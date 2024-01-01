Prompt Hunt

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網站： prompthunt.com

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Prompt Hunt 是一個人工智慧藝術平台，使用戶能夠利用人工智慧技術創作、探索和分享藝術作品。它包含一系列 AI 模型，包括穩定擴散、DALLE 和 Midjourney。 該平台針對藝術家和創意人員，提供快速、簡化的藝術創作流程。 Prompt Hunt 的一個關鍵功能是 Chroma，這是他們先進的人工智慧模型，用於快速生成高品質的視覺效果，具有令人印象深刻的控制和細節。 Prompt Hunt 包含一系列提示模板，以協助一致地建立資產。使用者還可以創建、修改和共享這些模板，從而增強協作藝術創作。該平台專為優化用戶便利性而設計，具有拖放式風格選擇器，其隱私模式使藝術家能夠在創作過程中保持其作品的隱私。該平台支援從3D、標誌、攝影到像素藝術的各種藝術類別，為探索和創作提供了廣泛的範圍。 為了增強可訪問性並幫助初學者，平台上提供了各種教程。儘管簡單，Prompt Hunt 也為更熟練的使用者或「提示工程師」提供了效率，從而適應了廣泛的使用者技能。 最後，使用者可以根據自己的需求選擇不同的定價方案，確保使用和成本的彈性。

網站： prompthunt.com

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