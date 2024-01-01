Pics.io 是一款一體化數位資產管理軟體，可協助企業管理其媒體資產庫。 Pics.io 是所有媒體文件的集中中心，提供對數位資訊的受控存取、自動化行銷工作流程和進度追蹤。您可以將 Pics.io 儲存用於您的媒體資產庫。或者，您可以開始在 Google Drive 或 Amazon S3 雲端儲存上管理數位資產。您將如何從Pics.io 中受益？可搜尋您的無限儲存空間和其他功能 • 根據效率、成本和您的需求，決定選擇哪種 AI 模型來進行自動關鍵字標記。為您的文件建立由 AI 支援的資產描述。 • 控制數位圖書館內的團隊活動，獲取文件更改通知，提供反饋並向所需資產添加註釋，在一處跟踪相關通信 • 控制團隊對數字內容的訪問，為團隊分配角色和權限會員• 讓您的數位圖書館可與客戶、合作夥伴和同事共享，自訂對您的資產的存取權• 控制全新上傳、元資料修改、關鍵字以及雲端儲存中Pics.io 中所做的所有其他更改

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