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PIMworks 是一款全面的產品資訊管理 (PIM) 解決方案，可協助集中管理您的所有產品資訊和資料。除了產品數據管理之外，線上零售商和品牌還可以輕鬆管理數位資產，將準確的產品數據無縫整合到多個管道，優化符合市場標準的產品內容，並領先競爭對手一步。 PIMworks 可協助您建立客製化的產品內容體驗並提供各種集成，包括 Bigcommerce、Magento 以及 Shopify、Amazon 等。 PIMworks 基於 AI-ML 的產品目錄豐富功能有助於提高產品內容的準確性。所有創建產品目錄的團隊都可以透過使用我們的 PIM 系統建立工作流程來有效協作。可以透過儀表板上的見解來監控和分析整體產品數據性能，並且企業可以利用我們世界一流的 pim 解決方案以零複雜性無縫擴展其品牌知名度。

目錄 : Productivity 多通路零售軟體

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