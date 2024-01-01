替代項 - Planning Pod

Evenium

corp.evenium.com

Evenium 提供直覺的技術，讓您可以輕鬆管理您的活動，同時為您的與會者提供更好、更有吸引力的體驗。我們的平台簡化了活動生命週期每個階段的管理，同時提供您實現價值最大化所需的資料和見解。以互動為核心，Evenium 使您能夠創建動態的互動式學習環境，讓參與者能夠與內容、演講者以及彼此進行即時互動。票務與註冊 確保每個人（包括您自己）都能享受無縫的註冊流程： • 在一個地方管理註冊、票務和付款。 • 使用我們易於使用的網站建立器建立自訂活動網站。 • 演講者和與會者均可輕鬆線上註冊。 • 自動提醒、後續電子郵件和詳細分析。活動管理 專注於為您的參與者提供引人入勝的體驗，而我們則負責後勤工作： ...