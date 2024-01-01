Portrait AI 是一款由人工智慧驅動的工具，可根據上傳的自拍照產生 18 世紀風格的肖像。它可作為 iOS 和 Android 平台上的行動應用程式使用。 用戶只需上傳類似護照的臉部照片即可創建自己獨特的肖像。該工具建議避免戴眼鏡，並建議使用大面積的照片以獲得最佳效果。 這些濾鏡可以讓用戶根據自己的喜好進一步增強和改造自己的肖像。 該網站還為那些尋求更多資訊的人提供了隱私政策和服務條款的連結。美學。

網站： portraitai.app

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