Photoleap

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Photoleap 由 Lightricks 開發，是一款主要為 iPhone 使用而設計的一體化照片編輯應用程式。這個創意工具提供了多種功能，包括背景變更、物件移除、拼貼創建以及各種濾鏡和效果的應用，以及獨家 Aquaman AI 濾鏡等新功能。 此外，它還包含一整套人工智慧工具，包括人工智慧照片增強器、人工智慧頭像生成器、人工智慧紋身生成器、人工智慧圖像產生器、人工智慧頭像產生器等。 編輯工具有助於從照片中刪除物件、照片組合、從圖像中刪除背景、圖像裁剪、為照片添加邊框以及許多其他功能。 Photoleap 還具有將照片動畫化以及將文字附加到圖像的功能。該應用程式以其獨特的功能而脫穎而出，可以使用人工智慧將描述和繪圖轉換為圖像。 一個關鍵屬性是它提供了輕鬆的說故事轉換，以及透過一系列貼紙、濾鏡、效果和字體為照片添加創意個人風格的能力。 Photoleap 中也融入了強大的編輯工具，包括合併、雙重曝光和圖層。此外，它還透過將 Motionleap 的功能整合到 Photoleap 中，為使用者提供了在一個應用程式中建立和編輯的便利性。

網站： photoleapapp.com

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