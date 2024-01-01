替代項 - PlanetVerify

Evrotrust

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Evrotrust 是一家電子身分和信任服務供應商，其使命是幫助企業轉變服務並開發可持續的數位管道。我們的願景是重新定義線上身分驗證方式，致力於為數位身分驗證、電子簽名和身分證明提供安全、高效且使用者友好的解決方案。在過去 7 年裡，來自 11 個國家的數百家企業已將 Evrotrust 作為其數位服務的基礎。 15 家歐盟主要銀行更喜歡我們受監管的遠端客戶識別和電子簽名，以解決長期的安全和合規困境。透過 Evrotrust 行動應用程序，我們向來自 57 個國家/地區的超過 130 萬用戶提供免費、可重複使用的電子身分。 Evrotrust 在與客戶的數位互動流程中為組織提供強大的法律和安全...