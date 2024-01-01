PowerMode AI

PowerMode 是一種基於人工智慧的數位工具，旨在產生創業想法。其主要目的是為用戶提供一個平台，讓他們可以藉助人工智慧技術為新創公司產生和開發創新想法。 人工智慧產生融資演講稿的能力使新創公司在以專業、有組織和高效的方式可視化他們的想法方面具有優勢。 PowerMode 確保新創公司有有效的方式來表達他們的想法並潛在地吸引投資者。 需要注意的是，需要啟用 JavaScript 才能執行此工具。儘早存取人工智慧產生的推廣資料是 PowerMode 提供的額外好處，可幫助新創公司深入了解有效的推廣策略。 人工智慧的功能使其能夠計算不同的數據，集思廣益創新想法，並整理出引人注目的演講稿。

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