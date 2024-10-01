替代項 - ProdPad
Productboard
productboard.com
Productboard 是一個產品管理平台，透過了解客戶的需求、確定下一步要建立的優先事項以及圍繞路線圖協調每個人，幫助產品團隊更快地將合適的產品推向市場。包括 Microsoft、Zoom、1-800-Contacts 和 UiPath 在內的 6,000 多家公司使用 Productboard 來了解用戶的需求，確定下一步要建立的內容的優先級，並圍繞他們的路線圖團結每個人。 Productboard 在舊金山、布拉格和溫哥華設有辦事處，並獲得 Dragoneer Investment Group、Tiger Global Management、Index Ventures、Kleiner...
Dovetail
dovetail.com
Dovetail 可協助您在一個地方儲存、分析和協作進行使用者研究，從而輕鬆查看模式、發現客戶見解並決定下一步該做什麼。我們的客戶包括波士頓顧問集團、思科、CSIRO、Deliveroo、Elsevier、Kayak、Mastercard、Sketch、Shopify、Square、Thoughtworks 和 VMware。
MeisterTask
meistertask.com
MeisterTask 是一個基於 Web 的任務和專案管理工具，非常適合敏捷專案管理。設計精美的介面、直覺的功能以及與其他工具的無縫整合使其成為專案團隊的合理選擇。 MeisterTask 提供免費的基本方案（最多 3 個項目），付費訂閱價格為每位用戶每月 12.50 歐元起。除了可自訂的看板式專案板外，MeisterTask 還擁有眾多旨在簡化專案工作的強大功能。可以使用時間軸來管理工作負載：甘特式的任務概述可以找出瓶頸並保持專案順利進行。設定自動化以加快手動工作或自動完成特定任務。 MeisterTask 是 Meister Suite 的一部分，Meister Suite 是一組用於完...
Aha!
aha.io
啊哈！是全球領先的產品開發軟體。我們幫助超過 100 萬產品製造商將他們的策略變為現實。我們的工具套件包括啊哈！路線圖，啊哈！想法，啊哈！白板，啊哈！知識，啊哈！發展。產品團隊依靠我們的專業知識、指導範本和 Aha! 的培訓計劃。學院成為他們最好的。我們很自豪能夠成為一家與眾不同的高成長 SaaS 公司。該業務自籌資金、獲利且100%偏遠。我們被公認為最適合工作的完全遠端公司之一，倡導 Bootstrap Movement，並透過 Aha! 向有需要的人捐贈了超過 100 萬美元。關心。 * 啊哈！是一套全面的工具，旨在幫助產品經理提供簡化且協調良好的產品策略，並具有可根據特定工作流程要求進...
Maze
maze.co
Maze 是一個讓產品為人們服務的使用者研究平台。 Maze 透過以產品開發的速度提供用戶洞察，使任何公司能夠更快地建立正確的產品。 Maze 專為易用性而設計，讓設計師、產品經理和研究人員在最需要的時候收集和分享使用者見解，將其置於每個決策的中心。
Canny
canny.io
Canny 是用於管理使用者回饋的一體化解決方案，您可以在一個地方捕獲、組織和分析客戶回饋，以便您做出明智的產品決策。 Canny 擁有導航整個回饋循環所需的一切。從管理功能請求和分析使用者見解，到建立公共路線圖和宣布產品更新，您只需一種工具即可完成這一切。不要再讓想法溜走，今天就開始與 Canny 一起打造更好的產品吧！我們的客戶喜愛的功能： • 根據優先順序對回饋和功能請求進行評分。 • 根據得分最高的產品功能請求建立路線圖。 • 透過變更日誌公佈產品更新，以提高功能認知度。 • 當您發布功能時自動跟進人員。 • 提供廣泛的集成，與現有技術堆疊配合良好。報名免費帳號：https://bit...
UiPath
uipath.com
UiPath 是一家全球機器人流程自動化 (RPA) 軟體公司，由 Daniel Dines 和 Marius Tîrcă 在羅馬尼亞創立，總部位於紐約市。該公司的軟體監控使用者活動，以自動執行重複的前台和後台任務，包括使用客戶關係管理或企業資源規劃（ERP）軟體等其他業務軟體執行的任務。 2020年12月，該公司秘密申請首次公開募股，並於2021年4月21日公開發行。
Minitab Engage
minitab.com
Minitab Engage™ 是唯一一款旨在啟動、追蹤、管理和分享從創意生成到執行的創新和改進計劃的解決方案。 Minitab Engage™ 可協助組織制定改進和創新計劃，借助問題解決工具和經過驗證的專案管理方法來執行這些計劃，然後即時追蹤關鍵績效指標以展示投資回報率。近 50 年來，Minitab 透過提供全面且一流的資料分析和流程改進工具套件，幫助公司和機構發現趨勢、解決問題並發現資料中的寶貴見解。結合無與倫比的易用性，Minitab 讓從數據中獲取深入見解變得比以往更加簡單。全球數以千計的各種規模和行業的企業，包括財富10 強公司和財富500 強企業中的85%，都在使用和信任Mini...
Craft.io
craft.io
Craft.io 是一款產品管理工具，使產品經理能夠在一個與當今最常用平台整合的專用工具中完成回饋擷取、規劃、決策、路線圖等工作。 Craft.io 成為產品記錄系統：支援重要產品決策的權威資料來源，使產品經理更有自信、影響利害關係人並以權威領導。
Looppanel
looppanel.com
Looppanel 是一款由人工智慧驅動的研究分析和儲存庫產品，使發現和分享使用者見解的速度提高了 5 倍。
Ideanote
ideanote.io
Ideanote 的創新平台可以輕鬆收集、開發員工和客戶的最佳創意並加以實施。現在有了人工智慧、自動化工作流程和整合（Zapier 和 Microsoft Teams）。立即免費試用或個人演示！立即啟動創意集合、更有效地管理創意並衡量您的創新影響。企業相信 Ideanote 可以在幾天而不是幾個月內推出完全客製化的創新計畫。 500 多則五星級評論。
MangoApps
mangoapps.com
吸引、激發並連結您的整個公司！ MangoApps 是一個統一的員工體驗平台，將內部網路、培訓、團隊合作和內容管理整合到儀表板和工作區中。我們用戶友好、可無限定制的方法適合您公司現有的業務方式，創建一個單一的數位中心，彌合您的辦公桌和第一線員工之間的差距。員工可以在可自訂的基於小部件的儀表板中找到他們需要的所有公司資訊以及通訊和協作工具，該儀表板充當單一事實來源。我們的產品適用於各行業各種規模的團隊，並具有企業規模部署所需的所有安全功能。 MangoApps 的介面基於現代社交媒體，包含主題、評論、表情符號反應以及團隊和專案組。因此，我們客戶的員工立即發現它直觀且用戶友好。此外，容納所有這些工...
UserVoice
uservoice.com
UserVoice 是產品發現的終極工具，旨在彌合產品團隊與其用戶之間的差距。 UserVoice 提供全面的回饋管理系統，使公司能夠收集使用者的建議和見解、確定優先順序並採取行動。透過直覺的介面，使用者可以提交他們的想法，對現有想法進行投票，並追蹤建議的進度，從而促進品牌與其客戶之間的透明度和信任。先進的分析工具為產品團隊提供了對客戶真正需求的清晰洞察，使他們能夠做出明智的決策並建立與用戶群產生共鳴的產品。 UserVoice 不僅提供回饋；還提供回饋。它是關於利用集體智慧的力量來建立更好、更以客戶為中心的產品。
Notably
notably.ai
值得注意的是，這是一個人工智慧驅動的研究支援平台，為不同行業的研究人員提供一體化解決方案。該平台利用最佳實踐和人工智慧來進行更好、更快、更聰明的研究。 它可以幫助研究人員創建一個研究儲存庫，該儲存庫使用得越多，就會變得越智能，使他們能夠輕鬆導入原始研究數據，例如音訊、視訊、調查、筆記和白皮書。 Notously 的亮點之一是其視訊轉錄功能，可將影片轉換為高品質的轉錄本並自動組織來源。 值得注意的是，它提供了一種以人腦工作方式工作的分析功能——突出顯示、標記和聚類研究數據以發現模式。 人工智慧演算法還有助於自動分析情緒和建議標籤，使跨專案的一致標記資料比以往任何時候都更加容易。 研究人...
Zeda.io
zeda.io
Zeda.io 是一個由人工智慧驅動的產品發現和策略平台，可協助產品領導者識別需要為客戶解決的問題，根據可操作的產品智慧決定下一步要建立什麼，並制定產品策略來推動業務成果。
IdeaScale
ideascale.com
IdeaScale 是一款屢獲殊榮的創意管理軟體解決方案，可協助企業、政府和社會變革者增強員工的能力。透過 IdeaScale，這些不同的實體可以捕捉員工的想法並簡化他們的開發，以便最大限度地發揮每個想法的影響力。
Featurebase
featurebase.app
建立可自訂的回饋板和小部件，以輕鬆捕獲所有使用者回饋、功能請求和錯誤報告。分析回饋，透過功能投票確定開發優先級，並透過公共產品路線圖和變更日誌讓客戶了解情況。
Marvin
heymarvin.com
你好，你好，很高興認識你。我們是 Marvin，一個定性資料分析平台和研究儲存庫，旨在幫助您集中所有客戶知識並設計以使用者為中心的產品。在先進人工智慧的支援下，我們將繁瑣的研究部分自動化，以便您可以自由地組織、分析、發現和分享豐富的使用者見解。請造訪 heyMarvin.com 預約演示，看看我們的客戶稱之為「令人印象深刻的新功能—使用者體驗研究領域的巨大轉變」。
GetCurious
getcurious.io
GetCurious 使產品公司能夠更快地進行更深入的用戶研究該產品允許產品團隊在參與者使用目標Web/應用程式/原型時透過視訊、音訊和螢幕共享收集見解透過UserStudy 的參與者小組可以快速招募參與者，以便團隊可以專注於產生見解
GroupMap
groupmap.com
即時線上協作腦力激盪和決策。從 60 多個腦力激盪模板開始，或設計您自己的模板。範本包括 SWOT、六頂思考帽、感知圖、利害關係人圖、風險圖、心智圖、精實業務畫布等等…
Great Question
greatquestion.co
Great Question 是 Canva、Drift 和 Brex 等一流團隊的使用者體驗研究中心。招募研究參與者，進行使用者訪談、調查和焦點小組，並透過全球激勵措施表示感謝。然後在中央儲存庫中儲存、分析和分享您的所有見解、亮點、錄影、錄音和文字記錄。
featureOS
featureos.app
featureOS 改變了您聚合、分析和根據使用者回饋採取行動的方式，將分散的資料轉化為可操作的見解，由我們的 AI 助理 - KAL 提供支援。 featureOS 可以透過回饋板和許多其他來源（如 Intercom 聊天、Zendesk 票證等）收集見解，並幫助您制定詳細的產品路線圖，並透過發行說明傳達更新。借助我們的進階搜尋和過濾器，組織回饋變得輕而易舉。透過與 Jira 等工具的無縫集成，featureOS 可以更輕鬆地追蹤進度並掌控專案。為什麼選擇featureOS？ - 簡化團隊溝通和決策。 - 價格實惠、用戶友好，並根據您的業務需求量身定制。 - 提高顧客參與度和產品認知度。 -...
Savio
savio.io
追蹤功能請求以推動擴展和保留收入。將功能請求集中在一處，不會中斷工作流程。追蹤來自 Intercom、Help Scout、Slack 等的功能請求。創辦人、客戶成功和產品管理團隊追蹤客戶請求的聲音，以取悅客戶、減少客戶流失並推動追加銷售。
Condens
condens.io
Condens 是一款軟體工具，可讓儲存、分析和分享使用者研究資料變得更容易、更快、更愉快。由於特別注重易用性和快速入門，您可以在幾分鐘內開始使用 Condens。主要優點包括： • 更快地從原始資料獲得見解• 與同事合作進行定性資料分析• 輕鬆線上分享研究成果• 建立使用者體驗研究儲存庫主要功能： • 自動轉錄、影片剪輯和精彩片段• 人工智慧輔助標記• 透過親和力群聚組織證據 • 建立和管理您的參與者小組 • 專用的利害關係人儲存庫，供同事尋找過去的研究
Screeb
screeb.app
Screeb 是一個以產品為主導的使用者研究平台，可幫助產品團隊透過更了解使用者來建立更好的產品。產品分析、應用程式內調查、社群、網路和行動 SDK...Screeb 是一個功能齊全的平台，可提高您的成長、採用率和保留率。
Chisel
chisellabs.com
傳統的路線圖工具已被破壞。鑿子是一種現代解決方案。與其他路線圖平台不同，Chisel 將回饋融入產品開發生命週期的各個方面，並為您提供更多內建回饋收集工具、更好的回饋合成以及所有工作流程中的直接連接和可見性。憑藉強大的 AI，Chisel 可以在 30 秒內將數百個想法轉變為完全實現的 PRD。這就是Chisel在G2上排名如此之高的原因。請造訪我們的網站以取得演示，並了解 Chisel 如何幫助您的現代產品團隊。
Supahub
supahub.com
Supahub 是一款免費的客戶回饋工具，用於收集、管理功能請求並確定其優先順序。不再遺失或忽略回饋。與透過電子郵件或聊天收集回饋的傳統方法不同，Supahub 透過將對話和電子郵件整合到一個集中式平台中，為您節省寶貴的時間。透過 Supahub 看板，您可以建立專門的空間來提供特定主題的回饋，例如功能請求、錯誤報告、部落格主題和常見問題解答。董事會可以是公共的，也可以是私人的，使團隊能夠在需要時在內部管理回饋。借助 Supahub，您可以透過評論貼文並更新其狀態來輕鬆跟進回饋
Sideways 6
sideways6.com
“一個無需動腦筋的員工創意眾包平台。” 2023 年 1 月 在 Microsoft Teams、Interact Intranet 等上快速、簡單地吸引您的員工、改進您的組織並建立創新文化 在 Sideways 6，我們了解讓您的員工透過創意實現業務目標的重要性。但大規模運行創意專案很容易變得笨拙且難以產生影響。因此，我們開發了一種解決方案，徹底改變公司共享、管理和審查員工想法的方式，透過以員工為核心的文化來推動業務目標。我們的軟體使公司可以輕鬆地在員工每天使用的工具中分享和組織員工的想法，確保沒有一個偉大的想法被忽視。借助自動化和可自訂的工具、通訊、追蹤、投票和審查，我們的平台使公司能夠快...
CoNote
conote.ai
當您與團隊合作時，CoNote 會轉錄、分析和組織您的定性研究。
NEXT
nextapp.co
NEXT 是一個由人工智慧驅動的產品發現平台，可將客戶互動轉化為產品洞察。 NEXT 收集客戶互動，準確理解這些互動，並提供基於證據的見解，團隊使用這些見解來驗證日常產品決策和整體想法。結果呢？ - 打造更好的產品。 - 加快產品適應市場的時間。 - 開發成本減少高達 50% Deloitte、Autodesk、Bosch 和數百家其他組織使用 NEXT 讓客戶參與每一個決策。 欲了解更多信息，請訪問 www.nextapp.co