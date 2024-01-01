替代項 - PreviewMe
Indeed
indeed.com
Indeed 是美國全球就業相關職位清單搜尋引擎，於2004 年11 月推出。辦事處。作為單主題搜尋引擎，它也是垂直搜尋的一個例子。 Indeed 目前在 60 多個國家/地區提供 28 種語言版本。 2010 年 10 月，Indeed.com 超過 Monster.com，成為美國流量最高的招聘網站。他們透過向雇主和招聘公司出售優質職缺和履歷功能來創造收入。 2011 年，Indeed 開始允許求職者直接在 Indeed 網站上申請職位，並提供履歷發布和儲存服務。
HackerRank
hackerrank.com
HackerRank 是一個開發人員技能平台，可協助企業根據技能評估軟體開發人員。各行業超過 3000 家客戶（包括美國 8 家領先商業銀行中的 5 家）依靠 HackerRank 的自動化技能評估來評估和聘用來自世界各地的技術人才。超過 21+ 百萬開發人員（佔全球開發人員總數的 30% 以上）信任 HackerRank 來學習和練習程式設計。每八秒，世界各地就有一個人完成一次 HackerRank 評估。欲了解更多信息，請訪問 www.hackerrank.com。
Vimeo
vimeo.com
Vimeo 是一個視訊託管、分享和服務平台，總部位於紐約市。 Vimeo 在無廣告的基礎上經營，而是透過為影片內容製作者提供訂閱計劃並提供包含影片創作、編輯和廣播工具、企業軟體解決方案以及影片製作工具的軟體即服務 (SaaS) 來獲取收入。視訊專業人士與客戶和其他專業人士建立聯繫。 Vimeo 專注於在各種裝置上傳輸高畫質影片。 該網站最初由 Jake Lodwick 和 Zach Klein 於 2004 年創建，作為 CollegeHumor 的衍生產品，用於在同事之間分享幽默視頻，但為了支持 CollegeHumor 的日益普及而將其擱置一旁。 IAC 於2006 年收購了Colleg...
Dayforce
dayforce.com
Dayforce 是現代勞動力的全球人才平台。作為企業 HCM 解決方案，Dayforce 將薪資、人力資源、福利、人才管理、勞動力管理等整合到一個雲端應用程式中，為當今無限的勞動力提供支援。 Dayforce 協助提供體驗，協助組織釋放其全部員工潛力並自信地運營，無論其在世界何處運作。 Dayforce 總部位於安大略省多倫多和明尼蘇達州明尼阿波利斯，業務遍及全球。該公司「讓工作生活更美好」的品牌承諾不僅是對客戶的承諾，也是對 Dayforce 員工和 Dayforce 所在社區的承諾。考勤和任務管理· 人才獲取，包括招聘和入職· 人才管理，包括績效管理、繼任計劃、薪酬管理、敬業度調查和集成...
ADP Workforce Now
adp.com
ADP Workforce Now 是唯一一款能夠適應您工作方式的基於雲端的一體化 HR 套件。 ADP Workforce Now 基於單一資料庫構建，具有人力資源管理、薪資、福利、人才管理、時間和勞動力管理、學習和分析以及重返辦公室功能。管理您的員工從未如此簡單。 ADP Workforce Now 為您提供的工具不僅可以追蹤人力資源訊息，還可以幫助您管理員工隊伍並做出資料驅動的決策。而且，隨著您的成長，您可以添加您需要的功能。使用專門設計的工具和功能為組織的各個層級提供支持，為業務領導者、經理和員工提供引人入勝的體驗。 • 一體化：一個可設定的人力資源平台，可在單一資料庫中有效管理所有人...
Paylocity
paylocity.com
我們的一體化軟體平台為人力資源專業人員提供了一種輕鬆管理薪資、福利、人才和勞動力管理等日常任務的方法。但我們的與眾不同之處在於，我們的技術得到了真正關心客戶成功的文化的支持。提供者只會向您出售產品。但合作夥伴實際上關心您和您的業務。合作夥伴需要花時間來了解您並了解您的需求。我們與您一起尋找最佳解決方案，使您今天的業務受益，同時為更美好的明天鋪平道路。明天就是你的團隊的全部了。我們所做的一切都是為了支持您實現目標。我們將共同處理您的日常工作，以便您可以花更多的時間來打造您和您的員工渴望的文化。對於渴望真正合作關係的專業人士來說，Paylocity 是一家人力資源和薪資公司，可將您從今天的任務中解...
Loom
loom.com
Loom 是領先的非同步工作視訊通訊平台。專為簡單性和速度而設計，無論您是在辦公桌前還是在路上，您都可以錄製、分享影片並與之交互，以推進工作。 20 萬家公司超過 2,100 萬人使用 Loom 透過非同步影片更聰明地工作。從 HubSpot 到 Atlassian，再到 Netflix，Loom 是頂級公司和小型企業的首選螢幕錄製和協作工具。
Keka
keka.com
招募不僅僅是一步完成的事情，因為它涉及整個過程中的各個複雜階段。找到合適的人才是建立成功商業環境的基石。因此，Keka 將為您提供出色的功能，例如多平台候選人搜尋、技術評估、記分卡等，這將幫助您透過 Keka 的申請人追蹤系統提供面向未來的招募體驗。
Paycom
paycom.com
25 年來，Paycom Software, Inc.（NYSE：PAYC）透過易於使用的人力資源和薪資技術簡化了業務和員工的生活，並透過直接存取資料來提高透明度。由於其業界首創的解決方案 Beti®，員工現在可以自行處理薪資單，並在提交薪資單之前被引導查找並修復代價高昂的錯誤。從入職和福利登記到人才管理等，Paycom 的軟體簡化了流程，提高了效率，並讓員工能夠掌控自己的人力資源信息，所有這些都在一個應用程式中完成。 Paycom 因其技術和工作場所文化而獲得全國認可，現在可以為美國和國際上各種規模的企業提供服務。 Paycom 正在引領美國工作場所的數位轉型。我們對文化和價值觀的承諾使我們...
BambooHR
bamboohr.com
BambooHR 是一家提供人力資源軟體即服務的美國科技公司。該公司由 Ben Peterson 和 Ryan Sanders 於 2008 年創立，總部位於猶他州林登。 BambooHR 的服務包括申請人追蹤系統和員工福利追蹤系統。 2019年，加喬·C·塞維利亞和 Brian T. Horowitz 在《PC 雜誌》中寫道，BambooHR“比競爭產品更貴”，並且“與競爭對手的解決方案相比，缺乏福利管理(BA) 功能”，但其“可靠的功能集和用戶友好的介面將其推向了我們的最佳選擇」。列表」。
Gusto
gusto.com
無論您是剛起步還是擴展快速成長的業務，Gusto 都是您發展和培養團隊所需的合作夥伴。借助 Gusto，您可以在一個地方獲得工資、福利、招聘、管理資源等現代人力資源功能。 Gusto 很自豪能夠透過單一的值得信賴的系統、有競爭力的薪酬工具和專家指導為美國超過 300,000 家企業提供服務，幫助您增強團隊能力。因為當您的員工蓬勃發展時，您的企業也會蓬勃發展。了解更多信息，請訪問 https://gusto.com
Lark
larksuite.com
Lark 是一款一體化協作平台，適合希望簡化工作流程並更快實現業務成果的團隊。憑藉跨桌面和行動裝置的無縫用戶體驗，Lark 確保團隊可以在任何地方有效運作。 Lark 是一款超級工作應用程序，它將聊天、工作流程、電子郵件、文件、表格、專案管理和會議整合到一個地方。您的團隊可以在不中斷的情況下規劃、執行和同步工作，並專注於對您的業務重要的事情。
Rippling
rippling.com
Rippling 為企業提供了一個在全球範圍內運作人力資源、IT 和財務的場所。它將通常分散在公司內的所有勞動力系統匯集在一起，例如工資、費用、福利和電腦。您有史以來第一次可以在單一系統中管理和自動化員工生命週期的每個部分。以入職為例。借助 Rippling，您可以在世界任何地方僱用新員工，並設定他們的工資單、公司卡、電腦、福利，甚至 Slack 和 Microsoft 365 等第三方應用程式 - 所有這些都在 90 秒內完成。
Darwinbox
darwinbox.com
Darwinbox 被 Gartner 公認為亞太地區最受歡迎的 HCM 平台之一，是一款基於雲端的新時代 HRMS。在 Sequoia、Lightspeed 和 Endiya Partners 的支持下，Darwinbox 為 350 多家全球企業的 90 多萬名員工提供人力資源技術體驗。
Descript
descript.com
Descript 是一種新型影片編輯器，就像文件一樣簡單。 Descript 的人工智慧功能和直覺的介面為 YouTube 和 TikTok 頻道、熱門播客以及使用影片進行行銷、銷售以及內部培訓和協作的企業提供了動力。 Descript 旨在使影片與文件和投影片一起成為每個溝通者工具包的主要內容。
Synthesia
synthesia.io
Synthesia 是公認的人工智慧影片創作平台。數千家公司使用它創建 120 種語言的視頻，節省高達 80% 的時間和預算。受到埃森哲、BBC、Google、亞馬遜等機構的信賴。 只需輸入文字即可建立 AI 影片。易於使用、便宜且可擴展。直接透過瀏覽器與真人演示者製作引人入勝的視頻
Metaview
metaview.ai
讓每一次訪談都成為精彩的訪談。 在擴大團隊規模時，不可能保持面試的一致性和高品質。 Metaview 提供獨特的數據和分析以及可操作的回饋來幫助面試官改進。其結果是候選人更滿意、偏見更少、招募流程更有效率。
HackerEarth
hackerearth.com
HackerEarth Assessments 是市場上最先進的程式設計評估平台。 HackerEarth 評估的編碼問題庫包含超過 22,000 個問題，涵蓋 1000 多種技能和 40 多種程式語言，使技術招募人員和招募經理能夠創建有史以來最準確的編碼測試。還有什麼？ HackerEarth 評估會自動為每個編碼測試創建一個排行榜，因此您可以在幾秒鐘而不是幾天內列出最佳候選人！
Mettl
mettl.com
美世讓線上評估變得簡單 | Mettl 的虛擬人才評估工具。進行組織和員工人才定位、管理和獲取的最佳遠端評估公司 - 立即免費演示！
Personio
personio.de
Personio 是一款一體化人力資源軟體，可讓您管理員工生命週期的每個階段，從而幫助釋放員工的力量。我們的軟體簡化了您招募、入職、管理、發展和支付員工薪資的方式。歐洲超過 10,000 個組織相信 Personio 能夠透過薪資管理、人力資源幫助台、績效與發展以及調查等創新功能來提高效率。我們擁有 300 多名員工，提供支持，客戶滿意度達 90%，並提供 180 多個整合。立即將您的人力資源團隊從電子表格升級為策略 – 立即預約免費演示：https://www.personio.com/webdemo/
Paycor
paycor.com
Paycor 幫助領導者實現人員管理各個方面的現代化，以便他們能夠專注於真正重要的事情：打造致勝團隊。統一的 HCM 解決方案可確保員工資料位於一處，因此您無需切換平台、存取多個系統或重新輸入資訊。自動執行繁瑣的工作，降低合規風險，提高效率，使員工能夠控制自己的財務狀況，並透過強大的分析和洞察更深入地了解您的業務。
Dropbox DocSend
docsend.com
Dropbox DocSend 可協助像您這樣的業務專業人士安全地分享和控制推動業務發展的內容。 Dropbox DocSend 強大的基於連結的系統可讓您輕鬆為每個利害關係人設定安全首選項、每次有人查看您的檔案時收到通知、逐頁分析內容效能以及建立現代虛擬交易室。加入超過 34,000 家依賴 Dropbox DocSend 分享和管理敏感資訊的公司。
Deel
letsdeel.com
Deel 是面向全球團隊的一體化人力資源平台。這意味著任何地方的任何團隊都可以進行端到端的人力資源管理。在幾分鐘內即可合規地僱用、入職全職員工或獨立承包商並為其支付工資。您將第一次在一個地方集中了解整個員工隊伍。借助 Deel，公司可以利用 Deel 的內部後台辦公室和本地實體實現全球薪資發放。員工、經理和領導者可以透過 Deel 的現代化自助介面更新提款詳細資訊、視覺化團隊結構、監督薪資支出總額以及完成數十項其他任務。如今，Deel 為從中小型企業到上市公司的 20,000 多家客戶提供服務，幫助超過 120,000 名員工從任何地方獲得薪水。創建本地化的法律合約、追蹤休假、發放獎金、管理股...
Breezy HR
breezy.hr
您和您的團隊將使用的現代化、輕鬆的端到端招募產品。 Breezy 簡化了您的整個招募流程；透過自動執行職缺、招募廣告、面試安排和後續等手動任務，讓您有更多時間與候選人聯繫。我們獨特的視覺化通路管理方法將提高您的招募流程的生產力。簡單的拖放介面意味著團隊中的任何人（所以，每個人！）都將在幾分鐘內啟動並運行，而輕鬆任務可確保沒有遺漏。您也將與候選人聯繫並更快地做出更好的決定：從全新的候選人匹配分數（立即計算出最適合您的申請人）到世界一流的簡歷解析，將每個人都放在統一的個人卡片上；我們的記分卡系統和麵試指南能夠客觀地處理每個人對候選人的意見。此外，我們也透過強大的分析和報告來支持這一切。它還符合 G...
HireVue
hirevue.com
HireVue 是您的端到端招募體驗平台，提供視訊面試軟體、評估、文字招募工具和對話式 AI 聊天機器人。使用 HireVue 建立更快、更公平、更友善的招募流程。我們的企業級軟體可實現工作流程自動化，讓擴大招募變得容易。我們可以共同改善您發現、吸引和僱用人才的方式。了解更多：https://www.hirevue.com/
ServiceNow
servicenow.com
ServiceNow（NYSE：NOW）讓世界為每個人提供更好的服務。我們基於雲端的平台和解決方案可協助組織數位化和統一，以便他們能夠找到更智慧、更快、更好的方法來實現工作流程。因此，員工和客戶可以更緊密地聯繫、更創新、更敏捷。我們都可以創造我們想像的未來。世界與 ServiceNow 合作。
iMocha
imocha.io
iMocha 為組織提供整體平台和解決方案，透過其下一代專利、人工智慧驅動的技能評估和技能智慧平台實施「技能第一」策略- 用於人才招募（全職員工和團隊）以及內部人才發展和人才管理。我們的全球客戶包括德勤、PayPal、Cap Gemini、E&Y、Reveture、愛立信、阿斯頓馬丁、Vanguard、711、Telstra、戴姆勒卡車、ABSA SA、Avayya、Vanguard、9 個不同的聯合國機構。來自 3 大洲（北美、UKI/EMEA 和印度/亞太地區）的 500 多家客戶，財富 500 強公司中有 30 家使用 iMocha 來交付他們的產品
CodeSignal
codesignal.com
CodeSignal（原CodeFights）是由美國BrainFights, Inc.公司營運的技能評估平台，其使命是發現、培養和提昇技術人才。 CodeSignal 成立於2014 年，總部位於舊金山，它採用的遊戲機制為所有技能水平的開發人員提供線上電腦程式設計挑戰，用於教學和招聘目的。人員在使用CodeSignal for Developers截至 2018 年 7 月 10 日，CodeFights 已更名為 CodeSignal，並根據公司部落格提供了更多功能。
Podcastle
podcastle.ai
Podcastle 是一個人工智慧驅動的音訊和視訊創作平台，可幫助專業和業餘播客輕鬆創建、編輯和分發高品質的播客。 該平台為用戶提供了一套工具來錄製和編輯音頻和視頻，並透過最多 10 名參與者的遠端採訪創建播客。 工作室品質的錄音、人工智慧支援的編輯和無縫導出都可以在一個基於網路的平台上實現。工具包括多軌錄音、音訊轉錄、直覺編輯、文字轉語音、Magic Dust、Revoice 和 Silence Removal，以及一套人工智慧驅動的工具，如背景噪音消除、填充詞檢測、音訊轉文字、播客錄製、MP3到文字以及格式轉換。 Podcastle 還提供 iOS 和 Android 應用程序，以提...
Rephrase.ai
rephrase.ai
由生成式人工智慧和您提供支援的文字到影片。 Rephrase Studio 是一個文字到影片產生平台，可消除影片製作的複雜性，使您能夠在幾分鐘內使用數位化身創建具有專業外觀的影片。