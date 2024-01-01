替代項 - PowerIn
Pictory
pictory.ai
Pictory 強大的人工智慧使您能夠使用文字創建和編輯專業品質的視頻，無需技術技能或下載軟體。
vidIQ
vidiq.com
vidIQ 可協助您取得在 YouTube 及其他平台上更快增加受眾群體所需的工具和知識。
Minea
app.minea.com
Minea 是終極電子商務產品搜尋工具。 Minea 追蹤所有網路上的所有廣告。 Facebook 廣告、影響者產品置入、Snapspy、所有網路都被追蹤。停止為一個網路支付 149 歐元的 adspy 費用，並發現 Minea。
Ripl
ripl.com
Ripl 讓小型企業能夠在幾分鐘內創建具有專業外觀的動畫影片、拼貼畫、幻燈片和分層靜態圖像帖子，以及立即安排或發佈到 Facebook、Instagram、LinkedIn、Twitter 和 YouTube。全部透過簡單易用的行動和桌面瀏覽器應用程式實現。
Predis
predis.ai
ChatGPT + Canva + Hootsuite = Predis.ai！ 人工智慧以您的品牌語言生成和分享影片、輪播、單一圖像貼文。
Bio Link
bio.link
生物連結可讓您連結到所有頁面（網站、商店、部落格、社交貼文、影片等），讓您的受眾更容易發現您的所有內容。 該 Instagram、Twitter 和 TikTok 等平台僅允許簡介中存在一個連結。透過 Bio Link，您可以使用單一連結將所有頁面新增至您喜歡的平台。它的速度也非常快，非常優雅，並且針對點擊進行了優化，您還可以永遠免費享受分析、主題、嵌入等功能。
Social Champ
socialchamp.io
統治數位空間的社群媒體管理工具。 使用 Social Champ 管理多個社交帳戶、創建帶有圖像或影片的貼文、組織收到的訊息、提高投資回報率、追蹤分析、產生報告、簡化和自動化內容創建過程。
Submagic
submagic.co
使用 AI 支援的字幕提升您的影片 🚀 輕鬆的字幕、完美的表情符號和智慧突出顯示的關鍵字，全部由人工智慧產生。
Smash Balloon
smashballoon.com
完全可自訂的 WordPress 社群媒體來源外掛。顯示您的 Facebook、Instagram、Twitter 和 YouTube 來源 - 受到 130 萬用戶的信任。
Blog2Social
blog2social.com
WordPress 網站和部落格的社群媒體自動化。 在 Twitter、Facebook、LinkedIn、Instagram、Pinterest 等多個社交平台上自動發布、轉發、交叉發布和自動安排您的內容。自動將您的 WordPress 內容和部落格文章或任何其他來源的文字、圖像、連結和影片分享為社交媒體貼文。 Blog2Social 為您提供了許多選項，讓您的社群媒體管理更快、更輕鬆。
HeyLink.me
heylink.me
最好的企業和影響者使用的免費生物連結工具。最大限度地發揮每項數字計劃的影響。專為行動裝置設計。結果是神奇的。
Inflact
inflact.com
Instagram 行銷工具包 使用智慧工具調整您的 Instagram 帳戶以適應業務 – 建立目標受眾、與客戶互動並規劃內容。只需 3 個步驟即可幫助潛在客戶發現您的產品並建立品牌忠誠度。
Collabstr
collabstr.com
在幾秒鐘內找到並僱用有影響力的人。 尋找 Instagram、TikTok 和 YouTube 影響者，為您的品牌創造獨特的內容。
Inksprout
inksprout.co
使用人工智慧驅動的字幕，在幾秒鐘內從您的部落格製作引人入勝的小型社交影片。
Connectio
useconnectio.com
自動化並優化您的 Facebook 廣告。
Dubb
dubb.com
全球以銷售為中心的視訊交流平台 - Video Your Self
Trend Watchers
trendwatchers.co
趨勢觀察者向內容創作者通報 30 多個類別的網路趨勢，並向他們展示如何使用我們的病毒影片製作工具從中獲利。我們的趨勢還可以用於商業創意、直銷、搜尋引擎優化、社交媒體和許多其他事物。
TweetFull
tweetfull.com
Tweetfull 是一款成立於 2013 年的 Twitter 成長自動化軟體。十多年來，它一直幫助用戶擴大 Twitter 上的受眾，使許多人成為各自領域內的影響者。該平台提供了一系列旨在優化和提高參與度的工具，從而實現粉絲的自然成長並提高線上知名度。
Hypage
hypage.com
Hy.page 允許您在您的個人簡介連結中進行銷售。透過與 Stripe 和 Paypal 集成，您可以收集粉絲捐款、付費請求、銷售產品和獨家內容的會員資格。
Zlappo
zlappo.com
使用最聰明的 Twitter 自動化應用程式快速增加您的受眾。其他人安排推文。我們提供結果。
LiveReacting
livereacting.com
運行互動式直播。 LiveReacting 透過為您的直播添加預先錄製的影片、遊戲、倒數計時和民意調查，幫助您獲得更多追蹤者和參與度。
Trendsmap
trendsmap.com
Twitter 見解可協助您的業務 - 詳細分析全球或按地區的任何主題。創建基於地圖的獨特視覺化效果，顯示整個國家、地區或世界的推文活動。我們強大的查詢和過濾工具使您能夠專注於您感興趣的特定領域。
SocialEpoch
socialepoch.io
SocialEpoch 是一家 B2B 社群銷售解決方案供應商，致力於幫助企業利用社群媒體的力量來推動銷售並提高品牌知名度。我們的專家團隊深入了解 B2B 公司在數位時代面臨的獨特挑戰和機會。 我們與客戶密切合作，制定適合其特定業務目標和目標受眾的客製化社交銷售策略。我們相信，社群媒體是希望與客戶建立聯繫、建立有意義的關係並推動業務成長的 B2B 公司的重要工具。 SocialEpoch 為現代數位行銷平台和管道以及 SalesTech 軟體提供完整的端到端解決方案，使企業能夠保持領先地位。 Facebook 行銷自動化工具和 WhatsApp SCRM 是我們的兩款主要產品，具有自動主...
SocialAll
socialall.dev
SocialAll 是一項將當前世界上所有流行的社交網路 API 整合為一個統一 API 的服務，以方便程式設計師使用。 SocialAll支援所有社群網路功能（識別、好友、訊息、發布、照片/影片）。我們不僅為開發者節省了大量學習API的時間，而且在API變更時也可以進行升級和維護。使用REST API協定（HTTP）與系統/應用程式通信，以便在任何系統/語言上輕鬆開發。 當 API 發生變化時，錯誤修復並快速更新。 所有社交功能都有小工具。 SocialAll還有關於一段時間內的使用者數量和請求數量的統計系統。
ShopMyInfluence
shopmyinfluence.com
您的活動必不可少的影響者行銷工具。
Social Sensei
socialsensei.co
Social Sensei 是一家數位行銷機構，專門從事 Instagram 影響者行銷、社群媒體策略、SEO 優化和廣告活動管理，幫助我們的客戶獲得更多追蹤者、提高參與度並推動更多銷售。
SellitPics
getselli.in
SellitPics 是一款線上軟體，可建立自動化的超個人化影像訊息，讓您在 Facebook、LinkedIn、電子郵件以及登陸頁面上獲得更多客戶和銷售。 SellitPics 的主要特點： * 在社群媒體上向您的潛在客戶發送個人化圖像訊息。 * 發送帶有個人化圖像的電子郵件並提高您的點擊率。 * 使用個人化圖像和文字建立超級個人化的登陸頁面。 * 讓您的潛在客戶感到高興和驚喜並被記住。 * 您的郵件從令人討厭的垃圾郵件中脫穎而出。永遠不會再被封鎖。 * 易於使用的介面。您將在幾分鐘內建立自訂圖像。 * 支援大規模個人化。隨心所欲地使用。 * 數十個現成的模板。立即開始。 * 存取由像您...
Pushbio
pushbio.io
Pushbio 是社交媒體行銷人員生物創建工具中的鏈接 透過 Pushbio，您可以在一個地方展示您的產品、最新促銷、部落格文章、影片和社交媒體資料，讓您的受眾輕鬆發現並參與您的內容。
PubExchange
pubexchange.com
PubExchange 是發布者與他們了解和信任的網站進行流量交易的市場。 PubExchange 協助尋找合作夥伴的網站，以便他們可以互相推廣內容並交換同等數量的訪客。
Promolta
promolta.com
Promolta.com 是一個自助式影片分發平台。 Promolta 的專有技術可將您的影片分發到目標部落格、網站、遊戲、應用程式和社交網路上。
ViewerApps
viewerapps.com
ViewerApps 提供了促進 Twitch 頻道發展的最有效方法。透過消除與傳統觀眾機器人相關的複雜性，它有助於頻道的有機擴展。 以下簡要概述了 ViewerApps 如何改變您的 Twitch 形象： * 穩定成長服務 * 易於使用的儀表板 * 整合 Twitch 聊天機器人 * 可調式觀眾計數器 * 波動 * 無程序，無病毒 * 真實統計 * 24/7 實時支持
VideoSeeder
videoseeder.in
VideoSeeder是最強大的影片行銷和發布自動化軟體，可以為您帶來來自多個平台的免費流量。視訊聯合是一種強大的策略，VideoSeeder 是唯一具有所有優點且沒有缺點的聯合平台。使用 VideoSeeder 從影片、社群媒體和 SEO 中獲得最大流量
UniLink
unilink.us
UniLink 是一款適用於 Instagram 企業和個人帳戶的解決方案，允許編寫更具吸引力的標題、添加多個連結並重定向目標受眾。 UniLink 可協助您建立可購物的登陸頁面並透過 Google 試算表接收訂單。
TikBuddy
tikbuddy.com
TikBuddy 是一款一體化 TikTok 分析工具包。它幫助創作者發現趨勢、分析、優化和建立他們的TikTok和短視訊帳號。
Social King
socialking.in
Social King 成立的原則是，以實惠的價格向小型企業和網站所有者提供專業的社交媒體行銷。自 2013 年以來，我們的服務遍及全球。客戶滿意度是我們最大的優勢。在 Social King，我們確保您的所有資訊均按照最嚴格的保密標準保存。
Other Perspectives IO
otherperspectives.io
我們創建該產品是為了滿足我們從競爭對手那裡尋找病毒式內容的需求。透過對競爭對手在社群媒體上的行為進行基準測試和分析，我們成功找到了在 Facebook 和 Instagram 上病毒式傳播並快速增長的秘訣。使用我們的工具，我們能夠在不到一年的時間內將主頁的社交媒體關注度從 400 萬粉絲增加到 1100 萬粉絲，而無需在廣告上投入任何資金。此外，多年來我們也幫助記者和勵志演講者為他們的社群媒體管道創作病毒式故事。
LinkedElf.io
linkedelf.io
透過 LinkedElf.io 的演算法，您可以快速發展您的網絡，為您的業務提供 5 倍的機會。
Socinator
socinator.com
Instagram、Facebook、Twitter、Quora、LinkedIn、YouTube、Pinterest、Reddit、Tumblr 自動化： 社群媒體絕對有能力接觸到全球數百萬人。身為社群媒體行銷人員，您不希望每天有幾個額外的時間嗎？我們肯定知道答案是肯定的。您可能是世界上眾多行銷人員中的一員，他們每天都在努力完成所有社群媒體任務，並且厭倦了執行重複性任務。 我們每天都要處理很多事情，無法與家人和朋友共度時光，特別是我們的工作不再是朝九晚五，任務清單不斷增加，清單越來越長，我們的工作量也不斷增加。壓力水平。 我們都在尋找一種對社群媒體產生更大影響的方法，特別是在更短的時間內...
InstaPlug
instaplug.app
使用 InstaPlug 立即成為眾人矚目的焦點！創建免費、引人注目的 Instagram 小部件，像魔術一樣過濾您的動態，並將其轉變為引人注目的內容。快速、簡單、可靠！
Hackisitor
hackisitor.com
Hackisitor 提供提升 Twitter 受眾參與度的解決方案。
GigRev
shop.gigrev.com
借助 GigRev 直接面向粉絲的應用程序，您可以向粉絲進行直播、上傳照片、獨家視頻和音樂、銷售商品、列出演出和活動，並允許獨家訪問預售門票。所有這一切都是在了解你的粉絲到底是誰的情況下進行的。因此，如果您想要的不僅僅是觀看、聆聽或想要衡量您的成功，我們可以讓您重新掌握主動權。直接粉絲行銷有效！
Yarr TV
yarr.tv
透過我們的解決方案擴大您的社交媒體的覆蓋範圍：社交電視、社交媒體牆、小部件、聊天、競賽和民意調查，這將提高您的社交媒體參與度並發展您的業務。
FollowerAudit
followeraudit.com
Followeraudit 可協助您從您的或任何其他公開 Twitter 帳戶中找到虛假的 Twitter 追蹤者。您可以使用我們的儀表板直接從您的帳戶中刪除這些虛假追蹤者。除此之外，您還可以在付費版本中獲得各種其他功能，例如- 比較多個用戶的Twitter 審核報告，獲取詳細的追蹤者分析，追蹤追蹤者的成長率，並在每次有人取消關注您時取得即時警報。
elv.ai
elv.ai
我們結合人工智慧和訓練有素的人類主持人的力量，在社交媒體資料和網站上促進安全和文明的線上討論。人工智慧會自動偵測並隱藏有害評論，而人類版主則透過防止誤報來保障言論自由。我們帶來了一個複雜的社群管理工具，它不僅可以自動調節線上討論，還可以提供有關您的受眾及其情緒的見解。它將所有社群媒體資料和網站的社群管理整合到一處，提供社群的全面概覽。
Dropispy
dropispy.com
Dropispy 是 Dropispy (SaaS) 軟體的擁有者或被授權人。它是一種產品搜尋工具，可為用戶提供在社交網路（包括 Facebook）上收集的數百萬則廣告。 Dropispy 憑藉其非常先進的搜尋工具，使電商能夠找到獲勝的產品。
Digital A.I Bot
digital-ai-bot.com
您是否厭倦了整天回答客戶同樣的重複問題？您是否厭倦了熬夜查看客戶的私訊？成千上萬的數據讓你時時腦力激盪？嗯，不用擔心了！我們已建立並從 Facebook 獲得了高級權限，因此您無需這樣做。當我們的應用程式已經這樣做時，為什麼要創建自己的應用程式還要經歷 Facebook 的拒絕流程或批准。我們簡單的拖放編輯器將讓您的機器人在幾分鐘內啟動並運行。 chatgpt 準備就緒，您只需提供 Open AI 帳戶中的 API 金鑰即可。我們提供最完整的 Facebook 和 Instagram 行銷工具服務。
Dazzlink
dazzl.ink
Dazzlink 是一種連結管理解決方案，允許用戶將內容/材料合併到單一連結中。使用者可以列出社交媒體連結、建立媒體工具包或在自訂頁面上包含任何重要資訊。用戶還可以添加社交圖示、縮圖、影片預覽等，並為每個帳戶保留多個可以相互連結的頁面。
Cretorial
cretorial.ai
克里托爾媒體服務兵。 Ltd. 是一家科技媒體新創公司，專注於品牌建立、社群媒體管理和影響者管理。 Cretorial 還擁有專有的人工智慧技術，該技術將顛覆流行語、標語、標題、主題標籤和其他類型微內容的創建方式。 Cretorial 的承諾是為每個人（從文案撰稿人到研究人員、從廣告代理商到商業領袖、從技術作家到行銷人員、從教育工作者到演示者、從創始人到初級員工）提供設計和提供卓越內容所需的文字。
Convosight
convosight.com
Convosight 的使命是讓社群創作者從其社群中獲得可持續的收入。 為希望建立、發展、參與和貨幣化線上社群的社群建構者建構首個此類社群管理平台。 Convosight 最初是為 Facebook 群組推出的，如今已有超過 10 萬個 Facebook 群組信任 Convosight 來管理超過 7 億名會員。 Convosight 的解決方案包括： 1. 與全球領導品牌合作，創建、設計和執行創新的社群行銷活動，幫助品牌聯繫、吸引和激活社群中的目標受眾。 2. 在Facebook上建立品牌社區，與目標消費者建立共同擁有的共享空間。該群組是您品牌的線上聚會場所，您可以了解客戶、激發對...
Buzzoid
buzzoid.com
Buzzoid 是全球領先的高品質 Instagram 追蹤者、按讚和觀看次數提供者。該公司於 2012 年由一群社群媒體專家創立，他們希望幫助其他人發展 Instagram 個人資料，從那時起就成為了行業內的巨頭。
Brolly
brolly.com.au
Brolly 是澳洲第一個社群媒體存檔工具，在建造時考慮到了政府合規性。 Brolly 在墨爾本創建，旨在提供簡單、創新的存檔解決方案，滿足合規標準，包括在澳洲儲存數據，因此您的記錄受到澳洲資料隱私法的保護。 良好的社群媒體參與意味著進行大量對話。如果您的組織透過其社交管道提供重要訊息，您應該記錄它們。 一旦您連接上，布羅利就會開始收集歷史和即時內容，因此您無需這樣做。透過 24/7 社交記錄管理在一處查看所有內容。 Brolly 使其易於匯出、受當地支援並且使用起來很愉快。
Brandle
brandle.net
Brandle 致力於為該公司提供全面的系統，以管理其品牌屬性、身份以及整個網絡和所有主要社交網絡（包括 Facebook、Twitter、YouTube、Instagram、LinkedIn、VK 等）上的關係。 Brandle 的使命是成為社群媒體治理和網路形像管理的值得信賴的來源，並提供幫助每個企業管理、保護其品牌的功能。
BotRemoval
bot-removal.com
借助 BotRemoval，您有一個絕佳的機會來分析、清理和保護您的 Instagram 帳戶。利用 BotRemoval 的掃描功能來偵測不需要的追蹤者，例如機器人和商業帳戶。 有效清除追蹤者清單中阻礙參與率成長的垃圾帳戶。啟動保護功能，您的追蹤者中將不再有機器人！
BitSignal
mybitsignal.com
數位名片專業人士對此讚不絕口。分享您的聯絡資訊、應用程式、網站和社交關係。立即建立您的免費個人資料 - 無需應用程式。
WebPurify
webpurify.com
WebPurify 為世界領先品牌提供可擴展的混合人工智慧和人工內容審核解決方案，使社群能夠發揮最佳水準。透過無縫過濾符合任何品牌規格的多媒體內容，確保從市場到虛擬世界的數百萬客戶獲得積極的用戶體驗。 WebPurify 使用人類內容審核團隊和人工智慧解決方案提供內容審核和審查服務。透過將 WebPurify 的 AI 工具與現場團隊結合，WebPurify 能夠為品牌提供最準確的內容審核：每週 7 天、每天 24 小時。無論您的業務需要什麼，我們都能為您提供解決方案。 WebPurify 的可擴展混合人工智慧和人工內容審核服務包括： * 髒話過濾和文字審核 * 影像審核 * 影片審查與審...
Twtpoll
twtpoll.com
Twtpoll 提供多平台社群媒體調查和測驗。
Tweet AI
tweetai.com
提高社交媒體參與度並在 Twitter / X 上發展您的業務 TweetAI.com 可以幫助您： * 單條推文：在幾秒鐘內激發您的下一條推文。 * 主題：激發您的主題。 * 回覆：使用我們的免費 Chrome 擴充功能，只需單擊即可激發您的回覆。 * 重寫器：重寫您的流行且常青的推文，以添加一點新意。 * 語氣：使用自訂語氣來搭配您或您的品牌的聲音。 從今天開始使用 Tweet AI，永遠不會想不出接下來要發什麼推文。
Trooya
trooya.com
Trooya 是一個基於雲端的社群媒體聯絡中心，讓您能夠回應客戶、解決他們的問題並贏得他們的善意。
Spikerz
spikerz.com
Spikerz 為內容創作者、企業和企業提供社群媒體保護。 Spikerz 相信，保護社群媒體帳號已成為當今的關鍵任務。不幸的是，駭客攻擊、封鎖和帳戶遺失的數量不斷增加，而沒有人為完全依賴這些管道的企業提供幫助。 我們在以下領域提供全面保護： * 駭客與網路攻擊 * 平台禁令和暫停 * 身份盜竊和冒充 * 機器人和假粉絲攻擊 * 影子禁令和平台條款違規 * 網路釣魚攻擊與詐騙
Somiibo
somiibo.com
Somiibo 是一項優質的社群媒體行銷和成長服務，可自動執行您的社群媒體活動，以提升您的線上形象。 Somiibo 在互惠關係的基礎上工作，它與其他用戶互動以從這些用戶那裡獲取社交訊號。 Somiibo 充當您的個人行銷機構，推廣您的線上品牌，協助您進行網路行銷過程。 Somiibo 由 Ian W. 於 2017 年創立，目前擁有 3 名出色的員工來維持其營運！