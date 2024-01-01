Promethean AI 是一款革命性的人工智慧 (AI) 工具，可與藝術家合作建立虛擬世界。它提供了一系列功能，旨在幫助藝術家創造性地解決問題、產生想法以及自動執行平凡和非創造性的任務。 它還具有學習和適應每個藝術家的個人品味的能力。 Promethean AI 的免費版本可用於非商業用途，並且對於融資低於 10 萬美元/年（獨立）和以上（專業）的項目，可以使用其他許可選項。 Promethean AI 是 Naughty Dog Inc.（索尼互動娛樂公司）技術藝術總監 Andrew Maximov 的創意。 Andrew 與科技和娛樂領域經驗豐富的專家團隊共同創建了一個工具，讓藝術家可以更輕鬆地創作和分享他們的作品。 Promethean AI 的目標是將創作過程民主化，讓任何人都能夠創作原本不可能實現的故事。 。 此外，Promethean AI 還提供環境藝術實習計劃，他們可以利用建立虛擬世界的經驗來深入了解如何讓藝術家獲得更好更快的體驗。 最後，他們也出現在各種出版物中，例如 WIRED、VentureBeat、80.lv、GamesIndustry.biz 和 Gamasutra。

網站： prometheanai.com

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