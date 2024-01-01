替代項 - Polly

Mem

mem.ai

Mem 是一款由人工智慧驅動的筆記應用程式。它的核心是讓忙碌的專業人士保持井井有條，特別是那些產生和管理大量資訊的人。 Mem 不僅僅是簡單的筆記：它利用人工智慧為每個用戶創建一個「擴展大腦」。利用 GPT-4 等人工智慧組件，它將筆記組織提升到一個新的水平。 主要功能包括 Mem Chat，這是一種經過用戶自己的筆記訓練的人工智慧，可以提取特定資訊、總結見解和起草內容。該應用程式還提供「相關筆記」功能，自動顯示與使用者目前工作相關的筆記，無需手動組織。 對於那些欣賞結構的人來說，人工智慧驅動的「收藏」功能簡化了筆記管理和組織，無需手動標記系統或複雜的資料夾結構。 此外，Mem 在其「...