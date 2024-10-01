替代項 - Pluralsight
Physics Wallah
physicswallah.live
物理就是愛。現場課程、視訊講座、測試系列、講座筆記、帶有最佳問題的主題明智作業、動態練習等等。
Coursera
coursera.org
Coursera 是一個全球性線上學習平台，由史丹佛大學電腦科學教授 Andrew Ng 和 Daphne Koller 於 2012 年創立，提供大規模開放式線上課程 (MOOC)、專業課程、學位課程、專業課程和大師課程。 Coursera 與大學和其他組織合作，提供各種學科的線上課程、認證和學位，例如工程、數據科學、機器學習、數學、商業、金融、電腦科學、數位行銷、人文、醫學、生物學、社會科學等。
Testbook
testbook.com
歡迎造訪 Testbook.com - 最值得信賴的競爭性考試準備網站。透過 26000 多次模擬考試和現場輔導，為銀行、SSC、鐵路、GATE、UPSC 等考試做好準備。
edX
edx.org
造訪來自全球 140 個領先機構的 2000 個免費線上課程。獲得新技能並獲得結業證書。今天加入。
Khan Academy
khanacademy.org
可汗學院是一家美國非營利教育組織，由薩爾曼汗 (Salman Khan) 於 2008 年創建，目標是創建一套幫助教育學生的線上工具。該組織以影片的形式製作簡短的課程。其網站還包括供教育工作者使用的補充練習和材料。所有資源均免費提供給網站和應用程式的使用者。
LinkedIn Learning
linkedin.com
LinkedIn Learning 是領先的線上學習平台，可協助組織提高學習者的參與度並培養他們當前和未來所需的技能。該圖書館擁有由 Lynda.com 的現實世界專家教授的 16,000 多門課程，並且每週新增 50 多門新課程，始終提供最熱門的商業、技術和創意內容。 LinkedIn Learning 借鑒 6 億多 LinkedIn 會員的見解，也提供個人化推薦，將學習者與最相關的線上學習資源連結起來。欲了解更多信息，請訪問 http://learning.linkedin.com。
Scribd
scribd.com
Scribd 是一項美國電子書和有聲書訂閱服務，包含 100 萬本書。 Scribd 在其開放發布平台上託管了6000 萬份文件。支持風險投資。 Scribd 的電子書訂閱服務可在 Android 和 iOS 智慧型手機和平板電腦以及 Kindle Fire、Nook 和個人電腦上使用。訂戶每月可以無限量地訪問1,000 家出版商的圖書，包括Bloomsbury、Harlequin、HarperCollins、Houghton Mifflin Harcourt、Lonely Planet、Macmillan、Perseus Book Group、Simon & Schuster、Wiley 和...
Udemy Business
business.udemy.com
Udemy Business 透過強大的內容市場提供新鮮的、隨選的學習內容，幫助公司在當今快速變化的工作場所中保持競爭力。我們的使命是幫助員工完成接下來要做的任何事情——無論是下一個要解決的專案、要學習的技能還是要掌握的角色。為此，我們精選了 15,000 多門 Udemy 頂級課程（仍然只佔整個 Udemy 課程集合的一小部分）。我們的內容涵蓋各種關鍵業務和技術主題，從開發和 IT 到領導力、行銷、PM、設計和壓力管理。 Udemy Business 致力於為全球所有員工提供真實的學習體驗，並提供 10 種語言的熱門主題，由主題專家用母語教授（超越內容配音和視訊字幕的傳統方法）。除了精選的內...
HackerRank
hackerrank.com
HackerRank 是一個開發人員技能平台，可協助企業根據技能評估軟體開發人員。各行業超過 3000 家客戶（包括美國 8 家領先商業銀行中的 5 家）依靠 HackerRank 的自動化技能評估來評估和聘用來自世界各地的技術人才。超過 21+ 百萬開發人員（佔全球開發人員總數的 30% 以上）信任 HackerRank 來學習和練習程式設計。每八秒，世界各地就有一個人完成一次 HackerRank 評估。欲了解更多信息，請訪問 www.hackerrank.com。
Skillshare
skillshare.com
Skillshare 是一個位於美國的線上學習社區，提供教育影片。這些課程未經認證，只能透過付費訂閱獲得。課程主要涵蓋創意工作，少量商業和創業課程。 大多數課程都專注於互動，其主要目標是透過完成專案來學習。
Codecademy
codecademy.com
學習您想要的工作所需的技術技能。作為線上教育和學習程式設計領域的領導者，我們已經使用經過測試的課程和互動式學習環境為超過 4500 萬人提供了教學。從 HTML、CSS、JavaScript、SQL、Python、資料科學等開始。
Programiz
programiz.pro
Programiz是一個由程式設計師為程式設計師量身打造的平台，提供豐富的資源來掌握程式設計技能。 Programiz 受到全球超過 5,000 萬愛好者的信賴，是業界的開拓者，幫助學習者在程式設計方面取得優異成績。我們明白了──編碼很難。但透過正確的方法，您可以輕鬆學習。 Programiz PRO 將為您指引正確的道路。該平台提供了學習編碼的實踐方法 - 解決挑戰和建立專案。透過 PRO，您可以獲得 - 認證：您將獲得專業認證，幫助您提升 LinkedIn 個人資料和履歷。 - 實作學習：從頭開始學習程式設計概念，並透過互動挑戰、測驗和圖書館管理系統等現實項目以及石頭剪刀布和井字棋等遊戲來...
Simplilearn
simplilearn.com
來自 150 多個國家的超過 200 萬名學習者；每月 1500 場直播課程，85% 的學習者表示職業受益 - Simplilearn 是當今世界排名第一的數位技能學習線上訓練營。 從角色匹配的學習路徑和大學合作專案到初學者免費課程，只需點擊一下滑鼠即可獲得世界一流的學習和職業成功！
Brilliant
brilliant.org
Brilliant 的使命是激勵和培養人們實現 STEM 目標——一個人、一個問題、一次一小部分的學習承諾。我們讓優秀的教師透過簡短的互動學習體驗來闡明數學、科學和工程的靈魂。我們的課程探索塑造我們世界的規律，並將數學和科學從令人恐懼的事物提升為引導發現的令人愉快的體驗。我們的目標是培養一個充滿更好學習者、思考者和問題解決者的世界。
DataCamp
datacamp.com
什麼是 DataCamp for Business？ DataCamp 是學習數據和人工智慧、透過數據進行協作以及招募做好就業準備的人才的首選平台。 DataCamp for Business 可為您的整個組織提供重要的資料和 AI 技能，無論您的起點為何。結合世界上最受歡迎的技術和技能，為 2-10K+ 的團隊提供支援。透過針對各個層級的 460 多個數據和 AI 課程進行主動學習，幫助您的團隊建立信心和技能。針對您公司的特定需求建立量身定制的數據學院。提高生產力、投資報酬率和數據驅動的決策。全球領先的數據和 AI 課程：幫助您的團隊使用業界最深度的學習課程（包括 Python、SQL、R、...
BYJU'S
byjus.com
歡迎來到 BYJU'S - 學習應用程序，印度最大的線上學習計劃！該應用程式完美融合了引人入勝的影片課程和個人化學習，旨在幫助學生以深入且易於掌握的方式練習、學習和理解概念。
Hack The Box
hackthebox.com
一個巨大的黑客遊樂場。加入不斷發展的駭客社區，透過最迷人的遊戲化實踐培訓體驗，將您的網路安全技能提升到一個新的水平！
Chegg
chegg.com
Chegg, Inc. 是一家美國教育科技公司，總部位於加州聖克拉拉。它提供數位和實體教科書租賃、教科書解決方案、線上輔導和其他學生服務。擁有2.9 Chegg 服務的百萬訂戶。
O'Reilly Learning
oreilly.com
O’Reilly 追蹤並過濾技術的趨勢和進步，透過 O’Reilly 學習平台分享專家從業人員的見解。因此，您可以獲得解決棘手問題所需的答案 - 從一行程式碼到學習新工具或技術。
Perlego
perlego.com
透過 Perlego 的線上學術資源和工具圖書館，受到全世界學生的信賴。
Udacity
udacity.com
Udacity 隸屬於埃森哲，是人才轉型領域的市場領導者，透過培養就業就緒的數位人才來改變生活、企業和國家。消除人工智慧、資料科學、機器學習、雲端、網路安全等數位技術的人才缺口。培養做好就業準備的人才，以加速您最關鍵的計劃，釋放推動成長的創新。如需了解更多信息，請訪問 udacity.com/enterprise/overview
Genially
genial.ly
Genially 是互動式視覺傳達領域的世界領導者。使用 Genially 作為一體化線上工具，創建令人驚嘆的簡報、互動式圖像、資訊圖表、檔案、測驗、履歷等，並在幾秒鐘內透過互動性和動畫效果豐富它們。您不再需要設計師和程式設計師團隊即可透過引人注目的視覺傳達瞬間產生影響。使用互動式和動畫效果輕鬆地分層分發訊息，供觀看者探索和發現。拋棄過時的內容創建軟體，用 Genially 震撼並吸引您的受眾。只需點擊幾下即可獲得令人驚嘆的效果。從 1100 多個模板中進行選擇，或從頭開始。加入由全球數百萬用戶組成的社區，其中包括商人、教師、行銷人員、設計師以及 Hulu、達能、米其林和喜力等公司。通訊的未來...
Preply
preply.com
Preply Business 為公司提供由經過認證的語言導師提供的一對一線上課程。透過 Preply，員工可以根據自己的特定需求選擇導師，按照靈活的時間表學習，並在課間使用個人化材料進行練習。我們建立了一支由專業導師和方法論專家組成的團隊，培訓您的員工流利地說英語、法語、西班牙語和其他語言。賦予您的團隊使用商業語言的能力，發揮全球影響力
Scaler
scaler.com
透過 Scaler Academy 的 MAANG 專家提供的個人化 1:1 指導，培養您的編碼技能。我們也提供模擬面試和客製化課程，幫助您掌控自己的職涯。
Scrimba
scrimba.com
Scrimba 是程式設計師提陞技能的下一代平台。事實上，我們完全重新發明了截圖技術（我們稱之為稀鬆布），因此您作為學習者可以直接與老師的程式碼互動 - 就像魔術一樣！這樣，您將獲得更多樂趣並學得更快。我們提供小型課程和完整的學習路徑，涵蓋從前端開發到最新人工智慧技術的所有內容。所有這些都可以透過 Scrimba Pro 計劃訂閱獲得。是的，我們為尋求完全控制員工學習和發展的組織提供團隊計劃。
Educative
educative.io
提高您的編碼技能。不再是被動學習。互動式瀏覽器環境讓您保持參與並隨時測試您的進度。
SkillUp
simplilearn.com
SkillUp Online 提供您所需的教育資源、策略和解決方案，幫助您的組織為未來十年的發展做好準備。我們創建完全客製化的基於雲端的教育課程，包括課程規劃、內容、部署和分析。我們的混合學習方法已經過測試並證明可以推動您保持學習所需的深度變革性學習體驗。
Powtoon
powtoon.com
Powtoon 是領先的視覺傳播平台，任何人都可以在幾分鐘內創建具有專業外觀和吸引力的視訊和演示文稿，而無需任何設計或技術技能。超過 3000 萬人（包括 96% 的財富 500 強公司）使用 Powtoon 來吸引受眾——無論是企業培訓和學習發展、人力資源、內部溝通、行銷、銷售等。 Powtoon 成立於 2012 年，在倫敦、舊金山、特拉維夫、烏克蘭和菲律賓設有辦事處。借助 Powtoon，您可以輕鬆創建自己的免費（或付費）工作室品質的高清直播和動畫視頻，從而消除僱用視頻製作團隊的高昂成本。 Powtoon 提供了一個龐大的專業設計模板、場景、角色、道具、影片、配樂等庫。上傳您自己的媒體、...
Treehouse
teamtreehouse.com
Treehouse 是一所線上技術學校，提供由專家教師團隊教授的網頁設計、網頁開發、行動開發和遊戲開發方面的初級到高級課程。它的課程面向希望學習編碼技能並開始在科技行業職業生涯的初學者。 2016 年 5 月，Treehouse 推出了技術學位項目，這是一個綜合性學習項目，專注於幫助人們學習開始技術職業所需的技能。透過獲得技術學位認證，學生將挑戰自我，深化技能，並向潛在雇主證明自己的知識。一切都按照他們自己的時間表在 6 至 12 個月內完成。 Treehouse 相信理解、溝通和控制技術是每個人都應該有機會學習的基本技能。透過 Treehouse 的學習，每個學生都有機會學習他們所需的寶貴技...
upGrad
upgrad.com
upGrad 在新加坡提供業界最好的數據科學、數位行銷等線上學位課程和認證。獲得世界頂尖大學的學位和證書課程。