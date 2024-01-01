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Poied 是一款免費的人工智慧溝通教練，可提供個人化回饋以協助線上會議。它適用於 Mac 和 Windows，並且保持安全和私密。 它可以在其他人不知情的情況下提供有關所用詞語、填充詞、自信、精力、同理心等的即時回饋。它還提供了一段時間內趨勢的詳細分析，以便用戶可以追蹤他們的進度並提高他們的口語水平。 它還提供對語音教練創建的內容庫的訪問，以提供個性化課程。 Poied 與 800 多種通訊工具集成，包括 Zoom、Google Meet、Slack 和 Microsoft Teams。 它還提供警報和提示，幫助用戶改進演講並創建清晰的有說服力的簡報。 Poied 因其易用性和即時回饋而受到專業人士的稱讚，非常適合產品經理、高管、創始人、面試官、銷售人員和任何其他想要提高溝通技巧的人。

網站： poised.com

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