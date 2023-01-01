韓國第一音頻（Podcast）平台“Podbbang” 各種類型的播客，包括文化、娛樂、時事、經濟、語言和體育， 由作家、專業配音員和名人直接朗讀的有聲讀物，以及涵蓋經濟、歷史等各種主題的講座。 立即認識 Podbbang，一個無與倫比的音訊平台！

網站： podbbang.com

免責聲明：WebCatalog 與 팟빵 並無任何相互隸屬、關聯、授權或認可之關係，亦非彼此的正式合作夥伴。所有產品名稱、標誌及品牌均為各自所有者的財產。