替代項 - Presto API
Postman Web
postman.com
Postman 讓 API 開發變得簡單。我們的平台提供的工具可簡化 API 建置流程的每個步驟並簡化協作，以便您可以更快地建立更好的 API。
Apigee
google.com
Apigee 是 Google Cloud 的一部分，可協助領先公司設計、保護和擴展應用程式介面 (API)。免費試用 Apigee。
Stoplight
stoplight.io
使用 Stoplight，您可以比其他 API 工具更快地建立 OpenAPI 描述、文件、模擬伺服器，而無需在一個集中式平台上具備專業知識。
AppMaster
appmaster.io
AppMaster 是新世代無程式碼平台，用於自動化業務流程並透過程式碼產生為網路和行動裝置建立本機應用程式。
Appsmith
appsmith.com
停止處理資料、尋找完美的 React 函式庫以及從頭開始編寫所有程式碼。使用 Appsmith 建立內部工具的速度提高 10 倍。
Mockaroo
mockaroo.com
免費的測試資料產生器和 API 模擬工具 - Mockaroo 可讓您建立自訂 CSV、JSON、SQL 和 Excel 資料集來測試和示範您的軟體。
SwaggerHub
swaggerhub.com
加入成千上萬使用 SwaggerHub 的開發人員來建立和設計出色的 API。立即註冊或登入。
Tray.io
tray.io
Tray.io 是最先進的整合平台，用於連接您日常使用的工具。使用我們的視覺化工作流程編輯器輕鬆簡化流程。透過點擊或程式碼進行建置。
SnapLogic
snaplogic.com
SnapLogic 是一家商業軟體公司，提供整合平台即服務 (iPaaS) 工具，用於連接雲端資料來源、SaaS 應用程式和本地業務軟體應用程式。 SnapLogic 成立於2006 年，總部位於加州聖馬刁。SnapLogic 由Informatica Gaurav Dhillon 前執行長兼聯合創始人領導，並獲得了Andreessen Horowitz、Ignition Partners、Floodgate Fund、Brian McClendon 和Naval Ravikant 的風險投資。截至2017 年，該公司已籌集 1.363 億美元。2015 年12 月 10 日，SnapLogi...
Workato
workato.com
Workato 是 Gartner MQ 的領導者，它不僅僅是一個 iPaaS。它是一個可供業務和 IT 部門使用的智慧自動化平台。它支援數千個企業和工作流程用例，因此您可以自動化一切。
Rasayel
rasayel.io
Rasayel 是一個客戶溝通平台，可協助企業透過 WhatsApp 和其他社群訊息管道向客戶銷售產品並為其提供支援。功能亮點： - 具有雙向訊息傳遞功能的共享團隊收件匣- WhatsApp 聊天機器人- WhatsApp 廣播和大量訊息傳遞- 開放API 和Webhooks - 自動化- 整合（Shopify、HubSpot、2000 多個帶有Zapier 的應用程式等） - 適用於iOS 和Android 的行動應用程式Android Rasayel 快速、可靠且直覺。使用 Rasayel 的共享團隊收件匣，您可以透過 WhatsApp 管理客戶對話，確保高品質的銷售對話，並提供卓越的客戶...
Backendless
backendless.com
可視化應用程式開發平台，使應用程式建置直觀且易於管理，無需任何程式碼。
elastic.io
elastic.io
基於微服務的混合整合平台，用於跨不同的基於雲端和本地應用程式、平台和資料庫的即時資料同步。
People Data Labs
peopledatalabs.com
在人員資料實驗室，我們正在建立最大、最準確的人員資料真實來源。我們提供超過 15 億個人的履歷、聯絡方式、社交和人口統計資訊資料集，並按您需要的規模提供給您。註冊免費 API 金鑰並開始免費豐富個人資料，無需信用卡。
Zuplo
zuplo.com
更快地交付高品質 API：Zuplo 的 API 閘道可協助小型和大型團隊將 API 快速、安全地投入生產，並提供改變遊戲規則的開發人員體驗。
Hasura Cloud
hasura.io
Hasura 為您提供有關新資料來源和現有資料來源的即時 GraphQL 和 REST API。將 Hasura 連接到您的資料並在一分鐘內獲取 API。
Kong
konghq.com
Kong 是一家提供 API 和微服務管理的雲端連線公司。我們的平台將 API 閘道、Ingress 和 Service Mesh 統一到一個開發人員解決方案。
Informatica
informatica.com
Informatica（NYSE：INFA）是企業雲端資料管理領導者，透過幫助企業實現其最關鍵資產的變革力量，將資料和人工智慧帶入生活。我們創建了一個新的軟體類別，即 Informatica 智慧數據管理雲™ (IDMC)，它由人工智慧和端到端數據管理平台提供支持，可跨幾乎所有多雲、混合系統連接、管理和統一數據，實現數據民主化並幫助企業實現業務策略現代化。大約 100 個國家的客戶以及財富 100 強企業中的 86 家客戶依靠 Informatica 來推動數據主導的數位轉型。資訊學。數據和人工智慧誕生的地方。
Checkly
checklyhq.com
為開發人員提供令人愉快的主動監控。 Checkly 是現代堆疊的 API 和 E2E 監控平台：可程式化、靈活且喜愛 JavaScript。
Jitterbit
jitterbit.com
連接 SaaS、本地和雲端應用程序，同時立即將智慧注入任何業務流程。了解有關 API 與 Jitterbit 整合的更多資訊。
BuildShip
buildship.com
BuildShip 是一個低程式碼視覺化後端建構器，可讓您立即交付 API、排程作業、後端雲端功能。在人工智慧的支援下，建立您自己的工作流程節點，連接到任何工具、資料庫並為您的應用程式建立可擴展的後端。 BuildShip by Rowy Inc. 得到了頂級投資者的支持，包括Worklife VC 的Brianne Kimmel、Guillermo Rauch（Vercel 執行長）、Nat Friedman（Github 前執行長）、Balaji Srinivasan、AI Grant、Joseph Jacks（OSS Capital ）和高階主管來自 Google、Figma 等。
Xano
xano.com
無需程式碼即可為您的應用程式建立強大、可擴展的後端的最快方法。 Xano 是超過 50,000 個中小企業和企業應用程式值得信賴的後端。
Boomi
boomi.com
Boomi iPaaS 解決方案透過智慧整合和自動化幫助您推動業務的未來。使用 Boomi 連接一切、無所不在。
Ambassador
getambassador.com
大使使行銷人員能夠利用口碑的力量來增加客戶、推薦和收入。他們的行銷人員友善軟體簡化了推薦行銷，自動化了註冊、追蹤、獎勵和管理客戶、附屬機構、影響者和合作夥伴的過程。全球的消費品牌和 B2B 公司正在利用大使的開創性軟體快速實施、擴展和優化他們的推薦行銷計劃、合作夥伴和聯盟計劃以及影響者活動。
Formcarry
formcarry.com
你的 <form> 但它確實有效。將您的 HTML <form> 轉換為功能齊全的內容 取得電子郵件通知、上傳檔案、與其他應用程式整合。 3 分鐘即可完成設定並免費使用。
Userparser
userparser.com
Userparser 是使用者代理解析器和 IP 位址尋找 API，可將使用者代理程式和 IP 位址轉換為詳細的分析資料。使用者代理解析器和 IP 查找 API 是兩個可用來協助識別使用者位置的工具。使用者代理解析器透過查看使用者瀏覽器發送的 HTTP 標頭中包含的資訊來運作。此資訊包括使用者的作業系統、瀏覽器類型和其他詳細資訊。 IP 查找 API 使用 IP 位址資料庫根據 IP 位址對使用者進行地理定位。使用者代理解析器和 IP 查找 API 都可用於近似使用者位置和裝置偵測，但它們具有不同的優點和缺點。使用者代理解析器對於透過行動電話存取網路的使用者來說更加準確，因為這些裝置通常會在其...
RSS API
rssapi.net
透過 REST API 輕鬆解析 RSS、ATOM 和 JSON-Feeds，並透過 Webhooks 接收新項目！
Hyphen API
hyphenapi.com
為開發人員和企業提供的即用型 API 集合。可以透過簡單的 REST API 呼叫直接整合。
broadpeak.io
broadpeak.io
Broadpeak.io 是一個基於 API 的視訊平台，為內容提供商、付費電視營運商和 OTT 服務提供商提供了一種簡單、快速且可靠的方式，為其訂戶提供先進的串流品質。它會即時調整串流媒體，以便觀眾自動獲得正確的串流媒體。它根據有關消費者、內容權限、網路、位置、設備等的資訊對串流進行個人化。該平台透過提出內容替換、虛擬通道或 DAI 等應用程式來實現視訊串流的情境化，未來將推出更多應用程式。從最終用戶體驗的角度來看，broadpeak.io 服務是遊戲規則改變者，因為它確保每個觀眾正在觀看的內容始終是最相關的，無論使用什麼視訊交付平台。
APItoolkit
apitoolkit.io
使用 APIToolkit 轉變技術團隊的 API 管理。我們的平台提供即時監控、錯誤追蹤和效能洞察，確保您的 API 完美運行，並且您的出站 API 整合不會因重大變更而影響您的業務。幫助您的支援團隊調查客戶投訴，並幫助您的工程團隊更了解他們的系統以及他們所依賴的系統。