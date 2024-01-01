替代項 - Prolific

Avala

avala.ai

Avala 以最短的設定和訓練時間，更快提供更準確的標記 AI 資料。 Avala 的綜合開放平台可滿足整個 AI Ops 工作流程的需求，將資料集整理和管理、世界一流的資料標記和人工回饋專業知識以及模型訓練、驗證和部署相結合。 * 整理、標記和部署資料集和模型的速度提高 10 倍。 * 透過直覺的資料視覺化和管理輕鬆審核模型 * 拖放註釋項目建構器以及內建培訓材料 Avala 在不犧牲品質或安全性的情況下提供道德和公平的資料標籤。開創了一種完全不同的道德人工智慧部署方法，透過產品和服務生態系統中的資料集、標籤和模型的協作市場，徹底改變人們為人工智慧做出貢獻、開發和受益的方式，直接解決人工智...