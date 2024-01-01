替代項 - Poptin
ActiveCampaign
activecampaign.com
ActiveCampaign 是一個中小型企業的雲端軟體平台，總部位於伊利諾州芝加哥。該公司提供客戶體驗自動化 (CXA) 軟體，該軟體結合了電子郵件行銷、行銷自動化、銷售自動化和 CRM 類別。
Elementor
elementor.com
建立網站，設計您的未來。 使用 Elementor 增強您的願景，建立、管理和託管令人驚嘆的網站！我們為您提供了從 A 到 Z 的全方位服務，為您提供排名第一的 WordPress 網站平台。
Agile CRM
agilecrm.com
Agile CRM 軟體是最好、簡單、功能強大且價格實惠的客戶關係管理 (CRM)，具有適合小型企業的銷售和行銷自動化功能。
Unbounce
unbounce.com
Unbounce 是一家加拿大軟體公司，總部位於不列顛哥倫比亞省溫哥華。該公司為網站製作登陸頁面，並且是年度行動呼籲會議的主辦方。
Plerdy
plerdy.com
轉換率優化工具 追蹤、分析訪客並將其轉換為買家 免費試用 4.9/5 4.5/5 4.9/5 我們的產品
Privy
privy.com
Privy.com 是您學習電子商務行銷的排名第一的資源...向電子商務專家學習他們的銷售額如何從 0 美元增長到 100 萬美元。
Mailmunch
mailmunch.com
Mailmunch 是為部落客、個人創業家、新創公司和企業提供完整的潛在客戶成長和電子郵件行銷服務。從 B2B 到 B2C，超過 50 萬家企業依靠 Mailmunch 每天產生數千個潛在客戶，並透過電子郵件行銷增加收入。以下是您可以使用Mailmunch 執行的所有操作： - 為每個行業和用例構建具有各種選擇加入形式的電子郵件列表- 通過潛在客戶培育序列來培育這些潛在客戶- 通過易於構建的方式降低購物車放棄率並產生重複銷售自動回复 - 通過高送達率廣播推廣新活動或宣布產品更新 - 通過我們專為高吸引力而設計的引人注目的登陸頁面來提高轉換率 Mailmunch 的設置也非常容易。我們直覺的拖放...
POWR
powr.io
免費建立 60 多個專業網站應用程式和外掛程式的簡單方法，無需編碼。收集更多潛在客戶、獲得更多轉換並節省時間。
Optinly
optinly.com
建立智慧電子郵件彈出視窗。使用 Optinly Popup Maker 吸引訪客並透過流量獲利。 創建訪客喜歡參與的網站彈出視窗。使用最好的潛在客戶開發工具來促進銷售和轉換 - 無需設計或開發技能。
OptinMonster
optinmonster.com
轉換您的網站流量並從中獲利 別再流失訪客了！使用世界上排名第一的最強大的轉換優化工具包立即擴大您的電子郵件列表，獲得更多潛在客戶並增加銷售額。
Popupsmart
popupsmart.com
Popupsmart is a no-code tool to increase e-commerce sales, build email lists, and engage with your visitors in just 5 minutes.
AiTrillion
aitrillion.com
體驗由可操作的人工智慧提供支援的行銷自動化 - 取得 AiTrillion！ AiTrillion 是第一個基於 SaaS 的人工智慧支援的電子商務賣家的一體化行銷平台。 AiTrillion 擁有超過 11 個客戶參與管道，與為電子商務行業構建的分析功能相集成，我們專注於連接超過 175 個國家/地區的數百萬客戶之間的點。您所尋找的一切都集中在一個屋簷下，具有整合和創新功能。電子郵件行銷自動化 忠誠度獎勵計畫 產品評論 + 問答 網路推播通知 聯盟行銷 定期會員資格 表單產生器 Ai 工作流程自動化 智慧彈出視窗 公告欄 產品推薦
OptiMonk
optimonk.com
OptiMonk 是專為忙碌的行銷人員創建的轉換優化工具集。它提供快速、易於使用的解決方案，可以透過三種方式幫助您提高銷售額： 1. 智慧電子商務彈出視窗可幫助您更快地建立清單、減少購物車放棄並以前所未有的方式提高電子商務銷售額。 2. 網站個人化功能可讓您輕鬆根據購物者細分客製化網站和行銷活動登陸頁面訊息，以獲得更相關、更有意義的體驗。 3. 易於使用的 A/B 測試可讓您快速設定、測試和比較彈出和個人化登陸頁面的效能。此外，您可以比較完整的購物者旅程來衡量對底線的影響。
Outgrow
outgrow.co
Outgrow 讓您可以輕鬆建立個人化測驗、計算器、評估、競賽、表格/調查、推薦、投票和聊天機器人，從而更好地獲取、鑑定和吸引潛在客戶。無需開發人員或設計師！ Outgrow 擁有大量設計模板，這些模板針對移動設備、桌面設備和平板電腦進行了全面優化，並且可以輕鬆嵌入到您的廣告、網站、行動應用程式、社交媒體、簡訊和電子郵件通訊中。此外，還有超過1000 個預製內容片段和管道，經過優化以提高轉換率，因此您可以更改問題，進行一些調整，使其與您的品牌保持一致，並在幾分鐘內準備好您自己的交互式內容。
Landingi
landingi.com
面向數據驅動的數位行銷人員的無程式碼登陸頁面平台。 Landingi 可讓您透過微轉換追蹤來設計、發布和優化數位行銷資產，以實現更高的轉換率。
Justuno
justuno.com
創建可轉換的個人化網站體驗。 透過在每個接觸點進行 1:1 現場訊息傳遞，將更多網站流量轉換為客戶。增加銷售額、降低成本和實現目標的最快方法。