幾分鐘內建立引人注目且引人注目的新聞稿。始終建議人工編輯－切勿完全依賴人工智慧。
MediaHQ
mediahq.com
MediaHQ 將改變您的媒體關係。您可以在一個地方建立媒體清單、分發新聞稿、宣傳您的故事並閱讀新聞稿報告。它使您可以即時、輕鬆地分享新聞。
Storiad
storiad.com
Storiad 協助作者規劃、部署和管理數位書籍促銷活動，以吸引合適的圖書受眾，從而提高圖書認知度並增加圖書銷售。
CoverageBook
coveragebook.com
更快地製作覆蓋率報告。設計精美的報告具有值得您自豪的可信公關指標。
Signal AI
signal-ai.com
在無盡的數據海洋中，Signal AI 能夠提供清晰的訊息，幫助您做出自信、明智的決策。 Signal AI 平台每天都會以 75 種語言將超過 500 萬篇文章納入 226 個市場，以產生決策見解。 • 增強您的公關策略 - 提升您的溝通水平、維持媒體領先地位並有效管理風險。 • 精確審計- 為您的審計策略配備全面、可靠的數據，確保您不會錯過任何一個環節。 • 投資、提升- 消除噪音並獲取準確、及時的信息，優化您的每一步行動。 • 精確的永續發展領導力- 將您的品牌聲譽與不斷發展的永續發展環境相匹配，確保您的ESG 活動與現實世界的結果保持一致。 • 將人工智慧支援的情報整合到您的風險工作流...
Sourcery
sourcery.ai
吸引更多客戶。獲得高品質的反向連結。不再想知道如何獲得免費宣傳。我們的軟體可以幫助您自己獲得高品質的反向連結。如此簡單，就像魔術一樣。 » 提高品牌知名度 » 更多入境流量和潛在客戶 » 推廣 HARO 的策略和指導
JustReachOut
justreachout.io
公關軟體和指南可協助您獲得發展業務所需的曝光度。了解記者是否適合您的故事，請主動聯繫。我們的軟體可以讓您找到最相關的記者、出版物、新聞機會、播客和失效鏈接，這樣您就可以充滿信心地進行宣傳。我們的 PR PRO 計畫訓練您採用最佳的策略和策略，讓您開始持續產生一致的曝光。搜尋 我們的搜尋引擎透過針對每個焦點的專用搜尋管道來顯示最相關的記者、內容和新聞機會。外展 使用預先填入的推廣範本可以產生最高的開啟率和回應率。根據我們 5,000 多名用戶的見解追蹤您的推介分析。指導 透過使用獨特的對話開頭和公關策略，讓您的公關宣傳從競爭對手中脫穎而出，所有這些都在我們的公關培訓影片和平台內指南中進行了解釋。
PeakMetrics
peakmetrics.com
自動收集和報告媒體報道。 PeakMetrics 從數百萬個非結構化跨渠道媒體資料集中即時提取見解並創建可操作的資料。
Zex PR Wire
zexprwire.com
Zexprwire 憑藉其對客戶支援的卓越承諾，積極塑造了公關發行服務產業。我們提供更大的覆蓋範圍和更大的可見性，以便您可以獲得更好的通訊支出回報。在線上擴大您的品牌知名度並幫助影響您所在行業的關鍵人物。
ReadWrite
readwrite.com
ReadWrite 是一家科技媒體出版物，專注於向觀眾介紹人工智慧、加密貨幣和遊戲等新興技術，並報告科技產業的最新新聞。
Publifix.net
publifix.net
Publifix.net 是一款公關和新聞稿分發軟體，每天被來自不同國家的數百家媒體使用。透過 Publifix.net，公關和行銷團隊只需點擊幾下即可輕鬆與數千名附屬記者分享他們的內容。為了確保最佳的分發結果，Publifix.net 允許根據語言、國家/地區和類別進行分段公關內容分發。備受好評的功能包括即時存取平台的註冊媒體資料庫、新內容提醒以及即時下載通知。 Publifix.net 是公關公司、行銷和傳播團隊以及各行業企業傳播部門的理想工具。
PRShots
prshots.com
線上圖像/影片和新聞稿庫 PRShots 是一個出色的工具，可讓媒體和影響者存取高解析度圖像、影片和新聞稿。如果您選擇PRshots 來託管您的圖像和新聞稿，您將可以立即訪問由全球30,000 多家媒體組成的社區，這些媒體被該網站所吸引，因為能夠快速輕鬆地下載來自Next、Marks and Spencer 等150多個品牌的圖像、Liberty、Matalan、Primark 等等，只需一次登入即可集中在一處。
Press Hook
presshook.com
Press Hook 是一個由科技驅動的公關市場，將品牌與媒體連結起來。建立您的個人資料，向相關記者提交樣本，並讓您的品牌在《富比士》、《Esquire》、《Good Housekeeping》、《Today》等頂級出版物中被提及。
Newsfile
newsfilecorp.com
Newsfile 是您客戶至上的新聞專線和監管備案團隊，為您提供業界其他地方都找不到的服務和支援。我們的綜合電路向全球投資者、分析師和機構受眾發布新聞，同時透過主要經紀商終端、金融資料庫、聚合商、媒體等確保遵守所有證券交易所的規定。選擇 Newsfile，享受由經驗豐富的專業人士提供的卓越服務，他們會帶來改變。
Legit.ng
legit.ng
Legit.ng 是尼日利亞受眾排名第一的線上和娛樂新聞出版商，每月透過我們的網站滿足超過 2000 萬獨立讀者的新聞需求。我們發佈各種新聞和社論內容，包括娛樂、商業、政治、時事和人文故事。
JournoLink
journolink.com
JournoLink 是讓您的企業登上媒體的最快、最簡單的方式，它是一款易於使用、易於學習的宣傳軟體，可幫助您的小型企業與大量受眾進行溝通。新聞稿分發、線上發布、媒體請求和新聞發布室。 JournoLink 為公關新手提供支援和學習資源。對於新聞稿，它還提供文案服務。該平台利用自動化技術向記者分發與英國選定的部門和地點相符的新聞稿。每篇新聞稿都會在 BusinessNews.org 上發布以進行搜尋引擎優化，並在客戶的新聞發布室中發布。 JournoLink 提供了一組分析來顯示新聞稿的效果。媒體請求可以按部門和位置設置，並透過電子郵件直接發送給使用者。
Software Connect
softwareconnect.com
Software Connect 協助企業和組織找到更好的軟體。 Software Connect 網站是一個免費資源，可供企業尋找從 ERP 到 WMS 以及介於兩者之間的所有內容的軟體評論。 此外，Software Connect 的軟體專家團隊也為企業和組織提供免費電話諮詢，為他們如何實現專案目標提供建議。 Software Connect 的目標是簡化軟體搜尋過程。
Coinscribble
coinscribble.com
什麼是Coinscribble？ Coinscribble 是一個針對加密貨幣、區塊鏈、Web3 和 NFT 產業的新聞稿通訊服務平台。 Coinscribble 旨在幫助 Web3 公司獲得 CoinTelegraph、CoinMarketCap、Benzinga、Binance、Yahoo Finance 等領先加密媒體和新聞平台的有保證的優質報道。 Coinsscribble 的幕後黑手是誰？ Coinscribble 的背後是 Coinbound，這是一家領先的 Web3 行銷機構，其客戶包括 MetaMask、Cosmos、eToro 和 Voyager。 Coinbound 已建立...
Zwak News
zwaknews.com
Zwak News 是一個領先的新聞平台，提供來自阿富汗和世界各地的最新、準確的新聞。我們經驗豐富的記者團隊致力於為讀者提供可靠且公正的新聞。此外，我們也堅信分享良好服務的重要性，特別是在阿富汗女孩的教育方面。我們認為，教育是一項基本權利，每個人都應享有這項權利，無論其性別為何，我們致力於促進和倡導阿富汗女孩的教育。我們相信，透過教育，我們可以賦權和提升社區，我們努力透過我們的平台激發積極的變革。
PR Fire
prfire.com
使用 PR Fire 傳播新聞並獲得關注！在 Google 上排名更高 提高銷售額 建立您的品牌 提升您的個人資料 獲得更多曝光 成為權威
ClickPress
click.press
透過出色的一鍵式功能，像專業人士一樣掌握您的 WordPress 網站。釋放您網站的潛力並體驗無限的效能和快速加載，以獲得卓越的線上形象。
3BL Media
3blmedia.com
3BL Media 為世界領先的公司提供目標導向的傳播。我們無與倫比的發行、領導力和編輯平台激勵和支持全球永續發展業務，覆蓋超過 1000 萬變革者。
PR Wire Pro
prwirepro.com
向250 多個新聞網站分發新聞稿- 24 小時編輯團隊- 快速分發- (800)460-2502 向Google 和Apple News、ABC 和NBC 附屬網絡、CBS 和FOX 附屬機構、數字雜誌和數百家機構快速分發新聞稿其他新聞網絡。讓您的網站在 Google 新聞中快速編入索引，並使用 PR Wire Pro Distribution 建立指向您網站的反向連結。 (800) 460-2502 - 24 小時編輯人員 - 新聞稿分發起價 59 美元 - https://prwirepro.com 向 250 多個主要新聞網站、記者、社交源分發新聞稿。
The CyberWire
thecyberwire.com
CyberWire 是一個獨立的聲音，為世界各地的人們提供簡潔、可訪問且相關的網路安全新聞和網路安全播客。
Faselis Growth
faselisgrowth.com
Faselis Growth 為小型企業提供了一種簡單的方法，可以將新聞稿直接快速發送給國家和地方媒體。與該類別中的許多其他服務不同，Faselis Growth 提供易於發現的分段媒體清單、易於填寫和編輯的新聞稿範本以及即時發布交付報告。全部成本比競爭對手低 70%。
PressPog
presspog.com
PressPog 是一項新聞稿服務，經過 SEO 優化，可確保良好的分發和易用性。當我們查看市場定價時，通常很難負擔。我們的團隊希望透過為您撰寫文章來使新聞稿變得經濟實惠、節省時間，並總體上發布更多新聞稿。 PressPog 將幫助您的品牌知名度並增加網站流量。
FinanceWire
financewire.com
FinanceWire 是一個針對金融和金融科技公司的新聞專線聯合平台。公司採用高度針對性的方法，利用 FinanceWire 在金融界的領先媒體上廣播新聞。
eReleases
ereleases.com
向需要的記者分發新聞稿。可衡量的結果加上美通社。小型企業客戶對我們評價最高。
24-7 Press Release Newswire
24-7pressrelease.com
24-7 Press Release Newswire 是一項新聞稿分發服務，為希望透過社群媒體和傳統新聞管道傳播新聞以接觸受眾並管理訪客、銷售和品牌知名度的企業提供。
PR.com
pr.com
PR.com 是一個網站，您可以透過企業、產品和服務目錄、新聞稿分發等來宣傳您的業務，PR.com 是一個一站式商店商業市場。
MarketersMEDIA
marketersmedia.com
MarketersMEDIA Newswire 是一家新聞稿公司，幫助企業聯繫國際新聞機構並在信譽良好的媒體上發佈內容，包括 APNews、MarketWatch、Yahoo! News、AsiaOne 以及 500 多個媒體端點。憑藉著科技的力量和對客戶滿意度的承諾，MarketersMEDIA 提供直覺且簡化的新聞稿提交體驗，幫助企業實現品牌塑造和業務影響力。
PRnews.io
prnews.io
PRNEWS.IO 保證贊助內容在世界各地的線上媒體中的展示位置。該平台將幫助您提高潛在合作夥伴和投資者的知名度，提高您的銷售額並獲得連結效果。無需再為搜尋數百個平台來分享您的新聞或故事而煩惱。在數位世界中，任何人只需從地球上的任何地方點擊幾下，就可以在網路上受到關注。評估適合您需求並能為您帶來最佳結果的平台。只選擇完美的以獲得最多的觀看次數。借助 PRNEWS.IO，任何公司，無論其位置或規模如何，都可以將其內容推送到領先媒體公司的新聞源中。我們涵蓋新聞機構、特定行業網站或主題博客，幫助我們的客戶發展並贏得受眾。 PRNEWS.IO 致力於迅速解決財經物流、翻譯和媒體策劃等問題。我們一直在發...
iCrowdNewswire
icrowdnewswire.com
iCrowdNewswire 於 2015 年由來自 Marketwired、美國商業資訊、美通社、道瓊斯和其他領先金融和企業新聞機構的前高階主管團隊創立。每天發布和分發數千份新聞稿，競爭空前激烈。 iCrowdNewswire 透過增強傳統發布服務、利用最新的人工智慧技術、地理和人口目標定位、基於人工智慧的翻譯、精心策劃的電子郵件分發、交付到高級資料庫以及透過語音數位助理進行額外分發等方式添加優質和利基發行功能，從而在競爭中脫穎而出。 Amazon Alexa 可直接接觸您的受眾，立即提升您的品牌知名度並提高轉換率。透過我們易於使用的創新產品，您可以擴大新聞稿的影響力。 iCrowdNews...
Chainwire
chainwire.org
Chainwire 是加密貨幣和區塊鏈產業的新聞通訊聯合服務。 Chainwire 專為加密貨幣項目、區塊鏈公司、交易所、投資公司和公關機構而設計，允許在高度針對性的加密媒體管道上同時發布新聞稿。我們是誰？ Chainwire 由經驗豐富的公關團隊開發，擁有長期的媒體聯繫，為您提供通往目標市場的直接管道。我們在加密貨幣新聞專線業務的第一線運營多年，並與該行業的每個主要出版商建立了聯繫。我們如何工作？一旦您在 Chainwire 上提交新聞稿，我們的編輯團隊就會審查您的內容並為您提供他們的見解。在加密貨幣和區塊鏈公關領域工作多年後，我們知道如何幫助您使您的公關更加強大、相關和簡潔。然後，神奇的事...
Arkreach
arkreach.com
製作媒體清單、衡量績效、優化內容、應對危機 Arkreach 是一款產品套件，可滿足您的溝通需求，使用以讀者為中心的新聞媒體數據來規劃、優化和評估。透過該產品，您可以製作媒體清單、衡量文章表現、優化內容以及應對線上危機。我們的 USP 專注於新聞媒體網站的以讀者為中心的數據，這些數據在大多數分析產品中代表性不足，並被社交媒體互動數據所取代。我們的 Arkscore 指標幫助我們瀏覽大量數據進行分析。
MVPR
mvpr.io
MVPR 將人工智慧驅動的公關作業系統與高階公關諮詢結合。幫助公司與記者建立牢固的關係並獲得媒體報道，同時保持對訊息傳遞和流程的完全所有權。
Commetric
commetric.com
Commetric Media Analytics 產品功能： - 將定量的高階媒體測量與人工主導的深入定性分析相結合，提供對媒體績效的全面洞察。 - 定量測量，例如一段時間內的活動、按格式劃分的語音份額和音量，有助於提供有競爭力的基準數據，並透過互動式儀表板進行視覺化。 - 定性衡量標準，包括發現的主題/主題、活動資訊和好感度，提供對傳播策略的準確洞察。 - 適用於任何語言的任何媒體內容。 - 每週、每月或每季提供媒體分析，但也可臨時提供或年度總結報告。
Releasd
releasd.com
發布：下一代覆蓋報告。 Releasd 以忙碌的客戶和高階主管喜愛的視覺形式展示了現代公關人員所進行的全方位活動。更多控制：快速客製化佈局，以您的方式展示您的作品。只要拖放即可，再簡單不過了。更多範圍：包括活動的全部範圍：涵蓋範圍、社交、指標以及支援內容等等。更多參與度：不再需要滾動螢幕截圖。報告看起來很棒，而且更容易理解。
Wiztrust
wiztrust.com
通訊支援平台。 Wiztrust 是一個多通路分銷平台，旨在簡化內部和外部通訊。一種可以透過任何管道向任何利害關係人傳播您的內容的工具。 Wiztrust 基於雲端的解決方案對於迪士尼、安聯、畢馬威、東方匯理、歐萊雅、BIC、法國巴黎銀行、凱捷、施耐德電氣和德勤等各行業的公司來說已變得非常寶貴。
ACCESSWIRE
accesswire.com
ACCESSWIRE® 線上分發平台為通訊專業人員的日常活動提供了更簡單、更有效率的工作流程。傳播專業人士現在可以利用單一來源來分發新聞稿、建立新聞編輯室並只需按一下按鈕即可規劃活動。
PR.co
pr.co
pr.co 建立設計精美的線上新聞編輯室和軟體，幫助公關團隊提高媒體曝光度和品牌知名度，並建立積極的聲譽。我們的線上新聞編輯室讓您公司的里程碑熠熠生輝，讓從記者到投資者的任何利益相關者都能輕鬆地與您的品牌建立聯繫。我們的軟體可協助傳播團隊發布新聞(CMS)、管理聯絡人(PR CRM)、發送追蹤電子郵件（分發）、管理複雜的編輯工作流程（協作平台）、託管和串流虛擬活動以及增加入站公關。 pr.co 是具有社會意識的品牌和共益企業的首選 - 我們很榮幸能與 WeTransfer、Shimano、Dolby、VanMoof、Ace and Tate 以及無國界醫生組織合作。我們向非政府組織免費提供服務...
Mediaboard
mediaboard.com
Mediaboard 成立於 2015 年，旨在為公關界提供資料分析和媒體情報的現代工具。該應用程式提供媒體監控、詳細分析、儀表板和報告，以及豐富的媒體檔案，可以輕鬆找到舊文章。除了這些經典功能之外，用戶還可以存取全面的記者媒體清單和新聞中心，以便輕鬆建立和分發新聞稿。
Fullintel
fullintel.com
Fullintel 為尋求專業策劃的媒體監控和分析軟體及服務的公關和傳播專業人士提供人才、工具和技術的獨特組合。強生、Intuit、貝爾德事隆、皇家加勒比國際和殼牌等頂級品牌信賴 Fullintel 來管理其監控和分析。我們的分析師會承擔繁重的工作，因此您無需這樣做。
Metro Monitor
metromonitor.com
Metro Monitor 為公共關係和企業傳播專業人士監控所有媒體管道，使您能夠存取專有的新聞監控資料庫以及創新的電視新聞剪輯和媒體分析服務。
Truescope
truescope.com
Truescope 是成長最快的媒體監控和測量服務。 Truescope 為世界各地的組織提供即時媒體洞察和商業智慧。其使命是透過簡化專業傳播者當今所需的媒體監控和分析流程，利用更好的內容、更清晰的數據和最新技術，更好地為訂閱者提供資訊。 Truescope 改變了企業、非營利組織和政府組織中的傳播專業人員從主流、線上和社群媒體獲取即時媒體情報的方式。這個 SaaS 平台利用數百萬篇文章來提供全面的即時訊息，並允許存取即時警報、儀表板和報告，以便為利益相關者提供最佳資訊。該公司由媒體情報專家團隊於 2019 年創立，並得到了站在客戶角度思考、更深入了解客戶當今需求的員工的支持。 Truesco...
News Exposure
newsexposure.com
News Exposure 提供強大且全面的電視和廣播監控、網路監控、LexisNexis/Print 監控、媒體情報和公關分析。我們也提供媒體聯絡人資料庫解決方案。 News Exposure 透過維護可追溯到 2010 年的永久高清檔案，在行業中創造了獨特的利基市場。這包括全國和有線網路以及聯合和本地市場覆蓋。 News Exposure 維護最高品質和最完整的音訊和視訊存檔庫，以便我們可以為您提供幾分鐘前或幾年前播放的剪輯。 News Exposure 是西班牙語廣播監測領域的領導者，提供最廣泛的本地和全國覆蓋範圍。 News Exposure 提供報導（包括尼爾森觀眾人數和尼爾森廣播電...
Telum Media
telummedia.com
Telum Media 是一個綜合性媒體聯絡平台，致力於在亞太地區的公關和媒體產業之間建立聯繫。
IGLeads.io
igleads.io
透過觸手可及的 Google 公共資料庫發現新的商機並接觸到地球上的每位買家。使用主題標籤和關鍵字定位潛在客戶，並達成更多交易
The Shelf
theshelf.com
The Shelf 是一個幫助自由部落客和社會影響者與想要合作的品牌建立聯繫的網站。