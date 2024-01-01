替代項 - Primetag
Pictory
pictory.ai
Pictory 強大的人工智慧使您能夠使用文字創建和編輯專業品質的視頻，無需技術技能或下載軟體。
vidIQ
vidiq.com
vidIQ 可協助您取得在 YouTube 及其他平台上更快增加受眾群體所需的工具和知識。
Later
later.com
領先的視覺行銷平台，可讓您規劃、安排、發布和衡量 Instagram 和社群媒體貼文的結果。
Minea
app.minea.com
Minea 是終極電子商務產品搜尋工具。 Minea 追蹤所有網路上的所有廣告。 Facebook 廣告、影響者產品置入、Snapspy、所有網路都被追蹤。停止為一個網路支付 149 歐元的 adspy 費用，並發現 Minea。
Bio Link
bio.link
生物連結可讓您連結到所有頁面（網站、商店、部落格、社交貼文、影片等），讓您的受眾更容易發現您的所有內容。 該 Instagram、Twitter 和 TikTok 等平台僅允許簡介中存在一個連結。透過 Bio Link，您可以使用單一連結將所有頁面新增至您喜歡的平台。它的速度也非常快，非常優雅，並且針對點擊進行了優化，您還可以永遠免費享受分析、主題、嵌入等功能。
Submagic
submagic.co
使用 AI 支援的字幕提升您的影片 🚀 輕鬆的字幕、完美的表情符號和智慧突出顯示的關鍵字，全部由人工智慧產生。
Impact
impact.com
Impact Partnership Cloud™ - 世界領先的合作夥伴自動化解決方案，發現、管理、保護、優化所有合作夥伴管道，實現真正的指數增長。
Predis
predis.ai
ChatGPT + Canva + Hootsuite = Predis.ai！ 人工智慧以您的品牌語言生成和分享影片、輪播、單一圖像貼文。
LTK
shopltk.com
從您信任的 LTK 影響者那裡購買最新的時尚、家居、美容、健身產品。工作服創意、婚禮賓客禮服、旅行穿搭等等。
Social Champ
socialchamp.io
統治數位空間的社群媒體管理工具。 使用 Social Champ 管理多個社交帳戶、創建帶有圖像或影片的貼文、組織收到的訊息、提高投資回報率、追蹤分析、產生報告、簡化和自動化內容創建過程。
Smash Balloon
smashballoon.com
完全可自訂的 WordPress 社群媒體來源外掛。顯示您的 Facebook、Instagram、Twitter 和 YouTube 來源 - 受到 130 萬用戶的信任。
Ripl
ripl.com
Ripl 讓小型企業能夠在幾分鐘內創建具有專業外觀的動畫影片、拼貼畫、幻燈片和分層靜態圖像帖子，以及立即安排或發佈到 Facebook、Instagram、LinkedIn、Twitter 和 YouTube。全部透過簡單易用的行動和桌面瀏覽器應用程式實現。
PartnerStack
partnerstack.com
合作夥伴關係管理軟體可擴展任何計劃：聯營公司、經銷商、行銷等。了解 SaaS 公司為何借助 PartnerStack PRM 實現發展。
Keyhole
keyhole.co
Keyhole 是一家主題標籤分析和社交媒體分析公司，為 Twitter、Instagram 和 Facebook 提供帶有主題標籤追蹤的即時數據。
Inflact
inflact.com
Instagram 行銷工具包 使用智慧工具調整您的 Instagram 帳戶以適應業務 – 建立目標受眾、與客戶互動並規劃內容。只需 3 個步驟即可幫助潛在客戶發現您的產品並建立品牌忠誠度。
Affable.ai
affable.ai
影響者行銷平台 Affable 讓全球品牌、代理商和 D2C 電子商務品牌輕鬆找到影響者、管理活動並衡量投資報酬率！經過驗證的影響者。 100+ 客戶。
Meltwater
meltwater.com
了解 Meltwater 如何幫助公關和行銷團隊監控新聞和社群媒體的媒體報導並增強品牌管理。
Skeepers
octoly.com
領先的影響者行銷平台 Octoly 透過大規模連結經過審查的微影響者和消費者，幫助品牌提高知名度、建立信任並促進銷售。品牌利用我們精心策劃的社群創建社交媒體貼文和電子商務評論，以換取優質產品。
HeyLink.me
heylink.me
最好的企業和影響者使用的免費生物連結工具。最大限度地發揮每項數字計劃的影響。專為行動裝置設計。結果是神奇的。
Blog2Social
blog2social.com
WordPress 網站和部落格的社群媒體自動化。 在 Twitter、Facebook、LinkedIn、Instagram、Pinterest 等多個社交平台上自動發布、轉發、交叉發布和自動安排您的內容。自動將您的 WordPress 內容和部落格文章或任何其他來源的文字、圖像、連結和影片分享為社交媒體貼文。 Blog2Social 為您提供了許多選項，讓您的社群媒體管理更快、更輕鬆。
GRIN
grin.co
GRIN 是電子商務品牌最好的影響者行銷軟體。我們的人工智慧平台包括超過 3,200 萬影響者套件、活動工作室、報告和分析、支付和產品履行、完整內容媒體庫等。
BrandChamp
brandchamp.io
蓬勃發展的品牌是由大使打造的。與 Shopify、Amazon 和 WooCommerce 整合的一體化品牌大使管理軟體。
Perpetua
perpetua.io
電子商務的成長基礎設施。 與數千家使用 Perpetua 零售媒體執行和智慧軟體的企業一起，在亞馬遜、沃爾瑪、Instacart 和其他市場上實現盈利規模增長。
Emplifi
emplifi.io
優化數位客戶旅程。 Emplifi 的客戶體驗軟體和社群媒體管理軟體的統一平台縮小了 CX 差距。
HypeAuditor
hypeauditor.com
一體化解決方案，助力您的影響力行銷。 管理影響者行銷活動的整個生命週期。
Traackr
traackr.com
Traackr 是數據驅動的影響者行銷的記錄系統，行銷人員用它來投資正確的策略、簡化行銷活動和規模化計劃。
Collabstr
collabstr.com
在幾秒鐘內找到並僱用有影響力的人。 尋找 Instagram、TikTok 和 YouTube 影響者，為您的品牌創造獨特的內容。
Tagshop
tagshop.ai
Tagshop 是一個社交商務、可購物UGC 和視覺購物平台，適用於電子商務品牌和線上商店，透過標記產品並在其網站上發布可購物圖庫來啟動用戶生成的內容或品牌的社交內容，以提高轉化率、推動銷售、建立社交媒體信任、參與和無縫的購物體驗。
GrowthHero
growthhero.io
GrowthHero 是一款功能強大的聯盟行銷、影響者和推薦行銷軟體，集一體。起價只需 49 美元下午，GrowthHero 隨您擴展！完全靈活的工具助您成功： - 白標合作夥伴門戶，完全自定義，無需代碼- 共享可自定義的跟踪URL 和/或折扣代碼- 通過Stripe、API、Zapier、Shopify 應用程序、BigCommerce 應用程序集成- 適合任何業務類型 -市場領先的 API/ Zapier 連接，進一步客製化和自動化 - 卓越的價值。不要為 3 個獨立的合作夥伴軟體平台支付過多費用# 聯盟行銷軟體 - 招募聯盟成員。讓聯盟公司透過 Marketplace Listings ...
LiveReacting
livereacting.com
運行互動式直播。 LiveReacting 透過為您的直播添加預先錄製的影片、遊戲、倒數計時和民意調查，幫助您獲得更多追蹤者和參與度。
Fohr
fohr.co
Fohr 是頂級影響者行銷公司之一，致力於將合適的影響者和品牌大使與頂級品牌聯繫起來。請立即造訪我們的網站。
Inksprout
inksprout.co
使用人工智慧驅動的字幕，在幾秒鐘內從您的部落格製作引人入勝的小型社交影片。
Connectio
useconnectio.com
自動化並優化您的 Facebook 廣告。
Dubb
dubb.com
全球以銷售為中心的視訊交流平台 - Video Your Self
Lnk.Bio
lnk.bio
Lnk.Bio 是一家由黑人女性擁有和領導的新創公司。 它是 Link-in-Bio 領域的 3 個創始人之一，並且： * 就創作者/使用者而言，是全球第二大連結生物服務； * 包括網域：Lnk.bio、Lnk.at 和 Ln.ki * Lnk.Bio 是最受歡迎且最強的生物連結 URL，也是自然 Google 搜尋的第一個結果； * Lnk.at 是最有效且最受歡迎的 URL，可提高參與度並增加流量； * Ln.ki 是生物連結行業中最短、最可愛的 URL - 只有 4 個字母； * 向 BIPOC、LGBTQIA+、殘障平等活動人士提供免費的 Activist Pro，即使不是在註冊的非...
PowerIn
powerin.io
PowerIn 是透過 ChatGPT 自動產生評論來提高您在 LinkedIn 上的活動的最佳工具。讓您的線上狀態處於自動駕駛狀態
Trendsmap
trendsmap.com
Twitter 見解可協助您的業務 - 詳細分析全球或按地區的任何主題。創建基於地圖的獨特視覺化效果，顯示整個國家、地區或世界的推文活動。我們強大的查詢和過濾工具使您能夠專注於您感興趣的特定領域。
Audiense
audiense.com
了解受眾並獲得更好的行銷結果、社群媒體結果、影響者結果、媒體策略、成長策略或廣告支出回報所需的一切。 將消費者細分和文化洞察置於策略的中心，讓您的團隊能夠以前所未有的方式了解受眾。 了解什麼能激勵您的受眾、感動他們並影響他們。
StarNgage
starngage.com
在 StarNgage，我們相信社群分發的視覺內容是廣告的未來。現在，這種情況正在 Instagram 上發生，我們希望幫助品牌參與這場冒險並在 Instagram 上獲勝。該平台允許品牌衡量他們的 Instagram 行銷努力並吸引有影響力的人來創建內容。
ShopMyInfluence
shopmyinfluence.com
您的活動必不可少的影響者行銷工具。
Trend Watchers
trendwatchers.co
趨勢觀察者向內容創作者通報 30 多個類別的網路趨勢，並向他們展示如何使用我們的病毒影片製作工具從中獲利。我們的趨勢還可以用於商業創意、直銷、搜尋引擎優化、社交媒體和許多其他事物。
Favikon
favikon.com
使用 Favikon 轉變您的社群媒體策略：人工智慧支援的創作者行銷平台。 - 輕鬆釋放社群媒體的潛力，發現完美的創作者。我們的過濾器使您能夠根據您或客戶的需求量身定制特定的利基市場。 - 利用人工智慧豐富的創作者檔案進行精確分析並最大程度地影響您的行銷活動，從而優化您的投資報酬率。 - 透過創作者追蹤 (AI) 維持自動化產業監控的領先地位，並成為第一個發現趨勢和新興創作者的人。不再需要花費大量時間在網路上搜尋更新 - 現在，所有貼文都可以輕鬆追蹤。
Squaredance
squaredance.io
Squaredance 是一個合作夥伴市場，幫助 DTC 品牌吸引新客戶並增加每個管道的銷售。我們提供全面的端到端解決方案來滿足數位行銷人員的需求。連接您的數位商店、發起無限的行銷活動、與媒體專家進行配對、歸因和追蹤績效並進行優化，同時只需按銷售額付費。
Roster
getroster.com
每個人都有影響力，最好的品牌使用 Roster 來利用它。借助 Roster，公司可以將熱情的客戶轉變為品牌大使，從而提高社交媒體上的知名度、推動評論等行銷活動並增加收入。 Roster 的綜合工具集可協助公司：(1) 招募、參與和獎勵社群 (2) 提高品牌知名度 (3) 利用使用者產生的內容 (4) 增加口碑收入
Partnerize
partnerize.com
Partnerize 是唯一的合作夥伴關係管理解決方案，透過端到端技術和綜合服務為行銷人員推動獲利成長。
Curator
curator.io
免費為您的網站添加社交源的最簡單方法 Curator 是一個永久免費的社群媒體聚合器，可協助您收集和展示內容。 5 分鐘內即可設定您的 Feed。
Influence.co
influence.co
作為創作者所需的一切。 加入第一個為影響者和創作者設計的專業網絡。立即建立您的個人資料，以賺錢、互相學習並透過社群結識新朋友。
Engage AI
engage-ai.co
Engage AI 會為您建立評論，以大規模吸引 LinkedIn 上的潛在客戶。節省撰寫評論的時間以吸引潛在客戶，並透過每個添加的接觸點實現更快的轉換。
#paid
hashtagpaid.com
付費主題標籤 - 在一個平台上與創作者進行配對、發起活動並運行創作者白名單。影響者行銷現在安全、簡單、快速。
Upfluence
upfluence.com
透過創作者行銷推動銷售。 影響者行銷、聯盟計劃、創作者管理、用戶生成內容、品牌大使：建立有價值的合作夥伴關係來發展您的業務。
InstaPlug
instaplug.app
使用 InstaPlug 立即成為眾人矚目的焦點！創建免費、引人注目的 Instagram 小部件，像魔術一樣過濾您的動態，並將其轉變為引人注目的內容。快速、簡單、可靠！
Dazzlink
dazzl.ink
Dazzlink 是一種連結管理解決方案，允許用戶將內容/材料合併到單一連結中。使用者可以列出社交媒體連結、建立媒體工具包或在自訂頁面上包含任何重要資訊。用戶還可以添加社交圖示、縮圖、影片預覽等，並為每個帳戶保留多個可以相互連結的頁面。
Buzzoid
buzzoid.com
Buzzoid 是全球領先的高品質 Instagram 追蹤者、按讚和觀看次數提供者。該公司於 2012 年由一群社群媒體專家創立，他們希望幫助其他人發展 Instagram 個人資料，從那時起就成為了行業內的巨頭。
Brolly
brolly.com.au
Brolly 是澳洲第一個社群媒體存檔工具，在建造時考慮到了政府合規性。 Brolly 在墨爾本創建，旨在提供簡單、創新的存檔解決方案，滿足合規標準，包括在澳洲儲存數據，因此您的記錄受到澳洲資料隱私法的保護。 良好的社群媒體參與意味著進行大量對話。如果您的組織透過其社交管道提供重要訊息，您應該記錄它們。 一旦您連接上，布羅利就會開始收集歷史和即時內容，因此您無需這樣做。透過 24/7 社交記錄管理在一處查看所有內容。 Brolly 使其易於匯出、受當地支援並且使用起來很愉快。
Spikerz
spikerz.com
Spikerz 為內容創作者、企業和企業提供社群媒體保護。 Spikerz 相信，保護社群媒體帳號已成為當今的關鍵任務。不幸的是，駭客攻擊、封鎖和帳戶遺失的數量不斷增加，而沒有人為完全依賴這些管道的企業提供幫助。 我們在以下領域提供全面保護： * 駭客與網路攻擊 * 平台禁令和暫停 * 身份盜竊和冒充 * 機器人和假粉絲攻擊 * 影子禁令和平台條款違規 * 網路釣魚攻擊與詐騙
LiveCaster 3
livecaster.in
Livecaster 是一款基於 Windows 的應用程序，可讓用戶在 Facebook 和 YouTube 以及其他直播視訊平台上播放預先錄製的影片。它還支援多個社交媒體帳戶。透過使用直播影片進行影片行銷，獲得更多觀看次數並吸引更多受眾。此流量助推器提供 RTMP 支持，因此您可以在所有直播平台上進行直播。它提供詳細的培訓和 24/6 即時聊天支持，並且不需要任何第三方應用程式。
Growapp
growapp.digital
IA 支援社群媒體管理工具，用於編寫、批准、安排、分析和比較社群媒體上的內容。
Viral Pitch
viralpitch.co
Viralpitch 是一個自助式影響者行銷平台，它將品牌與社群媒體影響者聯繫起來以推廣其產品或服務。該平台提供了一個市場，品牌可以根據受眾人口統計、參與率和其他相關指標來瀏覽和選擇影響者。 Viralpitch 上的影響者經過驗證，該平台處理合作夥伴關係的所有交易和法律方面。透過利用影響者的影響力和可信度，Viralpitch 使品牌能夠吸引新受眾並推動其行銷活動取得成功。
TweetFull
tweetfull.com
Tweetfull 是一款成立於 2013 年的 Twitter 成長自動化軟體。十多年來，它一直幫助用戶擴大 Twitter 上的受眾，使許多人成為各自領域內的影響者。該平台提供了一系列旨在優化和提高參與度的工具，從而實現粉絲的自然成長並提高線上知名度。
Ad Targeting
adtargeting.io
AdTargeting 是一款 Facebook 興趣定位工具，可協助廣告主找到數千個隱藏的 Facebook 興趣。