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Pickit 的目標是成為地球上最聰明、最簡單的 DAM 平台，讓取得、儲存、分享、組織和優化數位資產變得比以往更容易。根據統計，70% 的數位資產沒有充分利用或根本沒有被利用，使得大多數內容創作完全是浪費時間。還有美元。常見原因是分散的檔案、多個儲存系統以及沒人願意使用的複雜 DAM。 Pickit 透過所有視覺資產、文件、範本和指南的單一事實來源解決了這個問題，所有這些都與您喜愛的應用程式整合。 Pickit Enterprise 包括： - 媒體資產管理- 文件管理- 品牌管理- 許可證管理- 見解儀表板- 內容創建- Pickit Family™ 多品牌- Pickit Boards™ - Pickit Transfer™ - 外部共享和協作- 組織訪問和SSO -使用者管理 - 媒體市場 - Pickit Stock™ - Pickit Academy™ - 即插即用整合 - Pickit API DAM smart。 DAM 簡單。
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