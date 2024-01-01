替代項 - Prismm

SketchUp

sketchup.com

SketchUp 是一款 3D 建模電腦程序，適用於建築、室內設計、景觀建築、土木和機械工程、電影和電玩設計等廣泛的繪圖應用。它有基於 Web 的應用程式 SketchUp Free、免費軟體版本 SketchUp Make 以及具有附加功能的付費版本 SketchUp Pro。SketchUp 歸 Trimble Inc.（一家地圖測量和導航設備公司）所有。有一個免費模型組件線上庫（例如窗戶、門、汽車）、3D Warehouse，用戶可以向其中貢獻模型。該程式包括繪圖佈局功能，允許以可變“樣式”進行表面渲染，支援託管在名為Extension Warehouse 的站點上的第三方“插件”程序，...