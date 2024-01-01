Prospre 是一款膳食計劃應用程序，可產生個人化的膳食計劃以幫助用戶實現健身目標。該應用程式可建立與用戶本週的卡路里和宏觀目標相符的飲食計劃，可透過更換膳食、添加食譜和設定宏觀目標範圍來調整飲食計劃。 該應用程式還提供人工智慧教練，可以分析用戶的體重和食物攝取量，並提供保持正軌的建議。巨集追蹤器功能可讓使用者追蹤他們吃的所有東西，並提供條碼掃描和營養成分掃描儀，讓使用者可以掃描超過 300,000 種食品，以追蹤超過 150 種營養成分。 該應用程式靈活的膳食計劃提供了在滿足宏指令的同時將零食納入計劃的選項。 Prospre 還提供帶有 Amazon Fresh 自動填充功能的自動購物清單、可列印的購物清單和體重進度圖表。 用戶可以下載適用於 iOS 和 Android 裝置的應用程式。透過 Prospre，使用者可以輕鬆實現基於宏觀的節食目標，而不必每天吃相同的食物。 該應用程式在 App Store 上獲得了很高的評價，用戶稱讚其易用性和設定長期節食目標的有效性。

網站： prospre.io

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