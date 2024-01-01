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Profi 是一個為專業服務提供者提供的一體化操作平台。教練、顧問、培訓師、治療師等。 Profi 專為專業服務提供者而構建，可協助您輕鬆簡化所有營運並更有效地發展業務。 Profi 受到1000 多名專業人士的信賴，它使您能夠： - 透過自動化繁忙的工作，每年節省140 個小時- 通過提供差異化的體驗輕鬆打動客戶- 擴展您的業務範圍您可以將Profi 作為單獨的提供者、作為專業團隊使用，或作為一項業務。常見用例： - 與客戶安排1:1 輔導課程和小組輔導課程- 透過內建視訊會議工具或Zoom 舉辦課程- 創建和銷售課程/專案- 追蹤客戶的進度並透過表格與他們互動- 收取會員費或訂閱費用費用 - 透過統一的計費系統獲得會議和其他服務的費用

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