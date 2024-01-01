Precoro 是一種基於雲端的採購流程最佳化解決方案。不再存在耗時的手動程序和人為因素錯誤。僅自動化操作和集中採購流程。 - 使用電子郵件或 Slack 通知從任何裝置上批准文件的速度提高 2.5 倍。透過新增所需數量的步驟並為同事分配特定角色來簡化審批工作流程。 - 節省高達 19% 的採購預算。追蹤折扣並永遠不要超出計劃的支出。透過監控公司開支（包括報銷）來提高現金流透明度。獲得清晰的分析和富有洞察力的報告，以更周到地規劃您的採購策略。 - 減少手動資料輸入。只需點擊幾下即可建立、批准和追蹤採購訂單，或透過打卡從 Amazon Business 轉移訂單。在一個平台內管理供應商、商品目錄、庫存等。 - 使用現成的整合（NetSuite、QuickBooks Online、Xero）或免費 API 將 Precoro 與您的 ERP 和其他業務工具連接。忘記重複付款和手動文件匹配。 - 透過 SSO 和可靠的兩因素身份驗證確保所有資料的安全。 Precoro 的使用者友善介面讓您忘記複雜的入職培訓和長期培訓。您可以隨時從 CSM 獲得建議和支援。 Precoro 讓您可以存取所有功能並定期更新。此致， Precoro 團隊

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