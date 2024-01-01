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《美國國家科學院院刊》(PNAS) 是美國國家科學院 (NAS) 的同行評審期刊，是廣泛涵蓋生物、物理和社會科學領域的高影響力原創研究的權威來源。該期刊的範圍是全球性的，提交內容向全世界所有研究人員開放。 PNAS 成立於 1914 年，旨在紀念美國國家科學院成立 500 週年。從那時起，我們一直致力於只發表最高品質的科學研究，並使廣大受眾能夠接觸到這些研究。此外，PNAS 還出版科學新聞、評論、觀點、專題、播客和 NAS 成員簡介。

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