替代項 - Pinterest

X

x.com

X（原 Twitter）是一種線上社交媒體和社交網路服務，由美國公司 X Corp. 經營，該公司是 Twitter, Inc. 的繼任者。 Twitter 是美國的微博和社交網路服務，用戶可以在其上發布稱為「推文」的訊息並與之互動。註冊用戶可以發布、按讚和轉發推文，但未註冊用戶只能閱讀推文。使用者透過網站介面、簡訊服務 (SMS) 或其行動裝置應用軟體（「應用程式」）造訪 Twitter。 Twitter, Inc. 總部位於加州舊金山，在全球設有超過 25 個辦公室。推文最初限制為 140 個字符，但在 2017 年 11 月，非 CJK 語言的推文長度增加了一倍，達到 280 個。大多...