Plum 是一個無程式碼彈出視窗產生器，可讓您為您的網站建立和自訂具有專業外觀的彈出窗口，而無需任何編碼經驗。它旨在幫助企業提高銷售額、捕獲潛在客戶並更有效地吸引訪客。 主要特徵： * 可自訂的彈出模板 - Plum 提供了各種預先設計的彈出模板，您可以輕鬆自訂這些模板以配合您的品牌。 * 進階定位選項 - 您可以根據特定受眾群體的行為或特徵（例如新訪客、回頭客、購物車放棄者等）向其顯示彈出視窗。 * 與各種工具整合 - Plum 與 Shopify、WordPress、Squarespace 等流行平台無縫整合。 * 分析和最佳化 - 此工具可讓您追蹤彈出視窗的效能並進行調整以最佳化結果。 * 使用者友好的介面 - Plum 的拖放編輯器使任何人都可以輕鬆建立和發布彈出窗口，而無需任何編碼技能。 * 價格實惠 - Plum 提供免費和付費計劃，使各種規模的企業都能從其功能中受益。

網站： plumpopup.com

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