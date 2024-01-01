Protolabs，提供按需客製化製造服務。該網站提供同樣廣泛的功能、品質和價格。 Protolabs 允許用戶獲得即時報價並獲得各種製造服務，包括 3D 列印（FDM、SLA、SLS、MJF）、CNC 加工、鈑金製造和注塑成型。 他們與經過審查的全球專業製造合作夥伴網路合作，提供廣泛的材料、飾面和製造能力，以滿足客戶從原型設計到生產的需求。 主要功能包括用於協作的團隊帳戶、智慧財產權保護以及透過其流程和供應商管理維護的高品質標準。 Protolabs 為航空航太、汽車、工業機械、消費性電子、機器人和醫療等行業的客戶提供服務。該網站提供廣泛的知識庫、教育資源、案例研究和其他信息，以支持設計師和工程師使用其製造服務。

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