替代項 - Productsup
Salesforce
salesforce.com
Salesforce.com, Inc.是一家美國雲端軟體公司，總部位於加州舊金山。它提供 (CRM) 客戶關係管理服務，還銷售一套互補的企業應用程序，專注於客戶服務、行銷自動化、分析和應用程式開發。 2020 年，《財星》雜誌根據員工滿意度調查，將 Salesforce 在「最適合工作的 100 家公司名單」中排名第六。
Veeqo
veeqo.com
多合一電子商務運輸軟體。透過低運費、自動化和無憂的履行工具，降低履行訂單所需的成本和時間。
Flipsnack
flipsnack.com
在線上創建精美的翻頁書。 建立、分享和嵌入線上翻頁目錄，將您的 PDF 轉換為線上翻頁書籍。使用我們先進的翻頁書製作工具在線上製作翻頁書。免費試用！
Algolia
algolia.com
Algolia 是一家美國新創公司，透過 SaaS（軟體即服務）模式提供網路搜尋產品。
Webgility
webgility.com
立即登入即可存取線上零售商和商業企業的領先會計自動化和多通路軟體平台。
Sellbrite
sellbrite.com
Sellbrite 是品牌和零售商在全球最大的線上市場上列出和銷售其產品的最簡單方式。
ROI Hunter
roihunter.com
ROI Hunter 是一個產品績效管理 (PPM) 平台。該平台使零售商能夠了解其單一產品在整個產品生命週期中的表現，從而使他們能夠透過做出更好、更明智的決策來最大化利潤。常見的零售營運結構（購買、採購、推銷、行銷和分銷）對產品的看法都不同，並使用不同的指標來管理其活動。我們發現行銷與組織其他部門之間的摩擦最大，因為很難將行銷工作分解到 SKU 級別，也很難使 SKU 級別的數據在行銷中具有可操作性。這導致真正的促銷成本沒有計入產品利潤，從而導致對不良產品的過度投資和對潛在優質產品的投資不足。產品效能管理透過將跨行銷管道的產品資料與有關 SKU 的業務資料結合，創建真實產品效能的綜合視圖，克...
OnWhatsApp
onwhats.app
為 WhatsApp 現有和未來 10 億用戶提供社群商務支援。
Bluecore
bluecore.com
Bluecore 是一種零售行銷技術，它重新構想了零售商如何透過電子郵件行銷和網站個人化與客戶溝通。立即申請免費試用！
Extensiv
extensiv.com
Extensiv 連結品牌和 3PL，創造更靈活、更可靠的履行網絡，超越當今消費者的極高期望。
Channable
channable.com
我們的一體化平台提供您所需的解決方案，以實現更高的可見度、更聰明的廣告活動和更個人化的行銷。
Coveo
coveo.com
Coveo 是一家總部位於魁北克市的企業軟體即服務 (SaaS) 公司，提供基於雲端的平台，使數位體驗更加智能，並提供基於該平台構建的特定軟體。 Coveo Relevance Cloud™ 利用搜尋、分析和機器學習技術來統一不同的內容和數據，自動傳遞相關的個人化資訊。 Coveo 提供電子商務、客戶服務和勞動力熟練程度的解決方案。該公司被公認為 Gartner 洞察引擎魔力像限的領導者、Forrester Wave™：認知搜尋的領導者以及 Forrester Wave™：旅程編排平台的強勁表現者。
Salsify
salsify.com
Salsify 的 CommerceXM 平台為購物者在購買旅程的每個階段、數位貨架上的每個階段所需的體驗提供支援。
Syte
syte.ai
發現它。購買它。透過視覺搜尋體驗提升電子商務績效，將購物者與他們喜愛的產品連結起來。
Feedonomics
app.feedonomics.com
我們排名第一的資料饋送優化和產品饋送管理系統平台可讓您在人們在線購物的任何地方列出您的產品，包括 Google Shopping、Amazon 和 Facebook
Bloomreach
bloomreach.com
專為商業打造的數位體驗平台。 Bloomreach 解決方案將統一客戶和產品資料的力量與人工智慧和預測決策的速度和規模相結合，因此您可以提供在任何管道和每次旅程中都能轉換的神奇體驗。
Searchspring
searchspring.net
提供購物者期望的購物體驗和產品效果。掌控並超越相關性。做你的平台不允許你做的事情。
MarketSyncer
marketsyncer.com
MarketSyncer 是一個專為企業（尤其是在北美營運的企業）量身打造的電子商務管理平台。它提供了一個整合的解決方案，可以幫助企業管理其電子商務營運的各個方面。 MarketSyncer 的一些主要功能包括： 綜合儀表板：提供關鍵業務指標的綜合視圖，包括對市場份額、產品性能、運輸狀態和庫存水平的洞察。整合：與 Amazon、Shopify、eBay、沃爾瑪等主要線上市場無縫連接。它還與領先的運輸公司整合以簡化物流。訂單管理：提供對訂單狀態的詳細洞察，使企業能夠追蹤、管理和優化其履行流程。產品管理：管理整個產品組合、分析表現最佳的品牌、了解銷售趨勢的中心。庫存管理：讓企業監控庫存歷史記錄、了...
Vue.ai
vue.ai
Vue.ai 是世界上第一個通用人工智慧平台之一，使世界各地的大型企業能夠跨工作流程和功能建立各種支援人工智慧的應用程式。與任何其他單點解決方案不同，Vue.ai 提供的價值是將整個企業的圖像、視訊和文字資料匯集在一起，使用其AI 堆疊對其進行解碼，從而使智慧能夠在整個企業中提供數據驅動的決策。透過結合即用型 API、無程式碼和低程式碼工具，Vue.ai 使行銷、產品、業務和技術團隊能夠對收入成長、效率和成本降低產生數量級的影響。 Vue.ai 目前已部署在多個行業，包括零售、金融、保險、物流和醫療保健。 Vue.ai 是由 Ashwini Asokan 和 Anand Chandrasek...
EasyStore
easystore.co
各種規模的品牌都可以透過 EasyStore 在店內和網路上拓展業務。
ChannelGrabber
channelgrabber.com
ChannelGrabber 多通路電子商務軟體，用於庫存管理、訂單管理（包括發票、運輸、訊息傳遞等）。 以前稱為訂單中心。
Sellercloud
sellercloud.com
您的電子商務業務的終極解決方案。 簡化您的營運並擴展到更多管道。無縫控制您的庫存、目錄、採購和履行。
Stockpilot
stockpilot.com
Stockpilot 是您在線銷售的中心樞紐。連結您的管道並管理您的庫存、訂單、運輸標籤和財務報告 Stockpilot 提供了一整套功能，可透過單一面板簡化您的電子商務流程。我們提供來自每個重要市場和網上商店 CMS 以及許多運輸承運商的廣泛整合。防止交叉銷售，保持健康的庫存並專注於發展您的業務！
Omnirio
omnirio.com
Omnirio 可讓您在一個易於使用的地方管理所有線上商店，以便您可以在任何地方進行銷售！
3DSellers
3dsellers.com
該標記的領先 eBay 銷售工具位於 3Dsellers eBay 銷售經理平台上。透過 eBay 自動化和清單、訂單、訊息等的大量操作，獲得更多 eBay 銷售和回饋並節省時間。透過甚至與 Shopify、Etsy、亞馬遜和其他市場整合的服務台和訂單管理器，為您的 eBay 買家提供快速（甚至自動）客戶支援。
StoreAutomator
storeautomator.com
StoreAutomator 是一種靈活的商務管理解決方案，可讓您在多個管道和市場中簡化、自動化和管理您的產品、清單、定價、庫存和訂單。 StoreAutomator 客戶在第一年不必要的管理任務上花費的時間減少了 50%，銷售額快速成長，收入也增加了。
edrone
edrone.me
edrone 是一個自主電子商務雲，是第一個專為電子商務設計的 eCRM。 edrone 基於其演算法提供先進的行銷自動化解決方案，且易於安裝（即插即用）。 edrone 的目標是幫助了解客戶行為（客戶智慧）並利用一體化電子商務行銷雲吸引他們（行銷自動化）。 這個系統由兩個部分組成：學習和參與。學習：高級統計數據、RFM 細分和每個客戶的詳細視圖（甚至包括社交媒體統計數據）。參與：20 個準備發送的場景，包括恢復廢棄的卡片、發送建議以及根據我們的客戶智慧演算法透過交叉銷售增加收入。行銷機器不僅僅是一個簡單的推薦框架：它使分段的想法在每個電子商務中都很容易實現。
commonsku
commonsku.com
commonsku 是專為促銷產品產業設計的軟體。它是一個整合在一個複雜中心中的 CRM、訂單管理和電子商務平台。 commonsku 透過能夠直觀地連接經銷商和供應商的軟體，為您的團隊帶來一股新鮮空氣。
LiftIgniter
liftigniter.com
LiftIgniter 幫助公司在其數位資產（網路、行動、電子郵件、推播等）中受益於基於即時機器學習的在地推薦。我們的技術可與領先的網路資產（Youtube、亞馬遜等）為其「為您推薦」或「您可能喜歡」等部分構建的技術相媲美。
Publitas
publitas.com
我們幫助品牌在線上發布目錄，以提供美好的購物體驗。