替代項 - Phonic
Indeed
indeed.com
Indeed 是美國全球就業相關職位清單搜尋引擎，於2004 年11 月推出。辦事處。作為單主題搜尋引擎，它也是垂直搜尋的一個例子。 Indeed 目前在 60 多個國家/地區提供 28 種語言版本。 2010 年 10 月，Indeed.com 超過 Monster.com，成為美國流量最高的招聘網站。他們透過向雇主和招聘公司出售優質職缺和履歷功能來創造收入。 2011 年，Indeed 開始允許求職者直接在 Indeed 網站上申請職位，並提供履歷發布和儲存服務。
HackerRank
hackerrank.com
HackerRank 是一個開發人員技能平台，可協助企業根據技能評估軟體開發人員。各行業超過 3000 家客戶（包括美國 8 家領先商業銀行中的 5 家）依靠 HackerRank 的自動化技能評估來評估和聘用來自世界各地的技術人才。超過 21+ 百萬開發人員（佔全球開發人員總數的 30% 以上）信任 HackerRank 來學習和練習程式設計。每八秒，世界各地就有一個人完成一次 HackerRank 評估。欲了解更多信息，請訪問 www.hackerrank.com。
Coda
coda.io
Coda 是一款基於雲端的文件編輯器，由 Shishir Mehrotra 和 Alex DeNeui 創立。辦事處位於貝爾維尤、舊金山和山景城。第一個軟體版本1.0於2019年5月推出。它是一個將電子表格、簡報、應用程式和文件混合在一起的畫布。該軟體可與Slack和Gmail等第三方服務整合。 Greylock Partners、Khosla Ventures 和 General Catalyst 參與了本輪融資，LinkedIn 聯合創始人 Reid Hoffman 和 General Catalyst 的 Hemant Taneja 加入了董事會。
Mailchimp
mailchimp.com
Mailchimp 是一個美國行銷自動化平台和電子郵件行銷服務。該平台是其營運商 Rocket Science Group 的商業名稱，該公司是一家美國公司，由 Ben Chestnut 和 Mark Armstrong 於 2001 年創立，Dan Kurzius 後來加入。 “Mailchimp 以其最受歡迎的電子賀卡角色命名，於 2001 年推出，多年來一直是一個副項目，每月收入數千美元。” Mailchimp 最初是一項付費服務，並於 2009 年添加了免費增值選項。到 2014 年 6 月，它每月代表用戶發送超過 100 億封電子郵件。 2017年，該公司每天新增客戶14,000名。...
UserTesting
usertesting.com
UserTesting 透過協助組織從客戶那裡獲取從創建到執行的見解，從根本上改變了數位產品和體驗的建置和交付方式。建立在世界一流的按需採購引擎之上，客戶可以從我們遍布全球的專有和合作夥伴採購的受眾網絡中獲得快速、高品質的選擇性回饋。 UserTesting 提供業界最全面的體驗研究解決方案。
JotForm
jotform.com
Jotform 的表單產生器受到超過 20 多萬用戶的信賴，是從任何裝置建立和發佈線上表單的簡單方法。該公司提供 10,000 多個現成的表單模板、100 多個與第三方應用程式的整合以及先進的設計功能，使其成為世界各地組織領先的線上表單產生器。它廣泛用於建立付款表單、潛在客戶生成表單、註冊表單、聯絡表單、申請表等。
Mentimeter
mentimeter.com
Mentimeter 是觀眾參與平台。易於使用、互動、創新；演講從未如此輕鬆、輕鬆！創建獨特且充滿活力的演示文稿，給觀眾留下深刻印象並吸引觀眾。借助 Mentimeter，您可以更好地與學生、同事和客戶建立聯繫。無論是講座、研討會或會議，Mentimeter 的設計都適合各種類型的簡報。 Zoom 和 Teams 整合讓您更輕鬆地在遠端和混合世界中脫穎而出。 1.建立簡報易於使用的線上編輯器使簡報建置過程變得快速而簡單。建立一個完整的幻燈片，其中包含問題、民意調查、測驗、內容幻燈片、文字雲等。 2. 與觀眾聯繫您的觀眾使用智慧型手機連接到演示文稿，他們可以在其中提交回复。無論會議是在線上還是面...
Doodle
doodle.com
作為線上日程安排領域的全球領導者，Doodle 是安排與客戶、同事和團隊會議的最強大方式。使用我們用戶友好的日曆工具套件找到進行一對一會議、團隊會議等的最佳時間。了解為什麼 Doodle 每月受到 3000 萬用戶的信賴，可以將人們聚集在一起，無論他們使用哪種日曆解決方案。
Typeform
typeform.com
Typeform 是無程式碼、精心設計、人性化表單、測驗、調查和非同步視訊解決方案的黃金標準。為您的客戶創造個人體驗，建立品牌形象和忠誠度，並加速您的成長。憑藉 120 多個現有集成，Typeform 可確保您所需的資料無縫插入您的工作流程，並允許您進行大規模通訊。具備企業級安全性和BU
Metaview
metaview.ai
讓每一次訪談都成為精彩的訪談。 在擴大團隊規模時，不可能保持面試的一致性和高品質。 Metaview 提供獨特的數據和分析以及可操作的回饋來幫助面試官改進。其結果是候選人更滿意、偏見更少、招募流程更有效率。
HackerEarth
hackerearth.com
HackerEarth Assessments 是市場上最先進的程式設計評估平台。 HackerEarth 評估的編碼問題庫包含超過 22,000 個問題，涵蓋 1000 多種技能和 40 多種程式語言，使技術招募人員和招募經理能夠創建有史以來最準確的編碼測試。還有什麼？ HackerEarth 評估會自動為每個編碼測試創建一個排行榜，因此您可以在幾秒鐘而不是幾天內列出最佳候選人！
Constant Contact
constantcontact.com
Constant Contact, Inc. 是一家網路行銷公司，總部位於馬薩諸塞州沃爾瑟姆，在科羅拉多州拉夫蘭設有辦事處；和紐約，紐約。 該公司成立於1995年，後於2015年出售給Endurance International。
Textline
textline.com
為現代支援和銷售團隊提供快速、友善、便利的商務簡訊管道，讓業務變得個人化。在最安全的商業簡訊平台上透過雙向通訊建立更牢固的客戶關係。我們協助包括 1-800-GOT-JUNK?、Tuft & Needle 和 Stuart Weitzman 在內的數千家公司打造創新的客戶和員工體驗。在 www.textline.com 上註冊免費試用，無需信用卡。問題？請致電 +1 415-849-4349 給我們發短信。
Mettl
mettl.com
美世讓線上評估變得簡單 | Mettl 的虛擬人才評估工具。進行組織和員工人才定位、管理和獲取的最佳遠端評估公司 - 立即免費演示！
Hotjar
hotjar.com
Hotjar 是一家行為分析公司，分析網站使用情況，透過熱圖、會話記錄和調查等工具提供回饋。它與 Google Analytics 等網路分析工具配合使用，可以深入了解人們如何瀏覽網站以及如何改善客戶體驗。 Hotjar 成立於 2014 年，由來自 20 個國家/地區的 100 多名團隊成員完全遠端運行，並在全球超過 50 萬個站點上使用。
Personio
personio.de
Personio 是一款一體化人力資源軟體，可讓您管理員工生命週期的每個階段，從而幫助釋放員工的力量。我們的軟體簡化了您招募、入職、管理、發展和支付員工薪資的方式。歐洲超過 10,000 個組織相信 Personio 能夠透過薪資管理、人力資源幫助台、績效與發展以及調查等創新功能來提高效率。我們擁有 300 多名員工，提供支持，客戶滿意度達 90%，並提供 180 多個整合。立即將您的人力資源團隊從電子表格升級為策略 – 立即預約免費演示：https://www.personio.com/webdemo/
Breezy HR
breezy.hr
您和您的團隊將使用的現代化、輕鬆的端到端招募產品。 Breezy 簡化了您的整個招募流程；透過自動執行職缺、招募廣告、面試安排和後續等手動任務，讓您有更多時間與候選人聯繫。我們獨特的視覺化通路管理方法將提高您的招募流程的生產力。簡單的拖放介面意味著團隊中的任何人（所以，每個人！）都將在幾分鐘內啟動並運行，而輕鬆任務可確保沒有遺漏。您也將與候選人聯繫並更快地做出更好的決定：從全新的候選人匹配分數（立即計算出最適合您的申請人）到世界一流的簡歷解析，將每個人都放在統一的個人卡片上；我們的記分卡系統和麵試指南能夠客觀地處理每個人對候選人的意見。此外，我們也透過強大的分析和報告來支持這一切。它還符合 G...
Visme
visme.co
Visme 是一個一體化平台，使來自領先公司的非設計專業人士能夠在更短的時間內改變他們創建、共享和發布引人入勝的簡報、文件、視覺化報告、數據視覺化和其他視覺化格式的方式。來自 IBM、GoldenState Warriors、Gartner、Nationwide 的用戶以及其他 1500 萬用戶利用 Visme 作為內容創建工具來講述和展示他們的故事，並將無聊的數據轉化為引人入勝的視覺效果。單獨工作或作為團隊進行協作。在線上發布、嵌入到您的網站或下載以供離線使用。使用者可以協作，在資料夾中組織專案數據，並向相關團隊或個人提供基於角色的權限。此外，Visme 還配備了多種用於發布和顯示的自動化功...
Qualtrics
qualtrics.com
Qualtrics CoreXM 被超過 13,000 個品牌和 75% 的財富 500 強企業使用，是最值得信賴、智慧且可擴展的一體化體驗管理平台。 Qualtrics CoreXM 是用於建構、啟動和分析調查研究的基礎研究工具。借助 CoreXM，您可以將孤立或外包的營運引入一個整體的端到端平台，以獲得您希望收集並採取行動的所有見解。 CoreXM 具有適用於每個部門的功能和解決方案，可協助您接觸隨時隨地的受眾，確保您比以往更快地獲得見解。您甚至可以創建自己的項目，或使用 Qualtrics 專家設計的項目（用於品牌、客戶洞察、產品研究或員工體驗），以便您可以在最需要的地方採取行動。透過 ...
HireVue
hirevue.com
HireVue 是您的端到端招募體驗平台，提供視訊面試軟體、評估、文字招募工具和對話式 AI 聊天機器人。使用 HireVue 建立更快、更公平、更友善的招募流程。我們的企業級軟體可實現工作流程自動化，讓擴大招募變得容易。我們可以共同改善您發現、吸引和僱用人才的方式。了解更多：https://www.hirevue.com/
iMocha
imocha.io
iMocha 為組織提供整體平台和解決方案，透過其下一代專利、人工智慧驅動的技能評估和技能智慧平台實施「技能第一」策略- 用於人才招募（全職員工和團隊）以及內部人才發展和人才管理。我們的全球客戶包括德勤、PayPal、Cap Gemini、E&Y、Reveture、愛立信、阿斯頓馬丁、Vanguard、711、Telstra、戴姆勒卡車、ABSA SA、Avayya、Vanguard、9 個不同的聯合國機構。來自 3 大洲（北美、UKI/EMEA 和印度/亞太地區）的 500 多家客戶，財富 500 強公司中有 30 家使用 iMocha 來交付他們的產品
CodeSignal
codesignal.com
CodeSignal（原CodeFights）是由美國BrainFights, Inc.公司營運的技能評估平台，其使命是發現、培養和提昇技術人才。 CodeSignal 成立於2014 年，總部位於舊金山，它採用的遊戲機制為所有技能水平的開發人員提供線上電腦程式設計挑戰，用於教學和招聘目的。人員在使用CodeSignal for Developers截至 2018 年 7 月 10 日，CodeFights 已更名為 CodeSignal，並根據公司部落格提供了更多功能。
Tally
tally.so
正在尋找 Typeform 的免費替代品？ Tally 是一種新型的表單產生器，其工作方式類似於文檔，並且免費且無限制地提供表單。沒錯，您建立的表單數量、收集的回覆數量或可以使用的輸入區塊（問題類型）的數量沒有限制，以及大量免費的高級功能，例如收集付款、計算、表單邏輯和答案管道。只需幾秒鐘即可建立表格，無需註冊！
SurveyMonkey
surveymonkey.com
SurveyMonkey 是領先的調查和回饋管理解決方案，使全球超過 300,000 個組織的數百萬用戶能夠收集回饋、解釋結果並確定可操作的見解，以推動成長和創新。憑藉 20 年的經驗，SurveyMonkey 及其人工智慧工具可以幫助任何人（從新手調查創建者到最有經驗的市場研究人員）輕鬆創建、啟動和分析調查。 SurveyMonkey 提供的計劃和定價可以滿足大大小小的組織的所有需求，包括與同事無縫協作的團隊計劃。請造訪 www.surveymonkey.com 進行註冊，以便您可以開始從重要人士收集所需的資訊。
Codility
codility.com
Codility 是全球企業使用基於技能的評估來建立強大的工程團隊的第一大合作夥伴。我們的技術評估和麵試平台可協助您做出基於證據的招募決策，減少偏見，節省工程時間，並建立您今天所需的團隊 - 以及未來的技能。自 2009 年以來，Splunk、Tesla、TD 和 Unity 等公司的世界級技術招募團隊都信任 Codility。透過 Codility，您可以： · 透過線上編碼測試遠端篩選候選人 · 使用我們直覺的共享 IDE、白板工具等主持視訊面試 · 使用我們的 AI 助理 Cody 等工具識別具有 AI 協作技能的工程師 · 加快交付時間-透過更快地識別頂尖候選人來招募並節省工程時間· ...
Zoho Survey
zoho.com
免費輕鬆建立線上調查和問卷。使用 Zoho Survey 收集客戶滿意度、回饋、業務、研究、人力資源等方面的數據。
forms.app
forms.app
forms.app 是一個線上表單產生器應用程式和調查製作器，可讓您輕鬆建立線上表單和調查。您可以在幾分鐘內建立表單和調查，在不同平台上共享它們並立即獲得回應。
TWIPLA
twipla.com
網站情報平台 準確、即時地了解您的網站。 網站統計、會話重播、熱圖、民意調查等。 TWIPLA（以前稱為「訪客分析」）是一個先進且易於訪問的網站智慧平台，在全球擁有超過 250 萬次安裝，並具有一套易於使用且符合隱私要求的功能。透過無 Cookie 追蹤消除資料隱私問題，並獲得 100% 網站訪客（而不僅僅是小樣本）的資料存取權限。有了TWIPLA，一切都只需點擊一下即可： ◾ 高級網站流量統計（新！公司揭曉） ◾ 營銷活動跟踪◾ 熱圖◾ 會話記錄◾ 轉換渠道◾ 民意調查◾ 調查◾ 競爭流量分析◾ 隱私優先的設計分析（新！自訂國家/地區資料）✔️ 使用優惠券代碼UNLIMITED30 [ ...
Spark Hire
sparkhire.com
Spark Hire 是一個易於使用的視訊面試平台，在 100 多個國家/地區有 6,000 多名客戶進行視訊面試。自 2012 年推出以來，Spark Hire 已成為成長最快的視訊面試平台。各種規模的組織都在利用 Spark Hire 比以往更快招募到更好的員工。所有計劃均包括無限制的單向和錄製的即時視訊採訪，起價為每月 119 美元。
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