Powerful Medical
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PMcardio 是一款經過 IIb 類認證的醫療人工智慧工具，旨在解釋心電圖 (ECG) 數據，以診斷和治療各種心血管疾病。 PMcardio 可作為智慧型手機應用程式使用，支援 39 種心血管診斷，包括一系列心律、傳導異常、異位、軸偏差、梗塞和肥厚。 PMcardio 可與任何 12 導程心電圖搭配使用，無論其狀況如何，並將心電圖資料轉換為數位格式，以增強可讀性和共享性。其先進的影像辨識功能可即時解釋從任何來源取得的心電圖，包括來自使用者電腦螢幕的直接影像。 除此之外，PMcardio 應用程式還提供即時診斷和治療計劃，並允許用戶安全地匯出這些報告。 PMcardio 還可以在所有智慧型手機設備上運行，並且可以與所有 12 導聯心電圖機配合使用，使其成為一種易於使用且多功能的心電圖解讀工具。
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