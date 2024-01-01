替代項 - Plex Smart Manufacturing Platform
Workday
workday.com
Workday Enterprise Management Cloud 目前包含財務、人力資源、規劃和支出管理的解決方案。企業管理雲端克服了 ERP 的限制，將公司轉變為卓越組織。了解更多。
Odoo
odoo.com
Odoo 是一款業務管理軟體，包括 CRM、電子商務、計費、會計、製造、倉庫、專案管理和庫存管理。社群版本是自由軟體，根據 GNU LGPLv3 許可。還有一個專有的“企業”版本，它具有額外的功能和服務。該框架和核心 ERP 模組的源代碼由總部位於比利時的 Odoo S.A. 策劃。
QuickBooks Workforce
quickbooks.intuit.com
QuickBooks Time Tracker（以前稱為 TSheets Time Tracker）是一款基於雲端的時間追蹤和安排應用程序，允許您的員工使用口袋中已有的設備在工作現場上下班打卡。
Microsoft Dynamics 365
microsoft.com
了解如何利用 Dynamics 365 變得更加敏捷，這是唯一能夠幫助每個人適應和創新的智慧業務應用程式組合。
NetSuite
netsuite.com
NetSuite Inc. 是一家美國雲端運算公司，成立於 1998 年，總部位於加州聖馬刁，提供用於管理企業財務、營運和客戶關係的軟體和服務。其軟體和服務專為小型、中型和大型企業量身定制，具有 ERP、CRM、PSA 和電子商務模組。甲骨文公司於2016年11月以約93億美元收購了NetSuite。新成立的甲骨文Netsuite業務部門由執行副總裁Evan Goldberg管理，作為甲骨文面向中小企業的雲端ERP。
QuickBooks Self-Employed
quickbooks.intuit.com
取得良好的開端。 QuickBooks Self-Employed 為自我創業家和小型企業提供了取得成功所需的功能。
Deskera
deskera.com
具有會計、庫存、薪資和 CRM 功能的小型企業軟體，可協助您經營業務
ECOUNT ERP
ecount.com
Ecount是一款基於雲端的ERP，已經在業界處於領先地位20年。該系統允許隨時隨地無限制存取。目前全球有多達 60,000 家獨特的公司在使用 Ecount，想像一下，如果每家公司都有多個用戶，那麼用戶數量可以輕鬆達到一百萬！自1999年以來我們的價格一直保持不變，客戶長期關注我們。
Sage Accounting
sage.com
聖人商業雲。會計、財務和薪資。小型企業。會計圖示。會計。適用於小型企業的本機雲端會計軟體。
Acumatica
acumatica.com
Acumatica 成立於 2008 年，是一家為中小型企業 (SMB) 開發基於雲端和瀏覽器的企業資源規劃 (ERP) 軟體的技術供應商。公司總部位於華盛頓州貝爾維尤（西雅圖大都會區）。
weclapp
weclapp.com
具有 CRM、商品管理和財務會計功能的雲端 ERP weclapp 是團隊的 ERP 平台。無論是 CRM、商品管理或會計：借助 weclapp，團隊只需一款軟體即可共同控制所有重要的業務流程。
Sage Intacct
intacct.com
與 AICPA 的第一家也是唯一一家為任何規模的公司提供會計和財務管理軟體的首選提供者一起提高投資回報率並改造您的組織。
MYOB Australia
myob.com
與 MYOB 一起忙碌起來。單一系統可自動執行您的日常任務，並透過最新資源了解影響您業務的因素。
Dolibarr
dolibarr.org
基於網路的ERP 和CRM 開源軟體，用於管理專業或基礎活動（中小企業、自由工作者或大公司）：報價或商業提案、發票、產品、聯絡人、議程、訂單、採購、庫存、電子郵件、CMS、POS
MRPeasy
mrpeasy.com
簡單但功能強大的基於雲端的製造 ERP/MRP 軟體。生產、庫存、客戶、採購、財務和團隊的無縫管理。
Brightpearl
brightpearlapp.com
Brightpearl 是一款全通路零售管理系統，可將您的訂單、庫存、財務、POS 和 CRM 集中於一處。
Exact
exact.com
專案規劃解決方案可協助企業產生報價、向員工分配任務、建立發票和預測收入。
SAP
sap.com
在 SAP，我們的目標是幫助世界更好地運作並改善人們的生活。我們的承諾是創新，幫助我們的客戶發揮最佳水準。 SAP 致力於協助每位客戶成為營運最佳的企業。我們設計解決方案來推動創新、促進平等並跨越國界和文化傳播機會。與我們的客戶和合作夥伴一起，我們可以改變產業、發展經濟、改善社會並保護我們的環境。
Extensiv
extensiv.com
Extensiv 連結品牌和 3PL，創造更靈活、更可靠的履行網絡，超越當今消費者的極高期望。
MYOB New Zealand
myob.com
與 MYOB 一起忙碌起來。單一系統可自動執行您的日常任務，並透過最新資源了解影響您業務的因素。
Striven
striven.com
Striven 是一款一體化業務管理軟體套件，包含您的組織成功所需的一切。
ZapInventory
zapinventory.com
功能強大的庫存管理軟體，整合了電子商務、會計和 CRM。 ZapERP 讓您可以從一個地方管理您的整個業務。
Xledger
xledger.net
Xledgers 新一代基於雲端的 ERP 系統透過 AP、AR 和出納流程的自動化簡化了會計流程。它專注於自動化和智慧數據捕獲，可實現即時報告、出色的管理監督和更快的決策。 Xledger 是一個真正的雲端 SaaS 解決方案。作為多租用戶解決方案，我們的所有客戶都託管在一個底層軟體實例上，從而受益於即時升級和較低的總擁有成本。
WinWeb
winweb.com
WinWeb 為中小型企業提供一體化 SaaS 平台。客製化的 ERP 平台，包括以下模組：CRM、銷售通路、會計、服務台、庫存控制、ePOS 等等。 WinWeb 主要專注於批發、服務和零售業。每個應用程式起價為 49 美元/下午，或根據您的需求量身定制的整個套件為 99 美元/下午。 WinWeb 提供 ERP 啟動服務和培訓，幫助您啟動和運行。這包括資料導入、行動系統和員工培訓方面的幫助。
ERPAG
erpag.com
正在尋找基於雲端的 MRP 系統？在一款基於雲端的 ERP 和 MRP 軟體下連接並簡化所有業務流程。現在試試看！
SoftLedger
softledger.com
我們的雲端原生 ERP 易於學習、適應您的業務並連接到其他應用程式。
Divalto
divalto.com
Divalto infinity 是一個完整的可自訂解決方案，在獨特的環境中整合了業務管理所需的所有應用領域和功能。 Divalto Infinity 涉及您業務的各個層面。它可以降低成本（例如庫存優化、準備、規劃）並提供詳細的利潤分析。無論您的企業營運規模為何，Divalto Infinity 都是一體化管理解決方案！
OpenPro
openpro.com
OpenPro 是許可開源 ERP（企業資源規劃）軟體領域的領導者。 OpenPro 的 ERP 軟體解決方案為小型企業到大型企業提供靈活、可擴展且功能齊全的管理系統。該系統的模組化設計為客戶提供了最大的靈活性。 OpenPro 可以作為一個經濟高效的小型企業帳戶系統，並具有功能齊全的製造會計軟體。 OpenPro 擁有電子商務軟體所需的最新功能，也是經過驗證的供應鏈軟體供應商。 在過去的 10 年裡，OpenPro 軟體一直採用開源 PHP 編寫，採用開放式架構（可以在任何硬體和 SQL 資料庫上運行）。借助 OpenPro 的文檔成像等高級功能；綠色無紙化工作流程；整合條碼；整合式電話...
Epicor
epicor.com
Epicor ERP 系統是模組化、行業特定的軟體，用於管理全公司的業務流程。 Epicor 軟體非常適合管理會計和財務、人力資源、客戶、供應鏈、庫存、分銷和製造生產管理。 Epicor 軟體可在本機使用，也可作為 SaaS 雲端 ERP（企業資源規劃）使用。 Epicor 提供業務管理平台作為行業特定的 ERP 解決方案。 Epicor Software Corporation 進行創新，將更新的技術融入 ERP 系統。例如，Epicor 使用工業物聯網(IIoT) 將車間內的機器與感測器和PLC（可程式邏輯控制器）連接到其高階MES（製造執行軟體）中，該軟體與Epicor ERP（和M...
Doso ERP
dosoerp.com
Dosso ERP - 您的首選合作夥伴，透過多個系統實現更好的結果，促進您的業務管理並增加您的利潤