替代項 - Planning Pod
Odoo
odoo.com
Odoo 是一款業務管理軟體，包括 CRM、電子商務、計費、會計、製造、倉庫、專案管理和庫存管理。社群版本是自由軟體，根據 GNU LGPLv3 許可。還有一個專有的“企業”版本，它具有額外的功能和服務。該框架和核心 ERP 模組的源代碼由總部位於比利時的 Odoo S.A. 策劃。
RingCentral
ringcentral.com
RingCentral, Inc. 是一家美國上市公司，為企業提供基於雲端的通訊和協作解決方案。RingCentral 執行長Vlad Shmunis 和技術長Vlad Vendrow 於1999 年創立了該公司。RingCentral 的投資者包括Doug Leone、紅杉資本、David Weiden、Khosla Ventures、 Rob Theis、Scale Venture Partners、Bobby Yerramilli-Rao、Hermes Growth Partners 和 DAG Ventures。它於2013年完成首次公開募股。
Eventbrite
eventbrite.com
Eventbrite 是一家位於美國的活動管理和票務網站。該服務允許用戶瀏覽、建立和推廣本地活動。該服務向活動組織者收取費用，以換取線上票務服務，除非活動是免費的。Eventbrite 於 2006 年推出，總部位於舊金山，並於 2012 年在英國開設了第一個國際辦事處。該公司目前在納許維爾、倫敦、科克、阿姆斯特丹、都柏林、柏林、墨爾本、門多薩、馬德里和聖保羅。該公司於2018年9月20日在紐約證券交易所上市，股票代號為EB。
Airmeet
airmeet.com
探索虛擬高峰會、線上會議和混合活動的首選平台。旨在透過客製化體驗進行互動。免費試用！
Whova
whova.com
適用於現場、混合和虛擬活動的一體化活動管理軟體
Wrike
wrike.com
只有 Wrike 的工作管理平台可以讓您的團隊全面了解並控制所有任務和專案。專案管理軟體從未如此具有協作性。
Constant Contact
constantcontact.com
Constant Contact, Inc. 是一家網路行銷公司，總部位於馬薩諸塞州沃爾瑟姆，在科羅拉多州拉夫蘭設有辦事處；和紐約，紐約。 該公司成立於1995年，後於2015年出售給Endurance International。
Skedda
skedda.com
辦公室、共享辦公空間、大學、體育場館、工作室和教堂只是 Skedda 管理辦公桌、房間、庭院、工作室、大廳和所有其他「空間」使用的一些場所。
Zoho Backstage
zoho.com
更聰明、更好地舉辦您的活動。 Zoho Backstage 是一款活動管理軟體，使活動組織者能夠以更高的效率和影響力規劃和舉辦會議、聚會和產品發布會。
Aisle Planner
aisleplanner.com
適合現代活動專業人士的簡單、強大且完整的軟體解決方案。
Tripleseat
tripleseat.com
Tripleseat 是一款線上餐飲和活動管理軟體，可增加餐廳、飯店和獨特場所的銷售額並簡化預訂。
Bizzabo
bizzabo.com
Bizzabo 是世界上最受歡迎的活動軟體。我們的平台使每個組織者、行銷人員、參展商和與會者能夠釋放活動的力量。
BigMarker
bigmarker.com
舉辦您的觀眾會喜歡的網路研討會。如果您已準備好使用簡單、可自訂的網路研討會軟體，無需下載或麻煩，歡迎回家。
Ticket Tailor
tickettailor.com
Ticket Tailor 是一款簡單、免費的活動票務解決方案，適用於各種形式和規模的活動。免費註冊，舉辦您的第一個活動，並在線出售門票。
HeySummit
heysummit.com
舉辦精彩的虛擬活動、會議、課程等，與您的受眾互動，並透過活動為基礎的行銷來發展您的社群。
Event Farm
eventfarm.com
Event Farm 是一個體驗式活動行銷軟體平台，提供客製化線上邀請、賓客註冊、行動簽到和數位啟動服務。我們領先的軟體還使行銷人員能夠將關鍵事件數據納入其組織的其他銷售和行銷指標中，從而可以衡量事件有效性、加速流程並證明投資回報率。
Goldcast
goldcast.io
Goldcast 是一個量身訂製的 B2B 活動平台，可透過輕鬆舉辦引人入勝的數位和現場活動來改變行銷方式。來自 Adobe、Microsoft、Zuora 和 Mailchimp 等公司的數千名企業 B2B 行銷人員利用 Goldcast 來提高出席率、創造引人入勝的體驗、重新調整活動內容的用途並利用意圖數據。透過 Goldcast 提升您的活動，實現真正的觀眾參與、品牌發展和收入成長；從網路研討會和產品演示到思想領導小組和現場晚宴，從基本活動轉向收入驅動的參與。
Event Temple
eventtemple.com
屢獲殊榮的酒店和場地管理軟體 利用我們易於使用的飯店和場館解決方案節省時間並增加收入。
Swapcard
swapcard.com
輕鬆舉辦更聰明的展覽和會議 Swapcard 是一個易於使用的註冊和參與活動平台，旨在為您的活動帶來更高的收入。
ExhibitDay
exhibitday.com
ExhibitDay 是貿易展管理者、參展商和活動團隊的貿易展規劃、專案管理和協作工具。
EventX
eventx.io
“隨時隨地為任何人舉辦活動。”活動是有意義的聯繫和知識共享發生的地方。我們致力於讓活動變得簡單而富有影響力。 EventX是一個屢獲殊榮的虛擬活動SaaS平台，也是一體化智慧活動管理解決方案供應商。我們為亞洲和中國的公司、主辦單位和領先貿易機構提供虛擬和混合活動解決方案，包括亞馬遜、蘋果、香港貿發局、阿里巴巴、勵展博覽會等。憑藉互動展廳、動態參展商展位、線上註冊表、網路研討會和互動會議舞台等功能，我們是希望將受眾擴大到亞太地區的組織的首選服務。 EventX 以前稱為 EventXtra。
WebinarNinja
webinarninja.com
WebinarNinja 讓您可以無憂地建立、主持和分享網路研討會。立即開始，在 10 秒內建立您的第一個網路研討會。
Event Staff
eventstaffapp.com
快速找出誰有空工作，透過簡訊聯繫您的員工，透過打卡追蹤時間，並與薪資服務整合。
AnyRoad
anyroad.com
領先的體驗式行銷平台，用於營運和優化活動和體驗、提高品牌忠誠度並提高投資報酬率。
Eventeny
eventeny.com
您有一個事件管理系統！在一個方便的地方輕鬆管理現場活動、混合活動和線上活動中的所有事項！
Hubilo
hubilo.com
舉辦更好的活動來推動實際收入。 每一次活動都是增加收入的機會—無論發生在哪裡。優先考慮來自單一平台的管道，包括網路研討會、觀看聚會、演示、會議和可轉換的現場活動。
Propared
propared.com
Propared – 藝術與活動組織的製作規劃軟體
Trybooking
trybooking.com
透過澳洲最受歡迎的活動預訂系統在線銷售門票。 從小型聚會到大型節日，我們的活動預訂系統都能滿足您所有活動的票務需求。
Eventzilla
eventzilla.net
Eventzilla 可讓您在一個地方設定自訂註冊表單、發送電子郵件邀請並管理取消。活動參加者可以在線上註冊並進行安全的線上付款。
EventsX
eventsx.com
EventsX 的標誌性虛擬活動平台讓準備成功的活動變得輕而易舉。將所有繁重的工作交給我們。從最初的準備到行銷再到主辦，我們的虛擬活動平台將處理這一切。我們的白手套服務和敬業的成功經理將在活動之前、期間和之後為您提供幫助，讓一切每次都順利進行。
VenueArc
venuearc.com
VenueArc 是下一代自動化的基於雲端的場地預訂和活動管理軟體，用於預訂和管理您的劇院和表演藝術中心。
serVme
servmeco.com
SerVme 是一個完整的賓客體驗平台，結合了預訂、餐桌管理、強大的行銷 CRM、重新參與和賓客調查以及強大的分析功能。 SerVme 是一個專門建造的酒店平台，借助與電話、POS、PMS、支付和 CRM 等現有酒店堆疊的強大集成，簡化了從前廳到後廳的運營。我們的使命是讓餐廳經營者非常輕鬆地簡化營運並做出更明智的決策，以增加收入（取得）並與客戶建立持久的聯繫（參與度和保留率）。 SerVme 為餐廳、經營餐廳的飯店、企業餐飲集團和夜生活提供支援。您可以在多種裝置上存取 SerVme：Web 應用程式、平板電腦以及 iOS 和 Android 上的本機應用程式。要了解更多信息，請訪問 www.s...
QReserve
get.qreserve.com
靈活且使用者友善的調度平台，可輕鬆管理設備、實驗室、會議室、便利設施、人員等，同時提供廣泛的報告和財務功能。使用 QReserve： - 設定詳細的資源存取規則 - 收集預訂表格 - 管理項目 - 簽入/簽出預訂並自動取消遲到或缺席預訂 - 與現有 Outlook 和 Google 日曆整合 - 允許在自助服務終端上即時預訂地圖/平面圖- 從規定的時間段預訂- 邀請客人預訂並請求回复- 發票和處理付款- 具有集成條碼閱讀器支持的入住/退房設備- 訪問活動、實際使用情況、容量和利用率數據- 等等！
MeetingPackage
meetingpackage.com
透過即時可用性和動態定價在線銷售您的會議室和服務。使用我們的預訂引擎直接透過您自己的網站接收即時預訂或 RFP。
Locaboo
locaboo.com
我們正在統一現代組織和團隊管理和預訂空間的整個工作流程，以便每個人都可以輕鬆地隨時隨地輕鬆訪問空間、運動和活動。 Locaboo 是歐洲領先的空間、體育和活動場館管理平台。我們的平台可用於工作空間、會議室、共享辦公室、體育設施和教育機構以及文化和活動室、車隊等等...
Harpsen
harpsen.com
Harpsen 是一款專為婚禮和活動產業創建的一體化活動管理軟體。
Releventful
app.releventful.com
Releventful 為活動產業企業主提供了一套一體化工具包，旨在讓他們保持井井有條和聯繫，同時節省時間和金錢，
Mazévo
gomazevo.com
Mazévo 總部位於科羅拉多州丹佛市附近，由 Dean Evans 於 2019 年創立，Dean Evans 是 Dean Evans and Associates 的創始人，也是 EMS 調度軟體系統的創建者。 Mazévo 是一個小型而活躍的團隊，致力於提供用於安排房間和活動的最佳軟體以及最佳的客戶服務。 Mazévo 能夠安排您所有的會議、活動和教室空間，無需重複預訂。它是一個基於雲端的現代化系統，具有內建的房間請求和審批流程，可處理所有活動細節，例如房間設置、AV 和餐飲。如果您對空間和服務收費，Mazévo 允許您追蹤所有活動費用。 Mazévo 是適合所有規模組織的完美解決方案...
Venuerific
venuerific.com
Venuerific 是一款適用於東南亞活動場地的一站式場地管理軟體。數百家企業已受益於先進的場館管理軟體功能，如 CRM、報告和統計、智慧調度、場館管理、電子郵件行銷、支付等。
Venjue
venjue.com
Venjue 是一款一體化場地管理工具，旨在協助活動企業將更多請求轉嫁給客人。從第一次詢問到最後一位客人，Venjue 幫助您簡化活動的各個方面，使您能夠處理更大的業務量。主要功能： - 日程安排：使用集中日曆追蹤所有正在進行的任務和事件，並掌握您的日程安排。 - 溝通：自動與您的客戶、團隊和員工分享詳細資訊和更新。 - 餐飲管理：突出您的烹飪產品並追蹤飲食限制。 - 場地和平面圖管理：根據每次活動客製化場地並了解客人的概況。 - 員工排班：簡化團隊管理和輪班計劃，提供無憂服務。 - 發票和付款：您的發票和付款均在線處理，因此您可以專注於打造完美的活動。在幾分鐘內預訂、規劃和執行活動。釋放您的...
Sessionize
sessionize.com
Sessionize 是進行論文徵集、日程安排和演講者管理的智慧方式。
QuickStaff
quickstaffpro.com
Quickstaff Pro 是一款簡單易用的日程安排軟體，專為零工經濟中的活動專業人士量身定制。由於員工必須「邀請」並「接受」每項工作，因此普通的日程安排工具不起作用。我們的軟體可讓您建立活動，我們會邀請您的員工，同時監控他們的反應。 Quickstaff Pro 還允許您建立輪班和自訂角色。您可以將重複作業儲存為模板，並直接在應用程式中新增註解、說明和附件。我們的儀表板和日曆為您提供即將發生的事件的快照，並為每個事件提供紅色/黃色/綠色指示器，讓您一目了然地知道自己所處的位置。 Quickstaff Pro 提供 14 天無風險試用，可隨時取消。
HelloSponsor
hellosponsor.com
HelloSponsor 是領先的基於雲端的活動管理軟體，可協助品牌簡化和集中活動策劃和行銷的所有核心流程。財富 500 強公司和高成長新創公司將我們用作全公司範圍的活動追蹤系統，以管理贊助、貿易展覽、會議、內部活動等。該軟體是根據多年的活動行銷領域經驗而建立的。迄今為止，我們的團隊已共同策劃和管理了 2,000 多場各種類型和規模的活動。
Event Smart
eventsmart.com
在您自己的 Event Smart 網站上組織無限量的活動，並以您所在的國家/地區和貨幣免費出售無限量的付費門票。
Eventplanner
eventplanner.net
eventplanner.net 讓每個人都能更輕鬆地舉辦非凡的活動。我們的活動軟體擁有您規劃真正難忘的活動所需的一切工具 - 一切都在一個方便的地方！我們的平台可讓您發現世界上最好的活動供應商和場地。
EventOnline
eventonline.be
EventOPS 是一款基於網路的軟體，專為各種規模的活動經理、供應商和設計師而設計。
Event Logic
eventlogic.se
在日益數位化的世界中，我們相信挑戰和改變人們尋找、規劃和舉辦會議、活動和會議的方式。為此，我們確保了解活動策劃者及其組織在努力創建人與人之間成功會議的過程中面臨的最困難的挑戰。這催生了 Event Logic，這是一個幫助活動策劃者規劃、尋找和比較供應商以獲得最佳價格和預訂結果的平台。
Reposite
reposite.io
Reposite 是業界領先的規劃工具，可促進供應商發現並簡化團隊規劃人員的協調。
Joi
joi.events
在規劃活動時，您是否會花費數小時手動更新電子表格和文件？如果答案是肯定的，那你需要 Joi。 Joi 是唯一一款可以消除電子表格難題的活動規劃軟體。 Joi 獨特的架構意味著您可以在幾分鐘內完成通常需要數小時才能完成的任務。建立和分享您的計劃或議程、創建精美的網站和活動應用程式、管理任務、安排所有現場活動並輕鬆協作。所有這些的價格意味著您可以透過使用 Joi 來賺錢。
Slingshot
slingshotapp.io
Slingshot 透過與專案管理和協作功能無縫整合的即時分析來支援資料驅動的決策。 Slingshot 以全面的商業智慧引擎為核心，為用戶提供與其資料來源和平台的直接鏈接，使他們能夠提取有價值的見解，並將其轉化為具有視覺吸引力的儀表板，可以輕鬆地在團隊之間共享。將您的見解轉化為行動，並透過強大的專案管理功能將任務與關鍵舉措無縫結合，確保每個人都透明、清晰地按時完成任務。 Slingshot 提供對超過 75 個預建、可自訂項目、工作區和儀表板模板的廣泛庫的訪問，這些模板專為各種規模的團隊、行業和部門而設計，可簡化他們的日常運營。今天就開始使用 Slingshot！
RSVPify
rsvpify.com
受到 30% 財富 500 強企業信賴的領先線上票務和活動管理平台。輕鬆管理大大小小的活動，讓您的品牌成為焦點。強大的功能包括電子郵件邀請、線上註冊和回覆、自訂資料收集、賓客名單管理、選單首選項、子活動管理、活動隱私/排他性、拖放座位表、簽到等等。
MICE Operations
miceoperations.com
MICE Operations 為活動場地、餐飲公司和活動專業人士提供強大的線上活動規劃和管理軟體。活動策劃 – 不必擔心 Word 文件、電子郵件以及在不同地方尋找資訊。 MICE 透過完美概述您的所有活動資訊、計畫和文件，讓您充滿信心。預訂小工具 – 透過您網站上的預訂小工具，您可以 24/7 處理活動請求，客戶可以整理她正在尋找的活動。一旦它進入您的收件箱，您的（數位）提案只需幾分鐘即可準備就緒。發票 – MICE 允許您只需點擊幾下即可發送活動發票，按照您想要的方式查看，並使發票變得輕而易舉。它專為活動和酒店業而構建，原生支援每種產品的多種增值稅率。訊息 – MICE 會追蹤您與客戶或...
Map D
mapdevents.com
Map Dynamics 現已更名為 Map D——最簡單的銷售和舉辦下一場活動的解決方案。使用 Map D 讓展位銷售變得輕而易舉，並將複雜的活動物流從您的待辦事項清單中剔除。在可用的最簡單的解決方案中管理和執行任何類型的活動所需的所有活動規劃功能。
Evenium
corp.evenium.com
Evenium 提供直覺的技術，讓您可以輕鬆管理您的活動，同時為您的與會者提供更好、更有吸引力的體驗。我們的平台簡化了活動生命週期每個階段的管理，同時提供您實現價值最大化所需的資料和見解。以互動為核心，Evenium 使您能夠創建動態的互動式學習環境，讓參與者能夠與內容、演講者以及彼此進行即時互動。票務與註冊 確保每個人（包括您自己）都能享受無縫的註冊流程： • 在一個地方管理註冊、票務和付款。 • 使用我們易於使用的網站建立器建立自訂活動網站。 • 演講者和與會者均可輕鬆線上註冊。 • 自動提醒、後續電子郵件和詳細分析。活動管理 專注於為您的參與者提供引人入勝的體驗，而我們則負責後勤工作： ...
Bloomerang
bloomerang.co
Bloomerang Volunteer（以前稱為 InitLive）為計劃和活動提供一體化的員工和志工管理解決方案。 Bloomerang Volunteer 的解決方案透過網路和行動應用程式簡化了員工和志工的招募、日程安排、管理和通訊。非常適合管理任何規模的員工和志工團隊的組織、非營利組織和活動製作人。 Bloomerang Volunteer 是唯一可以支援活動人員管理和日常志工專案管理的平台。透過使用 Bloomerang Volunteer 實現營運自動化和改善運營，我們的客戶可以擴大他們的計劃和活動，擴展能力，同時減少管理時間，並依靠先進的數據報告來衡量他們的成功。 Bloomer...
Eventee
eventee.co
由於行動和網路應用程式直覺、美觀的介面，我們的客戶每次活動都能覆蓋 70% 以上的用戶群。 Eventee 功能可讓您有效管理活動、提高與會者參與度並改善整體活動體驗。功能包括：活動安排、即時問題和民意調查、直播、研討會預訂、新聞源、網路、合作夥伴展示、自訂整合、自訂品牌、活動分析等。請造訪 https://eventee.co 開始免費試用！
Perfect Venue
perfectvenue.com
立即在 PerfectVenue.com 開始免費試用！無需信用卡。 Perfect Venue 透過提供易於使用且價格實惠的系統來簡化活動銷售流程，為獨立餐廳、飯店集團和所有類型的場所提供協助。 Perfect Venue 使我們的客戶能夠在一處無縫收集潛在客戶、發送提案、管理可用性、產生 BEO 和接受付款。
Grip Events
grip.events
Grip 是專為業務關係而建構的人工智慧驅動的活動平台。它可以幫助 SXSW、RX 和 Clarion Events 等活動組織者建立、維護和追蹤多個活動參與者之間的關係。
Agorify
agorify.com
Agorify 站在活動技術民主化的前沿，我們相信高品質、高效的活動管理解決方案應該是易於取得且價格合理的。我們的平台體現了這項承諾，提供了一系列專為各種規模和預算的活動而設計的功能： - 自助服務亭解決方案：透過我們直觀、高效的自助服務終端系統簡化與會者簽到。 - 活動應用程式：透過功能豐富且可自訂的活動應用程式增強參與者的參與度。 - 票務和註冊：透過我們用戶友好的票務系統簡化註冊流程。 - 潛在客戶檢索：利用我們先進的潛在客戶檢索技術，最大化社交機會並追蹤參與。借助 Agorify，世界各地的活動組織者都能夠打造高品質、低成本、令人難忘且高效的活動。
Tikkl
tikkl.com
享受來自世界各地的身臨其境的活動體驗，無論是現場還是虛擬。或使用我們強大的 DIY 解決方案舉辦您自己的難以抗拒的活動，從而提高出席率和收入。現在有了人工智慧。