替代項 - Plattar
Dopple.ai
dopple.ai
體驗由人工智慧支援的與數千名角色、同儕和導師聊天的新方式。
Sketchfab
sketchfab.com
我們擁有超過 100 萬創作者的社區，是全球最大的網路、行動、AR 和 VR 3D 內容發佈、分享和發現平台。
Emersya
emersya.com
Emersya's Interactive 3D is an all-in-one medium that allows customers to: - Explore products inside & out, from all angles and in great detail - Browse interactive product visuals of the highest quality - Learn about a product's story through enriched content - Simulate & try out product features i...
LEVAR
levar.io
Start driving more conversions today with 3D and augmented reality shopping experiences from LEVAR. Create and distribute 3D/AR product models on your eCommerce store and across all of your marketing and sales channels—product pages, email, SMS, social media, and landing pages. LEVAR’s exact-to-scal...
VNTANA
vntana.com
VNTANA is a SaaS platform that makes 3D asset production and distribution fast and scalable. 3D is driving high ROI in B2B and B2C sales (2x conversion lift and 40% reduction in returns), but implementing 3D has required a lot of manual work from 3D artist which is time consuming and expensive. VNTA...
Designhubz
designhubz.com
Designhubz provides end-to-end 3D and Augmented Reality(AR) asset creation, management and distribution to online brands and retailers. Designhubz' web-based suite and advanced digitization rigs convert entire physical inventories into 3D and AR visualizations and virtual try-ons in a matter of days...
Yulio
yulio.com
Our mission at Yulio is to build the best VR and AR presentation software by making VR an easy, mobile, and affordable tool for business. Whether you're an architect looking to stand out during the bidding process, an interior designer looking to catch mistakes between iterations, or a salesperson h...
Xarwin
xarwin.com
Xarwin is a powerful WebAR marketing platform that enables you to launch campaigns and generate leads and sales with ease while reducing costs without the need to code or download apps. Whilst choosing between the AR solutions that xarwin supports, such as marker-less object placement, drag and drop...
Avataar
avataar.ai
3D spatial narratives are revolutionizing the landscape of online shopping; 6 out of 10 shoppers prefer to buy from retailers who integrate 3D in their digital stores. Avataar offers an efficient, plug-and-play solution for 3D videos and interactive web scrolls, tailored for ecommerce stores across ...
Camweara
camweara.com
Camweara, augmented reality software plugin virtually allows customers to wear products you are selling in a realistic way: at home, in the office, in a restaurant with friends or in the shop. Increases sales conversion rate & decreases product returns on online stores. It is compatible for Shopify,...
Sayduck
sayduck.com
Sayduck offers engaging, fully interactive 3D models ready to be added anywhere online or be viewed in Augmented Reality, connecting brands and retailers
Aryel
aryel.io
Aryel 是一個無程式碼平台，使代理商和品牌能夠創建、分發和優化沉浸式展示廣告活動，同時收集有價值的數據，包括受眾情緒狀態和臉部特徵。值得注意的是，Aryel 為全球客戶提供服務，包括 WPP、Teads、Lavazza、普華永道、Barilla、費列羅等知名組織。自 2020 年推出以來，Aryel 改變了 AR 體驗的交付方式，將曾經不可能的想法變為現實。如今，超過 50,000 名行銷人員使用 Aryel，開創了廣告的新時代。我們的平台提供多種免費和付費的 3D 資源和可自訂模板選擇，讓您輕鬆實現您的願景。但這還不是全部：借助我們內建的品牌套件功能，您可以保存公司的顏色、字體和資產...
CareAR
carear.com
透過 CareAR，您可以更快地解決問題、減少調度並提高客戶滿意度分數。我們的服務體驗管理（SXM）平台為客戶和服務管理團隊提供遠端AR支援和自助指導，大大增強了客戶、員工和現場工作人員的體驗。優點： • 更快解決問題：獲得即時的視覺背景– 花時間解決問題而不是評估情況• 更高的首次修復率：透過註釋工具箱獲得更快的解決方案• 轉移昂貴的調度：透過以下方式提高遠端解析度並減少不必要的調度視覺化協助和指導• 知識轉移：縮小您的技能差距，讓專家更容易接觸到初級現場資源或承包商• 客戶體驗：透過無與倫比的品質、服務和能力提高客戶滿意度和淨推薦值• 降低碳足跡：消除或減少上門服務以實現問題解決，同時降低...
Blippbuilder
blippar.com
創建 AR 的簡單而強大的方法是使用 Blippbuilder。此設計工具易於學習，可讓您為印刷材料（海報、印刷廣告、活動展位或書籍等任何內容）添加一層互動性。透過動畫、遊戲或 3D 模型將其變為現實。新增購買連結、收集用戶回饋、展示如何使用您的產品等等。
Vuframe
vuframe.com
Vuframe 是一個尖端平台，徹底改變了企業級 3D、擴增實境 (AR) 和虛擬實境 (VR) 應用程式的建置過程。過去，開發此類應用程式需要專業技能、漫長的開發週期和大量的預算。現在，Vuframe 簡化了整個流程，使各種規模的企業都可以使用。
CGTrader
cgtrader.com
作為全球最大的可授權庫存和客製化 3D 模型來源，該公司的業務包括兩條相互關聯的業務線。該公司提供 3D 模型自助服務 CGTrader Marketplace，擁有超過 800,000 個可授權 3D 模型和 CGTrader Enterprise 3D Modeling，供企業客戶和線上零售商將其 2D 產品圖像轉換為逼真的 3D 模型。
EvolveAR
evolvear.io
EvolveAR 是同類產品中最好的，擁有業界最簡單、最強大的 AR 平台。專為小型企業、機構打造，設計打造沉浸式 XR 體驗。將您的印刷品、銷售材料、電子商務產品視覺化等轉變為擴增實境體驗。 EvolveAR 提供了一整套 AR 功能，可協助您創建、體驗並向您的客戶、合作夥伴和朋友提供完全身臨其境的使用者體驗。它包含所有主要的擴增實境功能，如視訊、音訊、操作按鈕 (CTA)、影像、360° 視訊和 3D 模型。 1) 所需的零程式設計和編碼專業知識 2) 即時深入的 AR 驅動分析 3) 新的內容管理和行銷模式 4) 連結數位世界和實體世界的用戶
Zapworks
zap.works
Zapworks 是一個屢獲殊榮的 WebAR 平台。使用我們的創意工具套件、SDK、自訂品牌和託管解決方案以及強大的 CMS 創建、管理和發布有影響力的 WebAR 體驗。透過無程式碼、低程式碼或自訂程式碼解決方案，Zapworks 讓您的設計師、開發人員和行銷人員能夠創建身臨其境的 WebAR 體驗，無論他們的技能組合或業務目標如何。專為 WebAR 構建的世界領先的計算機視覺 我們的核心追蹤類型基於 10 多年的計算機視覺經驗，並針對從最低規格到各種設備的瀏覽器進行了優化。使用我們的工具快速製作產品原型、推動內部創新並提高銷售和行銷工作的影響力。 ** 2022 年最佳開發者工具獲獎者 ...
echo3D
echo3d.com
echo3D (www.echo3D.com) 是一個 3D 資產管理平台，可供開發人員和公司在整個組織內外即時儲存、保護和共享 3D 內容。我們提供 3D 優先的內容管理系統 (CMS) 和交付網路 (CDN)、資產壓縮和轉換工具以及可擴展的 BaaS 基礎設施，使開發人員和組織能夠跨平台即時管理、處理和串流其 3D 內容裝置.我們為超過 100,000 名用戶提供服務，他們使用我們的平台創建即時 3D 體驗（用於醫療保健、娛樂、零售、遊戲、行銷、培訓等）並管理他們的互動式內容並發現、處理和共享 3D 資產團隊及其他。
SynergyXR
synergyxr.com
SynergyXR：利用 XR 解決方案徹底改變未來 公司概述 SynergyXR 坐落在充滿活力的丹麥奧胡斯市，是擴展現實 (XR) 領域的創新燈塔。源自於對製造和能源領域的深刻理解，我們已發展成為一支強大的力量，專門致力於將擴增實境和虛擬實境工具帶入商業技術的最前沿。我們的專業知識不僅在於制定未來的解決方案；還在於制定未來的解決方案。它使它們易於訪問且實用，以滿足當今動態的業務需求。尖端功能 在 SynergyXR，我們不僅創造工具；我們還會創造工具。我們正在塑造體驗。我們的產品不僅僅是軟體；它們是通往互動和協作新維度的門戶。我們的 XR 解決方案專注於使用者友好的介面和強大的功能，可無縫...
Moderlry
modelry.ai
Modelry 是端到端 3D 產品視覺化平台，讓全球電子商務領導者能夠使用 3D 模型產生令人驚嘆的產品視覺效果和 AR 體驗。
Cylindo
cylindo.com
數百家家具公司與 Cylindo 合作，在整個家具購買過程中獲得卓越的產品視覺效果。我們創建的平台不僅限於高品質的產品視覺化，還為家具企業提供了可跨多個接觸點利用的多功能資產。從產品頁面上的360 度旋轉和4K 縮放，到AR 資產、可自訂的生活方式圖像以及購物車縮圖、購物來源、電子郵件、社交媒體、目錄、第三方市場和店內資訊亭的產品視覺效果。 Cylindo 為四千萬種產品變化和每月 1000 萬獨立用戶提供支持，是推動令人愉悅的購物體驗的催化劑，幫助零售商和品牌展示更多產品並銷售更多產品。使用 Cylindo 平台，該公司將轉換率提高了 36% 以上，平均訂單價值提高了 88%，同時平均降低了...
Zakeke
zakeke.com
最靈活、最完整的視覺商務平台。 透過即時 2D、3D、AR 和虛擬試穿定制，將您的商店打造為非凡的客戶體驗。