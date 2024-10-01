替代項 - Practice
Calendly
calendly.com
Calendly 透過消除來回的日程安排，幫助個人、團隊和組織在全球範圍內實現會議生命週期的自動化。 Calendly 讓公司能夠更快地完成交易、僱用候選人、建立關係和發展業務。 230 個國家的超過 2000 萬用戶使用 Calendly 來簡化會議並更有效、有效率地進行協作。要了解更多信息，請訪問Calendly.com Calendly 極大地提高了客戶滿意度和保留率、招聘週期、成本節約、團隊生產力等，正如Forrester TEI 研究中所述，該研究顯示了318% 的投資回報率和68.7 萬美元的總淨利潤客戶預計將獲得超過三年的投資。在此下載完整報告：https://calendly....
Zoho CRM
zoho.com
使用 Zoho 的線上生產力工具和 SaaS 應用程式套件來經營您的整個業務。全球超過 5000 萬用戶信任我們。
Motion
usemotion.com
Motion 是數千名表現出色的執行長和專業人士使用的專注和生產力工具。它可以保護您的時間和注意力，以便您可以將其花在最重要的事情上
Preply
preply.com
Preply Business 為公司提供由經過認證的語言導師提供的一對一線上課程。透過 Preply，員工可以根據自己的特定需求選擇導師，按照靈活的時間表學習，並在課間使用個人化材料進行練習。我們建立了一支由專業導師和方法論專家組成的團隊，培訓您的員工流利地說英語、法語、西班牙語和其他語言。賦予您的團隊使用商業語言的能力，發揮全球影響力
Microsoft Bookings
microsoft.com
Microsoft Bookings 是一款預約安排應用程序，可協助您追蹤您的預訂、員工和客戶。您將永遠不會錯過約會，缺席的情況也會減少。
FuseBase
nimbusweb.me
FuseBase（以前稱為 Nimbus）是一款由人工智慧驅動的一體化客戶協作工具，旨在幫助專業服務簡化工作流程並透過客戶入口網站提供出色的客戶體驗。該平台為專業服務提供數百種先進且直觀的功能，用於即時協作、專案和資訊管理，甚至內容創建。透過集中溝通、專案進度追蹤和知識管理的白標客戶門戶，以您的品牌提供服務並提供卓越的個人化客戶體驗。使用創新的拖放文檔產生器來製作具有任何文件格式的互動式超級文檔，並嵌入 2000 多個支援的整合。嘗試使用 FuseBase（以前稱為 Nimbus）團隊工作區中的看板、專案追蹤工具、即時編輯和更多功能來實現高效協作。使用先進的 FuseBase（以前稱為 Nim...
Acuity Scheduling
acuityscheduling.com
Acuity Scheduling是一種基於雲的約會調度軟件解決方案，使企業主能夠在線管理其約會。該產品滿足中小型企業以及個人專業人士的需求。 Acuity Scheduling允許用戶通過提供自己的時間的實時視圖來自動預約預訂。它具有根據用戶的時區自動同步日曆的能力，並且可以向用戶發送有關其約會時間表的定期警報和提醒。 Acuity Scheduling的調度功能集包括可自定義的進氣表，可嵌入的日曆，第三方應用程序日曆同步和用於研討會的組調度。 Acuity Scheduling適合基於服務的業務，例如培訓和輔導中心，教練和諮詢，攝影和視頻製作公司，健身工作室，沙龍和水療中心以及健康和...
Brevo
brevo.com
在當今競爭激烈的商業環境中，提供卓越的客戶服務對於打造蓬勃發展的品牌至關重要。透過 Conversations by Brevo，您可以將客戶支援提升到新的高度，同時促進銷售並培養持久的客戶關係。我們強大的一體化平台使您的團隊能夠提供一流的支援並簡化您的客戶服務營運。 真實的談話，即時 對話整合了電子郵件、即時聊天和 Facebook、WhatsApp 和 Instagram 等社交媒體管道。不再需要進行選項卡調整或複製貼上。將所有客戶互動集中在一個方便的來源。 將訪客轉化為客戶並釋放收入成長 使用我們的即時聊天小工具和聊天機器人吸引潛在客戶，確保他們在離開您的網站之前進行轉換。留住並培養...
Housecall Pro
housecallpro.com
Housecall Pro 在日常工作流程的各個方面為專業人員提供支持，包括：作業安排、客戶資料庫、發票和付款處理、技術人員派遣等等。它還完全整合了對 Housecall 消費者預訂應用程式的存取。 Housecall Pro 是一款全方位服務工具，可讓服務專業人員在智慧型手機和免費入口網站上運行整個業務。該應用程式以具有競爭力的低成本提供，並為服務專業人員的工作流程的各個方面提供支持，包括：QuickBooks 桌面和線上整合、作業調度、客戶資料庫、發票和付款處理、技術人員派遣等等。它還完全整合了對 Housecall 消費者預訂應用程式的存取。 Housecall Pro 透過以最具競爭力...
ClassDojo
classdojo.com
與家長和學生建立美好的課堂社區
Zoho Bookings
zoho.com
線上排程可提供最佳諮詢。 Zoho Bookings 會同步您的行事曆，同時讓客戶自行安排預約並付費。我們的用戶介面會根據您的行業自動定制，這意味著您有賓至如歸的感覺。向智能調度問好！
Doodle
doodle.com
作為線上日程安排領域的全球領導者，Doodle 是安排與客戶、同事和團隊會議的最強大方式。使用我們用戶友好的日曆工具套件找到進行一對一會議、團隊會議等的最佳時間。了解為什麼 Doodle 每月受到 3000 萬用戶的信賴，可以將人們聚集在一起，無論他們使用哪種日曆解決方案。
HoneyBook
honeybook.com
HoneyBook 是集中式客戶流管理平台，使獨立企業能夠提供卓越的客戶體驗並充滿信心地運作。核心功能： - 發票 - 提案 - 線上支付 - 日程安排 - 聯絡表單和潛在客戶管理 - 品牌手冊 - 簿記 - Quickbooks 整合 - 自動付款提醒 - 客戶入口網站 + 登錄
Softr Studio
softr.io
Softr.io 可讓您在幾分鐘內為您的企業建立用戶端入口網站和內部工具，無需編寫程式碼。它可與 Airtable 和 Google Sheets 搭配使用。加入超過 90,000 個團隊，為其客戶或合作夥伴建立入口網站、員工內部網路、專案管理工具、儀表板、CRM 等。
Flowlu
flowlu.com
Flowlu 是一個一體化業務營運平台，包含專案、任務、財務和客戶管理的所有基本工具。 Flowlu 為您提供對公司中正在發生的一切的深刻概述。您可以追蹤業務的每個部分，從團隊花費的時間和工作量到整體成本和客戶發票。
Varsity Tutors
varsitytutors.com
Varsity Tutors 為所有學生和專業人士提供私人和團體輔導、課程、考試準備和虛擬學習。立即在線上存取 3,000 多個科目和 40,000 多名教師。
SuiteDash
suitedash.com
SuiteDash 不僅是客戶端軟體，它還是一個完全整合的雲端的平台，將完全滿足大多數中小型企業的軟體需求。不幸的是，許多企業主對軟體感到非常沮喪，因為他們花了太多的時間和金錢來嘗試學習多個系統，然後讓這些多個系統一起工作。 SuiteDash 透過將最常用的商業工具合而為一來解決這個問題。
Vagaro
vagaro.com
找到您的下一個沙龍，水療或健身專業人士。閱讀和發布評論。安排在線約會24/7，以供髮型，著色，指甲護理，護膚，按摩，化妝，私人教練，瑜伽，普拉提等！
Copilot
copilot.com
Copilot 的產品套件為企業提供了針對客戶溝通、支付、文件共享、合約、表格、服務台等的一體化解決方案。此外，Copilot 使企業能夠透過品牌客戶入口網站為客戶提供統一的體驗。如今，數百家技術支援的服務企業在技術、行銷、金融服務和其他行業運營，都在 Copilot 上運行。 Copilot 成立於 2020 年，於 2022 年籌集了 1000 萬美元的 A 輪融資，總部位於紐約市。
Mindbody
mindbodyonline.com
正在尋找新的運動方式？想要花更少的錢參加瑜珈課程嗎？需要協助尋找新的居家運動方法嗎？ Mindbody 應用程式可以幫助您找到在海灘上鍛鍊身體的最佳場所。無論您是在尋找初學者鍛鍊還是試圖實現 30 天的健身目標，您都可以在 Mindbody 上找到這一切。超過 52,000 家企業提供瑜珈、皮拉提斯、HIIT、自行車、槓鈴、跆拳道、舞蹈、舉重訓練、循環訓練、訓練營等健身課程！為了讓您在運動後恢復健康，可以預訂按摩、臉部護理、針灸或冷凍療法，並以美容預約結束一切——所有這些都在一個應用程式中完成。
Bloom
bloom.io
Bloom 是一個為獨立企業主、自由工作者和服務專業人員而設的商業工作區。它以專業體驗連接所有客戶接觸點，包括數位表格、報價、合約、發票、數位支付、通訊、日程安排，甚至客戶入口網站。 Bloom 是一整套適合現代創意人士、自由工作者和小型企業的商業工具。
Simplero
simplero.com
Simplero 透過將軟體堆疊簡化為一個有趣且易於使用的平台，幫助教練和知識創造者建立他們喜愛的業務和生活，以便他們能夠與客戶建立有意義的關係。從創建課程、建立網站和發送電子郵件，到銷售產品、管理聯盟計劃和自動化。借助 Simplero，您可以在一個地方（而不是到處）經營您的線上業務。 Simplero 幫助領導者建立改變世界的社群。 - 出色的支援 - 建立網站和登陸頁面 - 會員管理 - 電子郵件行銷和自動化 - 付款和訂閱 - 課程和社群 - 客戶洞察
Picktime
picktime.com
Picktime 是一個預約安排平台，讓企業能夠輕鬆管理預約、員工和服務。對於需要任何類型的調度的企業來說，它是一站式解決方案。無論是房間管理、設備租賃、課程預訂、活動管理或課程管理，我們都會為您提供支援。免費註冊並看到您的業務收入突飛猛進
Bonsai
hellobonsai.com
Bonsai 是創意和數位代理商、顧問公司和專業服務提供者的一站式平台。它旨在為企業提供完整、即時的業務概覽。簡化您的業務運營，並將您的專案、客戶和團隊整合到一個易於使用的整合平台中。從合約、提案和專案管理到客戶計費、收入追蹤和資源管理。專案管理 將專案和任務分配給您的團隊，確定一週的優先順序，並確切了解專案的進度。設定專案預算並避免意外成本。看板視圖、易於計費的整合式計時器以及與外部合作夥伴的協作以實現高效工作。團隊時間追蹤 透過準確的時間表獲取團隊追蹤時間的即時報告，並一目了然地了解誰超出了工作能力。監控您的業務利用率並清楚了解您團隊的效率和獲利能力。提前規劃您的資源，使您的專案按計劃進行...
Cal.com
cal.com
開源調度：發送連結並會面或建立整個市場供人們聯繫。
Moxo
moxo.com
與客戶、供應商和合作夥伴一起簡化外部專案。透過 Moxo，加快從帳戶獲取到入職和服務的工作流程。與客戶、供應商和合作夥伴協調，實現共同交付成果、追蹤里程碑、交換文件、收集批准等。 Moxo 為金融服務、諮詢、法律、會計、醫療保健等多個行業的專案工作空間提供支援。我們的客戶包括花旗銀行、FIS、Balfour Homes、AMCK Models、Hibernia College、法國巴黎銀行等公司。我們的團隊在互動領域擁有豐富的開拓歷史：Moxo 的聯合創始人兼首席執行官Subrah Iyar 是Webex 的聯合創始人兼首席執行官，Moxo 的聯合創始人兼首席技術官Stanley Huang ...
Timely
gettimely.com
及時。吸引回頭客的預訂軟體。使用易於使用的預訂軟體像專業人士一樣經營您的沙龍，讓您掌控整個客戶體驗。這一切都始於我們華麗的、可自訂的日曆。此日曆可讓您隨時隨地管理您的美髮或美容業務，並讓您的客戶隨時在線預訂自己的預約。但這只是開始。從那裡，您可以利用各種旨在幫助您提供卓越的客戶體驗、增加收入並完美管理業務的工具。這是您在沙龍門上的名字，也是您的聲譽——我們明白。這就是為什麼我們使 Timely 的每個功能都高度可自訂。因此，從線上預訂到客戶溝通、付款和存款到忠誠度計劃，一切都可以按照您想要的方式進行設置，以反映您獨特的品牌和業務需求。無論您是剛開始自己創業，還是已經經營沙龍多年，您都會發現 T...
Setmore
setmore.com
Setmore 是一款線上預約安排軟體，可協助您在線上安排預約、管理預約、日程安排和客戶，所有這些都透過易於使用的 Web 應用程式完成。
Booksy
booksy.com
Booksy Biz 為您提供管理和發展業務所需的所有工具。一個可以接受預約、管理日曆、處理付款、吸引新客戶並讓他們成為回頭客的應用程式。全球有超過 3800 萬客戶使用 Booksy 預約，您一定會擴大您的影響力。列出您的企業，以獲得數百次個人資料瀏覽和每個月 24 小時的時間。 Booksy Biz 行動應用程式可讓您隨時隨地管理您的業務。日曆、客戶、結帳和行銷——我們將核心業務功能放在您的口袋裡，因此沒有什麼可以讓您慢下來。或者，在平板電腦或計算機上使用 Booksy Biz 來體驗 Booksy 的全部功能。除了行動功能之外，您還可以存取員工日曆、庫存管理、強大的報告和高級自訂。如果您...
Accelo
accelo.com
Accelo 受到世界各地專業服務企業的使用和喜愛，用於管理其客戶工作並實現盈利。基於端到端雲端的平台可以管理客戶工作交付的各個方面，從潛在客戶到付款，包括銷售、專案、票據、保留、時間表、資源等，無論您身在何處。客戶工作管理平台著重時間和金錢，讓您全面了解最新的業務數據和財務績效。將客戶通訊、活動和工作集中在一個平台上，您始終知道事情在哪裡，而無需請求狀態更新。 Accelo 簡化了整個業務和團隊的工作流程並提高了效率，以增強可見度和協調性，幫助領導者經營業務，幫助專業人員專注於最重要的工作。透過利用強大的自動化功能，管理人員能夠輕鬆地在預算範圍內按時交付專案。 Accelo 的最新且安全的分...