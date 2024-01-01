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Project Insight 是一款屢獲殊榮的工作和專案管理軟體，它將您的所有工作、任務和專案集中到一個易於使用的線上平台。連線問題、審批、費用、日程安排、開發等所有內容，讓利害關係人即時了解您的產品組合。 PI 提供免費的可擴展版本或功能齊全且真正可自訂的企業版。自2002 年以來，該工具已被各種規模和行業的公司的10,000 多名用戶使用。組合管理(PPM) 解決方案。 PI 的 PPM 解決方案非常靈活且完全可自訂，可提供與軟體應用程式的開箱即用集成，例如：JIRA、QuickBooks、Azure DevOps、Office 365、Salesforce、Google 等。 PI 還提供強大的行動應用程式和業內最佳的客戶支援。
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