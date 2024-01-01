替代項 - PixelMixer

Coda

coda.io

Coda 是一款基於雲端的文件編輯器，由 Shishir Mehrotra 和 Alex DeNeui 創立。辦事處位於貝爾維尤、舊金山和山景城。第一個軟體版本1.0於2019年5月推出。此前四年多來，它一直處於內測版本。Coda提供文字處理、電子表格和資料庫功能。它是一個將電子表格、簡報、應用程式和文件混合在一起的畫布。該軟體可與Slack和Gmail等第三方服務整合。2017年，Coda籌集了6000萬美元。 Greylock Partners、Khosla Ventures 和 General Catalyst 參與了本輪融資，LinkedIn 聯合創始人 Reid Hoffman 和 ...