Playform 是一個人工智慧藝術生成器和創意平台，使藝術家、創作者和設計師能夠將生成式人工智慧整合到他們的創作過程中。它提供了一個整合平台，將許多人工智慧藝術生成工具集中在一個地方，使藝術家無需學習技術技能或編碼即可使用人工智慧。 藝術家可以在從靈感到製作的整個創作過程中使用 Playform。 Playform 的大多數工具都提供無限免費的探索使用權。 Playform Studio 讓藝術家創作和銷售人工智慧生成的原創藝術品，並提供 60 個每月 Playform 積分和獨家展覽機會。 Playform 以藝術家聚光燈和展覽為特色，展示使用其平台創作的作品。 Playform 可透過其 Art Mine 市場創建和銷售生成式 AI 藝術 NFT。 Playform 將自己定位為專業藝術家的創意伴侶和工具，將人工智慧整合到他們的工作流程和創意過程中。

網站： playform.io

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