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Pixcap 是一個基於網路的設計平台，專為各種規模的品牌、新創公司和創意機構量身定制，使他們能夠快速製作有影響力的 3D 品牌設計。事實證明，3D 元素在品牌、廣告、產品演示和社交媒體內容中的整合比傳統的平面設計更具吸引力，從而提高了品牌知名度，並將轉換率顯著提高了 40%。我們的使命是讓每個人都能輕鬆創建專業級 3D 設計和影片。只需拖放所需的 3D 元素並對其進行自訂即可適合您的品牌美學。透過 Pixcap，您可以透過以下方式提升您的品牌： - 大型可自訂 3D 資源庫。 - 多樣化的品牌模型套件 - 由人工智慧驅動，從簡單的文字或 2D 圖像生成逼真的 3D 模型。 - 引人注目的動畫為您的設計注入活力。瀏覽網址：https://pixcap.com
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