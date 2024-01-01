Pixelcut 是一款線上設計工具，利用人工智慧幫助使用者輕鬆為線上商店創建產品照片、廣告和其他視覺內容。其主要功能之一是能夠從圖像中刪除背景或擦除對象，從而更輕鬆地創建具有專業外觀的圖像。 用戶可以從數千個模板中進行選擇，以幫助將觀眾轉化為客戶。該工具還具有一個圖像放大器，可以提高圖像質量，以及一個魔術橡皮擦，可以快速輕鬆地編輯照片。 虛擬工作室允許用戶創建10倍以上的產品照片，而無需旅行或專業設備。 Pixelcut 為想要使用該技術來增強自己的產品或服務的人提供 API。 整體而言，Pixelcut 旨在簡化電子商務企業設計產品照片和廣告的複雜且耗時的過程。人工智慧驅動的編輯工具使用戶能夠以最少的努力創建具有視覺吸引力的內容，而無需專業的攝影技能或設備。 對於那些沒有設計經驗但希望為其網站、社交媒體或線上商店創建高品質圖像的人來說，這是一個有用的工具。

網站： pixelcut.ai

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