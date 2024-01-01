Picture it
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想像一下它的功能就像一個人工智慧驅動的藝術編輯器，讓使用者可以將他們的想法轉化為藝術。它提供了一個讓創意流動、創造和迭代AI藝術的平台。 該平台提供各種工具和功能來增強用戶創作藝術品的體驗。其中之一是穩定擴散模型，使用者可以選擇它來產生影像。 另一個功能「修復」可協助填滿影像缺失或損壞的區域，而「修復」可擴展影像的邊界，促進新的構圖。和超越繪畫能力。 它還在其功能中提供及時的自動建議和基本圖像變化。指南和部落格等豐富的資源以及鼓舞人心的人工智慧藝術畫廊進一步增強了用戶體驗。此外，Picture it 編輯器是開源的，這促進了社群貢獻。 隨著時間的推移，使用者可以為使編輯器變得更加強大和易於訪問做出貢獻。我們鼓勵那些對人工智慧藝術創作有創新想法的人參與並分享他們的想法。
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