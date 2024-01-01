替代項 - Postman Web
UserTesting
usertesting.com
可用性測試和研究工具可透過 UserTesting（Human Insight Platform）改善您的線上客戶體驗。 G2 排名第一的 CX 產業軟體。
BrowserStack
browserstack.com
BrowserStack 是一個雲端Web 和行動測試平台，使開發人員能夠跨按需瀏覽器、作業系統和真實行動裝置測試其網站和行動應用程序，而無需用戶安裝或維護虛擬機器、裝置或模擬器的內部實驗室。他們有四種主要產品——Live、App Live、Automate 和 App Automate。 用戶可以從超過 1,200 種按需的真實行動裝置、瀏覽器和作業系統中進行選擇，並依靠安全、穩定和可擴展的基礎設施來支援數千個並發手動和自動測試。 這項基於訂閱的服務由 Ritesh Arora 和 Nakul Aggarwal 於 2011 年在印度孟買創立，從那時起，它就獲得了全球 Web 開發社群的...
Hotjar
hotjar.com
Hotjar 是一家行為分析公司，分析網站使用情況，透過熱圖、會話記錄和調查等工具提供回饋。它與 Google Analytics 等網路分析工具配合使用，可以深入了解人們如何瀏覽網站以及如何改善客戶體驗。 Hotjar 成立於 2014 年，由來自 20 個國家/地區的 100 多名團隊成員完全遠端運行，並在全球超過 50 萬個站點上使用。
Qase
qase.io
用於手動和自動測試的單一工作區。開發和品質保證團隊的測試管理系統有助於提高軟體測試工作。
Apigee
google.com
Apigee 是 Google Cloud 的一部分，可協助領先公司設計、保護和擴展應用程式介面 (API)。免費試用 Apigee。
Stoplight
stoplight.io
使用 Stoplight，您可以比其他 API 工具更快地建立 OpenAPI 描述、文件、模擬伺服器，而無需在一個集中式平台上具備專業知識。
Userfeel
userfeel.com
即用即付 用戶測試工具，無需訂閱或月費。從我們的高品質測試人員小組中獲得更好的見解，每位測試人員僅需 30 美元。
AppMaster
appmaster.io
AppMaster 是新世代無程式碼平台，用於自動化業務流程並透過程式碼產生為網路和行動裝置建立本機應用程式。
Sauce Labs
saucelabs.com
全球最大的 Web 和行動應用程式持續測試雲端。存取網頁瀏覽器、行動模擬器、模擬器和真實的行動裝置。
Browserling
browserling.com
線上跨瀏覽器測試。
Mockaroo
mockaroo.com
免費的測試資料產生器和 API 模擬工具 - Mockaroo 可讓您建立自訂 CSV、JSON、SQL 和 Excel 資料集來測試和示範您的軟體。
TestProject
testproject.io
所有人免費測試自動化。社區供電。 TestProject 是一個免費的端到端測試自動化平台，用於 Web、行動和 API 測試，由排名第一的測試自動化社群提供支援。
Tray.io
tray.io
Tray.io 是最先進的整合平台，用於連接您日常使用的工具。使用我們的視覺化工作流程編輯器輕鬆簡化流程。透過點擊或程式碼進行建置。
SwaggerHub
swaggerhub.com
加入成千上萬使用 SwaggerHub 的開發人員來建立和設計出色的 API。立即註冊或登入。
SnapLogic
snaplogic.com
SnapLogic 是一家商業軟體公司，提供整合平台即服務 (iPaaS) 工具，用於連接雲端資料來源、SaaS 應用程式和本地業務軟體應用程式。 SnapLogic 成立於2006 年，總部位於加州聖馬刁。SnapLogic 由Informatica Gaurav Dhillon 前執行長兼聯合創始人領導，並獲得了Andreessen Horowitz、Ignition Partners、Floodgate Fund、Brian McClendon 和Naval Ravikant 的風險投資。截至2017 年，該公司已籌集 1.363 億美元。2015 年12 月 10 日，SnapLogi...
Kernex
kernex.io
Kernex 是一個無頭 CMS，可讓您輕鬆建立自己的 API 並管理您的內容。
Workato
workato.com
Workato 是 Gartner MQ 的領導者，它不僅僅是一個 iPaaS。它是一個可供業務和 IT 部門使用的智慧自動化平台。它支援數千個企業和工作流程用例，因此您可以自動化一切。
GetWhy
getwhy.io
GetWhy 是一家下一代洞察公司。 GetWhy 的端到端洞察平台由 Gen. AI 提供支援，以前所未有的速度提供一流品質的消費者洞察，而成本僅為傳統洞察公司的一小部分。 GetWhy 將您的行銷理念、概念或內容呈現在觀眾面前，並將他們的影片回應收集為可行的見解。我們訓練我們的Gen AI 平台在幾分鐘內執行人類需要幾天時間才能完成的任務： - 轉錄語音， - 進行情感和情緒分析，以及- 在您選擇的盡可能多的視頻採訪中識別和收集關鍵見解。從研究問題到見解只需 4 小時。因此，您可以更少地專注於分析，而更專注於創建切中要害的概念、產品和活動。
UserZoom
userzoom.com
使用者體驗研究，做得對。透過 UserZoom 的使用者體驗洞察系統，您可以更深入、更快地挖掘，在整個產品開發生命週期中提供卓越的數位體驗。
Rainforest QA
rainforestqa.com
Rainforest 的 QA 平台結合了無程式碼測試自動化和專業 QA，可協助您發布高品質的軟體。
Loadster
loadster.app
Loadster 是一款適用於高效能網站和應用程式的雲端混合負載測試解決方案。對網站進行負載測試以尋找瓶頸、提高穩定性並優化使用者體驗。
Rasayel
rasayel.io
Rasayel 是一個客戶溝通平台，可協助企業透過 WhatsApp 和其他社群訊息管道向客戶銷售產品並為其提供支援。功能亮點： - 具有雙向訊息傳遞功能的共享團隊收件匣- WhatsApp 聊天機器人- WhatsApp 廣播和大量訊息傳遞- 開放API 和Webhooks - 自動化- 整合（Shopify、HubSpot、2000 多個帶有Zapier 的應用程式等） - 適用於iOS 和Android 的行動應用程式Android Rasayel 快速、可靠且直覺。使用 Rasayel 的共享團隊收件匣，您可以透過 WhatsApp 管理客戶對話，確保高品質的銷售對話，並提供卓越的客戶...
LambdaTest
app.lambdatest.com
下一代行動應用程式和跨瀏覽器測試雲 透過我們的下一代提供無與倫比的數位體驗 AI驅動的測試雲平台。確保在所有裝置和瀏覽器上提供卓越的使用者體驗。
Backendless
backendless.com
可視化應用程式開發平台，使應用程式建置直觀且易於管理，無需任何程式碼。
elastic.io
elastic.io
基於微服務的混合整合平台，用於跨不同的基於雲端和本地應用程式、平台和資料庫的即時資料同步。
Global App Testing
globalapptesting.com
全球應用測試是一種眾測解決方案，使QA、產品、用戶體驗、工程、在地化和數位團隊能夠在超過189 個國家/地區測試他們的產品和體驗，超過90,000 名經過專業審查的專業人員在真實環境中使用真實設備對數百種設備組合進行測試。我們將對您的軟體進行存取、翻譯品質、本地和文化細微差別的測試，以便您能夠在您所在的或即將推出的每個市場中獲得知名度。包括Meta、Microsoft、Google、BBC 和iHeartMedia 在內的數百個領先品牌都依賴Global App Test 的平台可以提高產品質量，使敏捷和 DevOps 團隊能夠更定期地發布並獲得重要的反饋來解決問題，或對用戶旅程進行關鍵改進。
Userlytics
userlytics.com
利用我們最先進的用戶研究平台和超過 160 萬的全球小組來改善您的客戶和用戶體驗。
Waldo
waldo.com
Waldo 是唯一從頭開始建立的無程式碼測試解決方案，不涉及任何腳本，可以有效地擴展測試自動化，並且不必在發布速度和產品品質之間進行選擇。
People Data Labs
peopledatalabs.com
在人員資料實驗室，我們正在建立最大、最準確的人員資料真實來源。我們提供超過 15 億個人的履歷、聯絡方式、社交和人口統計資訊資料集，並按您需要的規模提供給您。註冊免費 API 金鑰並開始免費豐富個人資料，無需信用卡。
Reflect
reflect.run
極快的自動化測試。 Reflect 讓回歸測試易於建立且易於維護。高成長團隊使用 Reflect 來捕捉錯誤，而不會減慢開發速度。